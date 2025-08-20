Abogado Víctor Mosquera señaló a Iván Cepeda de instrumentalizar a la Cancillería: “Uso arbitrario de recursos públicos para fines personales”

Víctor Mosquera cuestiona pedido de Iván Cepeda a la Cancillería - crédito Redes sociales/Colprensa

La solicitud del senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que gestione ante las autoridades de los Estados Unidos una confirmación oficial sobre la existencia de eventuales investigaciones en su contra generó todo tipo de reacciones en el país.

Uno de ellos fue el abogado Víctor Mosquera Marín que, en un comunicado emitido el miércoles 20 de agosto, calificó la petición del congresista del Pacto Histórico como una “instrumentalización” de la Cancillería, y alegó que este sería un uso indebido del aparato estatal y de los canales diplomáticos, lo que, a juicio de la firma, vulnera la neutralidad institucional.

“La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechaza de manera enfática el derecho de petición presentado por el senador Iván Cepeda Castro ante la Ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, mediante el cual solicita se gestione ante autoridades de los Estados Unidos la confirmación sobre la existencia de investigaciones judiciales en su contra”, sostiene el jurista en el comunicado.

Además, enfatiza que dicha solicitud “constituye una instrumentalización indebida de la Cancillería y un uso indebido del aparato estatal y de los canales diplomáticos para fines particulares, que vulnera su neutralidad institucional y excede su marco legal de competencias, conforme al artículo 209 de la Constitución y al Decreto 869 de 2016”.

De igual forma, la firma sostiene que la acción implica “un uso arbitrario de recursos públicos para fines personales”, lo que, en su opinión, desnaturaliza la función diplomática del Estado colombiano.

Igualmente, Mosquera Marín aseveró que “si el señor Iván Cepeda está siendo objeto de alguna investigación por parte de autoridades de los Estados Unidos, corresponde a él asumir personalmente su defensa legal, mediante la contratación de abogados en ese país, y no pretender que el Estado colombiano subvencione o gestione actuaciones judiciales que son de carácter estrictamente personal y ajenas a sus funciones públicas”.

Por último, el abogado hizo una advertencia sobre los riesgos de la politización de la justicia y la utilización indebida de la función pública, subrayando la importancia de mantener la separación entre intereses personales y el ejercicio de la función estatal.

“Nuestra firma reitera su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la legalidad y la garantía del debido proceso frente a cualquier intento de politización de la justicia o de utilización indebida de la función pública”, concluyó.