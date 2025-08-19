Gerard Piqué es salpicado por pullas que lanzó empresaria del balompié femenino en su contra: “Shakira tenía razón”

Colombia

Todo parece indicar que a Gerard Piqué, exesposo de Shakira, se le avecina un nuevo escándalo que no tienen nada que ver con su expareja sentimental.

Sin embargo, “la Loba” sirvió como referencia para Sonia López, presidenta de equipo de futbol femenino que amenazó con sacar a la luz una verdad oscura sobre el empresario español.

“Y sí, Shakira siempre tuvo razón”. La frase, lanzada en redes sociales por Sonia López, presidenta del equipo femenino Las Chamas, ha resonado con fuerza en el entorno de la Queens League y ha puesto en entredicho la gestión de Gerard Piqué al frente de su ambicioso proyecto de fútbol 7.

La declaración, que no menciona de forma explícita al exfutbolista, ha sido interpretada como una crítica directa y ha encendido el debate sobre la transparencia y la solidez del modelo de negocio impulsado por el catalán y su socio Ibai Llanos.

La polémica se ha intensificado tras la salida de López y su equipo del torneo, dejando a Piqué en una posición incómoda y bajo el escrutinio público.

La Kings League, fundada en 2022 por Gerard Piqué junto a Ibai Llanos, irrumpió en el panorama deportivo con una propuesta que fusiona el fútbol tradicional con dinámicas modernas, apoyándose en la retransmisión vía streaming y la participación de figuras reconocidas del entorno digital.

El éxito inicial de la liga masculina propició la creación de la Queens League, su versión femenina, que rápidamente atrajo la atención de inversoras y personalidades del fútbol femenino.

Sin embargo, el crecimiento acelerado del proyecto ha comenzado a mostrar fisuras, especialmente tras la reciente controversia protagonizada por Sonia López.

Esta es la polémica que salpica a Gerard Piqué y por la que presidenta del equipo Las Cachacas le dio la razón a Shakira

La presidenta de Las Chamas utilizó su cuenta oficial de X para compartir una serie de mensajes que, sin nombrar directamente a Piqué, apuntan a desacuerdos graves en la gestión y administración de la liga.

En uno de sus tuits más reveladores, López advirtió: “Piensen dónde y con QUIÉNES ponen su dinero. En lo que pueda hablar contaré todo, no es misterio, es que simplemente ahora no puedo hablar. Pero tranquis que lo van a saber todo”. Esta afirmación, recogida por People en español, sugiere la existencia de conflictos internos relacionados con la inversión y la toma de decisiones en el seno de la Queens League.

La tensión aumentó cuando Sonia López anunció públicamente su salida del proyecto, así como la probable desvinculación de su equipo, Las Chamas. En un mensaje dirigido a sus seguidores, la directiva comunicó: “Bueno amigos, ¡les anuncio que ya no seguiré en la Queens! Y que Chamas probablemente tampoco (No tiene nada que ver con Chamos)… En lo que pueda hablar les voy a contar toda la verdad. Por los momentos, piensen bien dónde se meten”. Estas palabras, difundidas en redes sociales y citadas por varios medios internacionales, han generado inquietud entre los aficionados y han puesto en duda la estabilidad de la competición femenina.

Frente al revuelo generado, Sonia López optó por precisar el origen de su descontento, desvinculándolo de cuestiones deportivas. En respuesta a un vídeo del periodista Javier de Hoyos, la presidenta aclaró: “Mi decepción es como dueña e inversora de equipo”, subrayando que el conflicto radica en aspectos empresariales y no en su papel como dirigente o jugadora. Esta declaración apunta a un posible incumplimiento de acuerdos económicos o a condiciones contractuales que, según López, no se han respetado, lo que ha minado su confianza en el proyecto liderado por Piqué.

Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni la organización de la Kings & Queens League han emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones de Sonia López. El silencio mantenido por el entorno del exfutbolista, ha contribuido a alimentar las especulaciones sobre la viabilidad y la transparencia del modelo de negocio. Aunque la liga ha cosechado cifras destacadas de audiencia y ha consolidado una comunidad digital activa, la controversia actual revela tensiones internas que podrían comprometer la imagen y el futuro de la iniciativa.

