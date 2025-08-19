Colombia

El tesoro de Pablo Escobar: la polémica historia de los 600 millones de dólares hallados por un agricultor

Un relato que mezcla realidad y mito resurgió tras una década, cuando medios y redes sociales recordaron el supuesto hallazgo de una suma millonaria en una finca colombiana

Por Dahana Ospina

Guardar
Agricultor encontró el mayor tesoro
Agricultor encontró el mayor tesoro narco de la década, más de 600 millones de dólares enterrados que habrían sido de Pablo Escobar. - crédito archivo Colprensa

La historia de José Mariena Cartolos, un supuesto agricultor colombiano que en 2015 habría encontrado 600 millones de dólares enterrados en su finca y vinculados al legendario narcotraficante Pablo Escobar, volvió a captar la atención pública en 2025.

En los últimos meses, varios medios internacionales y portales digitales retomaron el relato, alimentando el renovado interés por los presuntos tesoros ocultos del extinto líder del Cartel de Medellín. El caso, que jamás fue confirmado oficialmente por las autoridades y frecuentemente ha sido calificado como mito o rumor viral, se reactivó en redes y agendas de noticieros, reflejando el debate constante entre realidad y ficción que envuelve la figura de Escobar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informaciones publicadas originalmente en 2015, José Mariena Cartolos habría descubierto varios bidones metálicos a más de un metro bajo tierra mientras trabajaba una plantación de palma en Bogotá. El terreno, de más de 200 años en poder de su familia, habría servido de escondite para decenas de fajos de dólares almacenados en bolsas plásticas, valorados en 600 millones de dólares.

Decenas de fajos de dólares
Decenas de fajos de dólares almacenados en bolsas plásticas, valorados en 600 millones de dólares. - crédito archivo X @FiscaliaCol

La noticia, difundida ampliamente hace una década, señalaban que el supuesto hallazgo se produjo después de que Cartolos solicitara una ayuda estatal de 3.000 euros para ampliar el cultivo. La versión más difundida indicaba que, tras el descubrimiento, el dinero fue entregado inmediatamente a la policía local, que abrió una investigación para rastrear el origen de los fondos. Se reportó que las autoridades asociaron la suma con la fortuna ilícita de Pablo Escobar, calculada durante el auge del narcotráfico en Colombia en unos 30.000 millones de dólares.

En su momento se afirmó que el mayor tesoro narco de la década quedó bajo control estatal y sus fondos serían destinados a proyectos sociales, aunque nunca se publicó información oficial que confirmara ni la existencia del hallazgo ni su destino concreto. En ese contexto, la leyenda alimentó el creciente fenómeno del “turismo de búsqueda de tesoros” en Colombia, alentado por el misterio que rodea la riqueza dispersa del Cartel de Medellín.

De acuerdo con versiones recopiladas por medios de comunicación, varios informes detallaron casos similares en los años siguientes. Nicolás Escobar, sobrino del capo, aseguró haber encontrado 18 millones de dólares de su tío, además de una pepita de oro, radios, cámaras antiguas y una estilográfica. En esa ocasión, los billetes estaban demasiado deteriorados para tener valor en el mercado.

El sobrino de Pablo Escobar,
El sobrino de Pablo Escobar, Nicolás Escobar, halló 18 millones de dólares que pertenecían a su tío. - crédito Migración Colombia

El mito del agricultor de Bogotá reapareció con fuerza en 2025, cuando numerosos portales internacionales y publicaciones en redes sociales volvieron a difundir la nota, en medio de nuevos rumores sobre otros posibles hallazgos de dinero ilícito en zonas rurales del país. El fenómeno resalta el enfrentamiento entre hechos comprobables y relatos no verificados que caracterizan el legado del extinto Pablo Escobar, quien lideró el Cartel de Medellín hasta su muerte en 1993 a manos de la DEA.

Desde las primeras noticias en 2015, nunca se acreditó oficialmente el hallazgo ni existieron comunicados del Gobierno colombiano confirmando la cifra o la identidad del supuesto hallador. Pese a ello, la historia sigue reapareciendo periódicamente, alimentada por el imaginario colectivo y por el atractivo mediático en torno a los vestigios criminales del narcotráfico en Colombia.

Las versiones disponibles siempre citaron
Las versiones disponibles siempre citaron que, de existir ese hallazgo, el dinero habría sido destinado a iniciativas comunitarias - crédito REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

Las versiones disponibles siempre citaron que, de existir ese hallazgo, el dinero habría sido destinado a iniciativas comunitarias, en cumplimiento de la legislación colombiana que ordena que los recursos ilícitos recuperados por el Estado se utilicen en reparar los daños causados por el narcotráfico. La falta de confirmación y la reiterada circulación de la historia subrayan la dificultad de separar mito y realidad en torno al llamado “patrimonio oculto” de Escobar.

Así, el relato sobre el agricultor y los 600 millones de dólares hallados en una finca de Bogotá sigue ocupando un espacio destacado en la cultura popular colombiana y en la narrativa global sobre los tesoros perdidos del Cartel de Medellín, reflejando el renovado interés por el lado más legendario y menos verificable del fenómeno narco.

Temas Relacionados

Pablo Escobartesoro narco600 millones de dólaresagricultor colombianoCartel de MedellínnarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Jorge Bedoya a MinTrabajo: “parece más un activista político” en debate por empresarios y Gobierno

El presidente de la SAC respondió a Antonio Sanguino tras sus declaraciones sobre gremios como opositores al Ejecutivo

Jorge Bedoya a MinTrabajo: “parece

Andeg tras salida de Yanod Márquez: “intervención de Air-e no tenía una estructura clara”

El gremio de generadoras pidió que el nuevo superintendente asegure recursos para cubrir millonarias deudas de Air-e

Andeg tras salida de Yanod

Benedetti lo aclara: “Petro no ha llamado a ningún embajador” sobre caso González en Nicaragua

El ministro del Interior negó que el Gobierno buscara proteger a Carlos Ramón González en Nicaragua y defendió a Petro

Benedetti lo aclara: “Petro no

Se registró un temblor de magnitud 3.8 en Santander

Debido a su localización, Colombia es uno de los países en donde se presentan mayor cantidad de eventos sísmicos

Se registró un temblor de

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 18 de agosto: todos los números ganadores

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hombres armados mataron a un

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

Periodista argentino propuso a Mackalister Silva como reemplazo de David González en Millonarios: “¿Ya es técnico?"

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra