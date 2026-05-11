Abelardo de la Espriella confirmó fechas y sedes para su cierre de campaña: “Quiero ver a toda la manada del ‘Tigre’ reunida”

Abelardo de la Espriella quiere convertirse en el primer 'outsider' presidente de Colombia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, anunciaron en sus redes sociales cómo se adelantarán los actos centrales de cierre de campaña, con miras a la primera vuelta presidencial, prevista para el domingo 31 de mayo. El aspirante de ultraderecha, que escolta al oficialista Iván Cepeda en las diferentes encuestas, espera contar con un masivo acompañamiento de sus seguidores en este acto.

De acuerdo con la información que compartió el aspirante, los dos eventos en los que pondrá fin a su aparición en la plaza pública se efectuarán el sábado 23 y domingo 24 de mayo, en Barranquilla y Medellín, respectivamente. En estos actos, el hombre que registra según Atlas-Intel un 29,4% de respaldo de los encuestados, reforzará su mensaje de férrea oposición a las iniciativas impulsadas por el Gobierno Petro.

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Con este mensaje en las redes sociales, Abelardo de la Espriella confirmó cómo será el cierre de su campaña, con miras a la primera vuelta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la capital atlanticense, el punto de encuentro será el Malecón del Río, mientras que en la ciudad de la ‘Eterna primavera’ el encuentro se efectuará en la plaza de Toros de la Macarena. “Vamos a ganar para que juntos salvemos y reconstruyamos a Colombia”, señaló el candidato en su mensaje, en el que extendió la invitación a todos sus seguidores para que hagan presencia en ambos eventos.

A 21 días para la gran jornada, De la Espriella disputa con la senadora Paloma Valencia la posibilidad de ir, de acuerdo a proyecciones, a la segunda vuelta junto al congresista Cepeda, que lidera todas las mediciones con márgenes que van desde el 27% al 40%. La campaña del abogado plantea una transformación radical del país en términos de orden público y economía, que ha cautivado a un sector importante del electorado.

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La campaña de De la Espriella ya confirmó cómo será su recta final: esta es su apuesta programática

En su propuesta, De la Espriella tiene al menos 13 puntos programáticos que prometen recuperar el control territorial en 90 días y conformar lo que el aspirante ha denominado la Patria Milagro. “Quiero ver a toda la manada del Tigre reunida en dos encuentros inolvidables que marcarán el comienzo de una nueva historia para Colombia”, dijo el candidato, que entregó detalles de dónde se llevarán a cabo estos eventos.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo quieren llegar a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto, para según ellos "enderezar el rumbo del país" - crédito Abelardo de la Espriella

La dupla apuesta por una movilización masiva tras una iniciativa que ha buscado diferenciarse del sistema político tradicional. “Esta no es una campaña de maquinarias ni de politiquería. Esta es la fuerza del pueblo colombiano despertando para recuperar la Patria”, declaró De la Espriella sobre su estrategia, desplegada desde la plaza pública e inspirada en modelos de derecha radical como los de Nayib Bukele y Javier Milei.

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En un mensaje conjunto, ambos candidatos destacaron la dimensión de los eventos previstos y el respaldo ciudadano que esperan recibir. “Vamos a estar en Barranquilla y en Medellín, cierres extraordinarios, decenas de miles de personas de la manada del tigre vamos a estar allí, firmes para defender este país y empezar a construir la patria milagro”, afirmó por su parte Restrepo, exministro de Hacienda de Iván Duque.

En su gira por el país, Abelardo de la Espriella ha protagonizado eventos multitudinarios - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En su plan de Gobierno, De la Espriella y su fórmula han priorizado el control territorial, la reactivación de la economía y el discurso antiestablishment. De esta forma, el abogado nacido en Bogotá, pero criado en Montería (Córdoba), quiere convertirse en el primer outsider en alcanzar la presidencia de Colombia, tras el intento fallido en 2022 del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, ya fallecido.

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Ante una eventual segunda vuelta, las encuestas anticipan un giro al unificarse el electorado de derecha. Atlas-Intel enfatizó que De la Espriella vencería a Cepeda en segunda vuelta con un 47,8% frente a un 42%, mientras que mediciones como Guarumo plantearían un empate técnico entre ambos candidatos, mientras que el Centro Nacional de Consultoría (CNC) proyecta una pequeña ventaja para el candidato progresista.