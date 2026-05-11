La ‘influencer’ ‘Lalis’ se despachó contra Álvaro Uribe por “negar” los falsos positivos en entrevista con Westcol: “La verdad no se borra en un stream”

Influencer Lalis se despachó contra Álvaro Uribe Vélez por declaraciones del expresidente sobre ejecuciones extrajudiciales - crédito @smilelalis/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez abordó en una entrevista las acusaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, durante su administración, reconociendo la gravedad de los hechos y defendiendo su gestión frente a la audiencia digital del streamer colombiano Westcol.

Durante la entrevista, el ex jefe de Estado respondió de manera directa a los señalamientos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en su gobierno.

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El exmandatario declaró: “Me duele mucho y que hayan ocurrido bastantes casos de violación de derechos humanos. Pero déjeme dividir eso en lo siguiente. Primero, cuántos hubo y qué hice yo. Algunos dicen ‘hubo 600, 800 mil, otros dicen 6.400′. A mí no me importa. Grave, uno”, afirmó.

El tema de los falsos positivos ha marcado el debate nacional desde hace más de una década. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fenómeno abarca más de 7.837 víctimas en el periodo entre 1990 y 2016.

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Expresidente Álvaro Uribe Vélez habló sobre los "falsos positivos" de su gobierno - crédito Álvaro Uribe Vélez / YouTube

Uribe cuestionó esta cifra al indicar que la temporalidad señalada por la JEP excede los años de su administración, agregando: “Dicen que entre el año 90 y el 2016. O sea que fuera del periodo mío me integran otros 16, 18 años. Entonces es bien difícil”.

En la conversación, el exjefe de Estado destacó las acciones emprendidas para frenar estos crímenes. Según sus palabras, “aquí vino la Comisión de la Verdad, estuvieron un día conmigo y les mostré todo lo que yo había hecho para evitar eso, hasta que se corrigió. No tan temprano como hubiéramos querido”.

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El exmandatario remarcó que cada vez que recibía una queja sobre posibles irregularidades, tomaba medidas inmediatas. Detalló que, al inicio de su gobierno, instruyó a las Fuerzas Armadas a no mover los cadáveres de presuntos criminales para garantizar la transparencia en las investigaciones, indicando: “En adelante, las Fuerzas Armadas no mueven un cadáver, tiene que ir el CTI de la Fiscalía, para que hubiera transparencia”.

Westcol también le preguntó por el sistema de incentivos y la presión por resultados en la fuerza pública, planteando dudas sobre la falta de controles que habrían permitido la comisión de las ejecuciones.

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Lalis cuestionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras negar falsos positivos: “Lo dicen víctimas y la JEP” - crédito @smilelalis/X

Uribe respondió que su gobierno jamás promovió ni recompensó delitos dentro de las fuerzas armadas. Sostuvo: “Nosotros nunca incentivamos delitos. Nunca, ni se premió a alguien por delitos en las fuerzas armadas. Pero también lo deberían contar los ministros, que yo tuve cinco o seis ministros de Defensa y siempre los respeté a todos. Y no fueron nada para que me taparan a mí cosas mal hechas, sino para hacerlo todo bien. Nunca incentivamos que se cometieran delitos”.

Tras lo anterior, la creadora de contenido y representante a la Cámara electa por Bogotá Laura Daniela Beltrán, conocida popularmente como Lalis Smile, afirmó en su cuenta oficial de X: “Mientras miles de familias siguen esperando verdad y justicia, Uribe salió en stream con Westcol a negar los falsos positivos”.

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Por último, subrayó que no se trató de “difamaciones” sino de “miles de jóvenes asesinados y presentados como bajas en combate. Lo dicen las víctimas, la JEP y hasta militares de su gobierno. La verdad no se borra en un stream”.

Por su parte, la cuenta en X Mamertos 2.0 cuestionó duramente la reciente intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la entrevista con Westcol.

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La cuenta Mamertos 2.0 criticó a Álvaro Uribe Vélez por calificar de difamación los falsos positivos - crédito @Mamertos0/X

El perfil aseguró: “No hay nada más peligroso que un criminal inteligente y ese es Álvaro Uribe Vélez, él sabe que la mayoría de seguidores de Westcol son jóvenes a los que no les tocó su gobierno”. Según la publicación, Uribe aprovechó el espacio digital para afirmar que “los Falsos Positivos es una difamación”.

Desde la cuenta, también se criticó la falta de respuesta en los medios tradicionales a los dichos del exmandatario. “Además ningún medio privado va a salir a desmentirlo”, se expresó en la publicación.

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El comentario se sumó a las reacciones que surgieron en plataformas sociales tras el pronunciamiento del expresidente sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales.