Entradas de modelos, reguetoneros, ‘influencers’, y hasta baño blindado: la SAE mostró el penthouse decomisado a alias el Hacker en El Poblado

Luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizaron el 15 de mayo de 2025 el desalojo del penthouse 1002 en el Edificio Praderas, ubicado en El Poblado, Medellín, un nuevo video hecho por funcionarios de la entidad dejó a la vista varios detalles que se descubrieron por parte de los agentes.

Esto, como resultado de la inspección a esta lujosa propiedad, situada en una de la zonas más exclusiva de la capital antioqueña.

Este lujoso inmueble, de 389 metros cuadrados y con piscina privada, habría pertenecido a Carlos Escobar Marín, señalado como alias el Hacker, y presunto jefe de la “bodega uribista”.

En aquella ocasión la diligencia judicial incluyó también el retiro de tres parqueaderos.

El penthouse tiene 389 metros cuadrados y cuenta con todo tipo de lujos, entre ellos, una piscina privada - crédito @activosSAE/X

Durante el procedimiento, Escobar Marín insultó a los funcionarios y agentes, alegando persecución política y solicitando tiempo para retirar sus pertenencias, solicitud que no fue aceptada.

Entrada de reguetoneros, ‘influencers’ y modelos quedaron registradas en una cámara del lujoso penthouse en El Poblado

Según la información oficial en el reporte de la SAE, la propiedad fue incautada en 2016 por vínculos con la Oficina de Envigado y entregada a Escobar Marín en 2021, durante el gobierno de Iván Duque.

Pero antes de llegar a Escobar, se precisó que el inmueble le perteneció a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los líderes de la Oficina de Envigado, y cuya polémica aparición en el evento en La Alpujarra (21 de junio de 2025) junto a Gustavo Petro, dio de que hablar, tras figurar junto a varios de sus colegas con los que están recluidos en la cárcel de Itagüí.

Asimismo, la SAE (vinculada al Ministerio de Haciendo) señaló que la orden de desalojo, emitida en septiembre de 2024, enfrentó diversos aplazamientos por trámites jurídicos.

Carlos Escobar, alias el Hacker, era quien ocupada este inmueble, y que fue entregado durante el mandato del presidente Iván Duque. Esta misma propiedad estuvo en poder de alias Douglas, hoy detenido y que ocupó el cargo como líder de la organización criminal conocida como La Oficina de Envigado - crédito @activosSAE/X

Teniendo esto como contexto, uno de los miembros del equipo de prensa de la SAE se tomó a la tarea de mostrar los aspectos más relevantes que dejó el estudio minucioso de cada uno de los espacios de esta residencia.

“Lo último que se descubrió por parte de las autoridades después del desalojo de la SAE es este espacio aquí (indica el funcionario, al señalar un espacio vació al costado izquierdo del ascensor que da entrada al penthouse), en el que se presume había una cámara escondida que grababa a muchas personalidades, reguetoneros, influencers, modelos, entrando aquí, según los registros que tienen las autoridades”, relató en principio.

El penthouse de alias el Hacker ocupado por la SAE que fue de alias Douglas: líder de la Oficina de Envigado

“Otro descubrimiento que llama la atención, que se hizo también después del desalojo es ese espacio que quedó allí, (indicando una de las esquinas de la sala principal de la residencia que también quedó sin un pedazo del cielorraso) quitaron una placa”, explicó el funcionario de la SAE.

En ese orden, explicó el integrante del equipo de comunicaciones, “se presume, de acuerdo con los cables y el cableado que hay aquí descubierto, que ahí se podrían esconder equipos de comunicación o posiblemente interceptaciones”.

Por esta zona (izq.) pasaban los modelos, reguetoneros e influencers que visitaban en penthouse, mientras que el cielorraso (der.) en la sala dejó a la vista que allí se ocultaban equipos de rastreo y/o comunicación, explicó el funcionario de la SAE - crédito @activosSAE/X

Y ya al momento de mostrar toda la sala principal, se ve enmarcada la imponente imagen que asemeja el alunizaje por parte de Estados Unidos el 20 de julio de 1969, mostrando al astronauta Neil Armstrong y la bandera de su país clavada en el suelo.

Al subir al segundo nivel del penthouse, se apreciaron varias habitaciones, pero una de ellas fue la que dejó un inesperado detalle como parte de lo que encontraron los investigadores.

Alias el Hacker tenía su baño y la puerta del mismo blindados: también encontraron una credencial de prensa

“Aquí encontramos la que parece ser la habitación principal en la que habitaba Carlos Escobar, el que es considerado ‘el Hacker’. Hay incluso una imagen suya en el techo allí grabada”, siguió comentando el funcionario de la SAE.

En este punto, “dos cosas llaman la atención aquí: primero, la puerta del baño y el baño en sí, blindado”, dijo el funcionario, ya añadió que “se presume que Carlos Escobar se escondió aquí en algún momento que vinieron a intentar robarlo y le dieron escopolamina”.

El segundo “factor que llama la atención es que aquí en el piso encontramos esta credencial de prensa a nombre de Carlos Escobar, de Forbes International”, precisó el empleado, al explicar que “estaba aquí tirada en el piso”.

Por último el paso fue hacia la terraza, donde además de la espectacular vista del sector de El Poblado, se observa una piscina.

En la tarima estuvieron el presidente Gustavo Petro y algunos de los capos de la cárcel de Itagüí, trasladados desde el centro penitenciario hasta el sector de La Alpujarra - crédito Presidencia

Adicional a lo anterior, el funcionario de la SAE concluyó: “Este apartamento es uno de los que tiene la SAE en la lista para comercializar muy pronto, para que esos activos pasen a víctimas de la delincuencia, a desplazados, a campesinos, para seguir obviamente apoyando las iniciativas sociales del Gobierno del cambio (del presidente Petro)”.

Sobre este caso, el mandatario habló en su momento y se refirió al caso en su cuenta de X, indicando que el inmueble, originalmente incautado a la mafia, había pasado al Estado y posteriormente fue entregado “a un amigo político” en la administración anterior.