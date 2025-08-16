Reconocido DJ en Cartagena se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de atentado sicarial

La víctima es conocida en el mundo artístico como DJ Alfred - crédito Chichoneros Cartagena/Facebook

En la madrugada del sábado 16 de agosto, un violento hecho alteró la tranquilidad de los barrios Las Palmeras y el sector Nuevo Paraíso, en Cartagena de Indias.

El reconocido animador y disc jockey DJ Alfred, también conocido como Alfredito Arias, resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido mientras caminaba por dicho sector.

Información preliminar señala que dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar donde se encontraba DJ Alfred. En cuestión de segundos, el parrillero del vehículo desenfundó su arma y disparó en al menos cuatro ocasiones.

El hombre recibió al menos cuatro impactos de bala - crédito Freepik

Dos de los cuatro disparos impactaron en el cuerpo del DJ, según reportes iniciales, provocando su inmediato traslado a un centro asistencial donde se debate entre la vida y la muerte.

Hipótesis extraoficiales del caso

Versiones extraoficiales sugieren que este atentado podría estar vinculado a una disputa entre el denominado Clan del Golfo y la organización criminal conocida como Los Salsas Mexicanos.

Medios de comunicación locales señalan que la pelea por el control de eventos y fiestas nocturnas habría encendido rivalidades entre agrupaciones criminales con presencia en diferentes zonas de la ciudad.

Algunos testimonios de medios de comunicación relacionan a DJ Alfred con la administración de negocios atribuidos a alias El Bebé en el sector Nuevo Paraíso de Olaya Herrera. Desde círculos de seguridad también se investiga si la víctima ha sido blanco de extorsión por parte de bandas criminales que imponen “impuestos” a empresarios y encargados de espectáculos en la ciudad.

Detalles del ataque a DJ Alfred

De acuerdo con algunos testimonios conocidos, DJ Alfred habría salido a la calle pese a la lluvia que caía en esa hora, posiblemente para comprar un granizado en las inmediaciones del barrio. Fue en ese momento cuando ocurrieron los disparos, generando conmoción entre los habitantes y asistentes a los negocios aledaños.

La violencia en Cartagena es motivo de preocupación por sus habitantes - crédito Pixabay

Una de las lesiones habría comprometido uno de los pulmones del artista, lo que acentuó la gravedad de su estado. Se desconoce hasta ahora el pronóstico oficial sobre su recuperación.

Las autoridades aún no han ofrecido una declaración oficial sobre el ataque ni han confirmado cuáles serían los móviles precisos. Se mantiene la expectativa sobre el avance de las investigaciones para esclarecer este hecho violento que conmueve al sector de la música y los eventos nocturnos en Cartagena.

Atentado criminal con una mujer de 24 años en Cartagena

La madrugada del viernes 15 de agosto, una joven de 24 años fue atacada a tiros en el barrio Chino de Cartagena, un hecho que rompe la calma habitual del sector y profundiza la preocupación por la violencia urbana en la ciudad.

La situación ocurrió hacia las 2:30 a.m., cuando dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima, que acababa de salir de una fiesta con la presencia de influencers y DJ reconocidos, y le dispararon con un arma traumática.

El ataque se habría perpetrado como un mensaje de amenaza - crédito Khaled Abdullah/Reuters

Versiones iniciales indicaron que se habría tratado de un intento de atraco, aunque testigos desmintieron esa hipótesis al asegurar que los agresores nunca intentaron hurtar pertenencias y actuaron de manera directa, como si se tratara de un mensaje amenazante. La mujer recibió por lo menos diez impactos, lo que requirió atención médica urgente.

De acuerdo con fuentes cercanas, la joven fue evacuada del lugar por conocidos y actualmente se encuentra fuera de peligro. La ubicación del ataque y el momento en el que se produjo apuntan a una acción premeditada, según las declaraciones recogidas por medios de comunicación locales.

Investigadores exploran la posibilidad de que el atentado esté vinculado a supuestas colaboraciones previas de la víctima con grupos criminales, que la habrían responsabilizado de facilitar información para la localización de objetivos en atentados previos. Entre los elementos que refuerzan esta versión figura su parentesco con un preso de alto perfil, lo cual incrementa la sospecha sobre el trasfondo del ataque y su posible conexión con pugnas internas del crimen organizado en Cartagena.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles oficiales sobre los autores de la agresión ni han revelado nuevos avances en la investigación, que permanece en curso mientras crecen las versiones sobre las tensiones y advertencias entre bandas rivales en la ciudad.