Confirmados los jurados y fecha de estreno del programa 'Miss Universe Colombia, El reality' que conduce Claudia Bahamón

Dos de las exreinas más queridas del país y un diseñador de modas asumieron la responsabilidad de elegir a la nueva soberana que representará a Colombia en el certamen de belleza mundial Miss Universo 2026

Danny Barros

Por Danny Barros

El Canal RCN anunció Hernán
El Canal RCN anunció Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar como jurados del nuevo 'reality' que conduce Claudia Bahamón y que elegirá a la representante por Colombia al Miss Universe - crédito Cortesía Canal RCN

La espera para los ‘reinólogos’ y amantes de los concursos de belleza en el país terminó, puesto que el Canal RCN anunció la fecha oficial de estreno del programa de telerrealidad que marca una nueva era en el certamen de Miss Universe Colombia. Este programa lo animará Claudia Bahamón.

Además, la producción reveló los rostros de Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar como jurados del formato quienes tendrán a cargo la elección de la candidata que represente al país en Miss Universo 2026. Las aspirante por ahora, siguen siendo un misterio.

“Miss Universe Colombia, El Reality es la nueva forma de conocer a quien nos va a representar en Miss Universe, es una oportunidad de entender quiénes son, me gusta ver el lado humano de las reinas y creo que en este programa concurso vamos a entender qué hay detrás de esas caras preciosas y esos cuerpos armoniosos”, dijo la presentadora opita.

Dos exreinas y un diseñador de modas serán los encargados de elegir a la nueva Miss Universe Colombia en el 'reality' del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

Con estas palabras, Claudia Bahamón sintetiza el espíritu del nuevo formato que el Canal RCN estrenará el 30 de agosto a las ocho de la noche. La presentadora y productora asume el desafío de acompañar a las candidatas en un proceso que, por primera vez, otorga al público un papel determinante en la selección de la representante nacional para el certamen internacional.

El lanzamiento de Miss Universe Colombia, El Reality marca un giro en la manera de elegir a la embajadora de la belleza colombiana. Según el canal, la audiencia podrá incidir directamente en la permanencia de las aspirantes, quienes representan a los distintos departamentos del país. Este cambio introduce una dimensión participativa inédita en la historia del concurso, tradicionalmente definido por la deliberación exclusiva de un jurado.

El panel de evaluación estará integrado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, figuras con trayectorias consolidadas en el mundo del diseño y los certámenes de belleza. A ellos se sumará un equipo de asesores especializados en la formación y preparación de las concursantes. El objetivo, según los organizadores, es identificar no solo atributos físicos, sino también inteligencia, creatividad, empoderamiento y la alegría que caracteriza a la mujer colombiana.

Desde el 30 de agosto a las ocho de la noche, Claudia Bahamón estará frente al nuevo formato del Canal RCN llamado 'Miss Universe Colombia, el reality' - crédito Cortesía Canal RCN

Ellos son los jurados confirmados de ‘Miss Universe Colombia, El Reality’

Hernán Zajar, diseñador nacido en Santa Cruz de Mompox, ha construido su carrera rodeado de la riqueza artesanal de su tierra natal, especialmente la filigrana momposina. Su experiencia lo ha posicionado como uno de los creadores preferidos para vestir a reinas y celebridades, entre ellas Alicia Machado y Mpule Kwelagobe.

Hernán Zajar, Valerie Domínguez y
Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar acompañarán a Claudia Bahamón en la selección de la candidata por Colombia al próximo Miss Universo - crédito Cortesía Canal RCN

La revista Vanidades lo reconoció como uno de los diseñadores más destacados de la región. Al referirse a su rol en el jurado, Zajar subrayó:

“Yo soy muy afortunado de estar al lado de Claudia, Andrea y Valerie, porque son mujeres inspiradoras que han trabajado mucho para lograr lo que han logrado con sus carreras y son representantes integrales de la mujer colombiana, por lo que pueden ser un gran ejemplo para las representantes de cada departamento”.

Valerie Domínguez, quien representó al departamento de Atlántico y fue coronada Señorita Colombia en 2005, alcanzó el Top 10 en Miss Universo 2006, celebrado en Los Ángeles. Su paso por los certámenes de belleza la consolidó como una de las colombianas más reconocidas en este ámbito, destacándose por su elegancia y espontaneidad. Además de su carrera como modelo, es diseñadora de joyas, actriz y presentadora.

Domínguez expresó su entusiasmo por participar en el reality, señalando que “es muy interesante hacer parte de este reality que escogerá a la próxima Miss Universe Colombia”. Añadió que las concursantes enfrentarán desafíos que fortalecerán su preparación y las acercarán a convertirse en la mejor representante del país en el certamen internacional.

Por su parte, Andrea Tovar, originaria de Chocó y coronada Señorita Colombia en 2015, se convirtió en la segunda mujer afrocolombiana en obtener ese título. En Miss Universe 2016, logró posicionarse como segunda finalista. Su experiencia como modelo le otorga una perspectiva precisa sobre las cualidades necesarias para representar a Colombia en escenarios globales. Tovar manifestó sentirse afortunada de asumir este nuevo reto como jurado y de aportar su experiencia en la elección de una mujer extrovertida, apasionada, elegante, con proyección y, sobre todo, real y disciplinada.

El formato de Miss Universe Colombia, El Reality busca trascender la evaluación superficial y adentrarse en el proceso de formación de las candidatas. El acompañamiento de los jurados y asesores pretende garantizar que las representantes de cada departamento no solo destaquen por su apariencia, sino que también encarnen valores y capacidades que reflejen la diversidad y el potencial de la mujer colombiana.

