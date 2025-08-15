Colombia

Este es el puntaje de pruebas Saber 11 que se necesita para obtener una beca: resultados se publicarán el 17 de octubre

Los que presentaron el examen el 10 de agosto podrán consultar su puntaje en la web oficial, y aquellos que superen los 350 puntos tendrán mayores oportunidades académicas

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Puntajes superiores a 350 mejoran
Puntajes superiores a 350 mejoran las posibilidades de acceder a programas como Jóvenes a la U o Generación E, que ofrecen becas y apoyos a estudiantes destacados - crédito Icfes

El domingo 10 de agosto de 2025, cerca de 640 mil estudiantes de calendario A presentaron las pruebas Saber 11 Icfes en todo el territorio nacional.

Según lo anunciado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) los resultados estarán disponibles en línea el 17 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La prueba evalúa competencias en inglés, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, Matemáticas y Lectura Crítica, y otorga una calificación que va de 0 a 500. Entre más alto el resultado, más posibilidades tendrá el estudiante de acceder a beneficios educativos privados o estatales.

De hecho, se estima que 350 puntos constituyen un buen resultado para un aspirante, aunque postularse a becas y estímulos académicos suele requerir superar los 400 puntos.

Pero hay programas educativos del Estado, como el programa Jóvenes a la U, promovido por la alcaldía de Bogotá y gestionado por Atenea, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, que exige como mínimo ser bachiller, tener hasta 28 años de edad, no contar con título de pregrado y haber obtenido más de 300 puntos o mínimo 31 en cada área evaluada en el Saber 11.

Por su parte, Generación E, iniciativa del gobierno nacional dirigida a los estudiantes que figuran en el Sisbén, se requiere un puntaje igual o superior a 365 para acceder a sus beneficios.

Temas Relacionados

Icfes becasPruebas Saber 11Puntajes Generación EJóvenes a la URequisitosColombia-Noticias

Más Noticias

Keralty denunció que el Gobierno Petro no quiere devolverle la EPS Sanitas a pesar de fallo de la Corte Constitucional

La compañía reitera que no conoce los estados financieros desde la intervención y advierte que recurrirá a instrumentos legales si no se cumple el fallo a favor de la restitución

Keralty denunció que el Gobierno

Se define la culpabilidad del ‘abogangster’ Diego Cadena por presunta manipulación de testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe

El juez Fabián Moreno evalúa las pruebas de sobornos y fraude procesal que vinculan a Cadena con la supuesta presión a exparamilitares para cambiar sus declaraciones a favor de Álvaro Uribe

Se define la culpabilidad del

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

La empresaria y creadora de contenido confesó que no fue invitada al reencuentro en San Andrés, aunque una de las presentes en el viaje es su amiga la Toxicosteña

Yina Calderón revela que no

Como lo ocurrido en Itagüí, habitante de calle agredió a una mujer que se negó a darle monedas en Montería

Habitantes y transeúntes reportan episodios constantes de intimidación y agresión, pidiendo atención inmediata y medidas efectivas para frenar el peligro que representa el agresor para la población

Como lo ocurrido en Itagüí,

Mabel Cartagena reveló qué es lo peor que ha hecho para superar una tusa, y tiene que ver con Silvestre Dangond: “Estaba con el alma hecha pedazos”

La presentadora barranquillera compartió una anécdota emotiva sobre cómo el cantante vallenato intervino durante una difícil ruptura, regalándole un momento inolvidable

Mabel Cartagena reveló qué es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón revela que no

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

Esto es lo peor que ha hecho Mabel Cartagena para superar una tusa: Silvestre Dangond figuró en la historia

Yina Calderón le dijo a Andrea Valdiri que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

Carlos Vives y el Grupo Niche se unieron para crear nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: así suena en verisón salsa

Valentino arremetió contra Melissa Gate por insultar a Karina García: “No tienes trabajo ni contratos, no eres la reina de nada”

Deportes

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia