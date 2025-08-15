Este es el puntaje de pruebas Saber 11 que se necesita para obtener una beca: resultados se publicarán el 17 de octubre

Puntajes superiores a 350 mejoran las posibilidades de acceder a programas como Jóvenes a la U o Generación E, que ofrecen becas y apoyos a estudiantes destacados - crédito Icfes

El domingo 10 de agosto de 2025, cerca de 640 mil estudiantes de calendario A presentaron las pruebas Saber 11 Icfes en todo el territorio nacional.

Según lo anunciado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) los resultados estarán disponibles en línea el 17 de octubre de 2025.

La prueba evalúa competencias en inglés, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, Matemáticas y Lectura Crítica, y otorga una calificación que va de 0 a 500. Entre más alto el resultado, más posibilidades tendrá el estudiante de acceder a beneficios educativos privados o estatales.

De hecho, se estima que 350 puntos constituyen un buen resultado para un aspirante, aunque postularse a becas y estímulos académicos suele requerir superar los 400 puntos.

Pero hay programas educativos del Estado, como el programa Jóvenes a la U, promovido por la alcaldía de Bogotá y gestionado por Atenea, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, que exige como mínimo ser bachiller, tener hasta 28 años de edad, no contar con título de pregrado y haber obtenido más de 300 puntos o mínimo 31 en cada área evaluada en el Saber 11.

Por su parte, Generación E, iniciativa del gobierno nacional dirigida a los estudiantes que figuran en el Sisbén, se requiere un puntaje igual o superior a 365 para acceder a sus beneficios.