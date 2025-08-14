Colombia

Valor de apertura del dólar en Colombia este 14 de agosto de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 4.033,35 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,36% si se compara con los 4.018,75 pesos de la jornada anterior.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,2% y en el último año todavía mantiene un descenso del 3,49%.

Respecto a fechas previas, pone freno a tres sesiones seguidas con tendencia plana. La volatilidad de los últimos siete días es de 3,97%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (14,3%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

