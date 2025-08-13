Colombia

Fiscalía retira acusación contra exministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, en caso Odebrecht

El ente acusador anunció ante la Corte Suprema que no continuará con el proceso penal contra la exfuncionaria, investigada en el caso de corrupción protagonizado por la empresa brasileña

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La Fiscalía formalizó ante la
La Fiscalía formalizó ante la Corte Suprema su intención de retirar la acusación y buscar la preclusión, lo que podría significar el fin de la causa para la exministra involucrada en el escándalo - crédito Luis Eduardo Noriega A. / EFE

La decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra la exministra Cecilia Álvarez Correa ha marcado uno de los más recientes giros en el proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht.

En un pronunciamiento formal ante la Corte Suprema de Justicia, el representante del ente acusador dejó en claro la dirección que tomará la investigación en esta etapa del caso.

En palabras de la Fiscalía, “efectivamente, representada por el suscrito delegado, ratifica la intención de un retiro del escrito de acusación y que se modifique esta como obligación”.

El funcionario explicó que la actuación responde a criterios jurisprudenciales preexistentes, agregando: “Tal como lo igualmente lo tienen señalado las decisiones referenciadas igual que otras de ya de larga data en el sentido de que de la mano del retiro del escrito acusación con naturales, la obligación de volver a presentar un escrito de acusación o solicitar preclusión”.

El retiro de la acusación
El retiro de la acusación por parte del ente investigador redefine el futuro judicial de la exministra, quien podría quedar exonerada si la Corte Suprema acepta la solicitud de cierre del caso - crédito Colprensa

La audiencia ante la Corte Suprema también dejó claro el paso procesal que seguirá la Fiscalía.

Entonces, en ese sentido, la solicitud complementaria, es decir, la modificación del sentido de la audiencia para poder hacer la manifestación, verbalizar la solicitud de preclusión y está igualmente refrendada por este delegado verbalmente en esta audiencia, señor magistrado”, expresó el delegado.

La acusación retirada formaba parte del expediente del escándalo de corrupción de Odebrecht, caso que ha implicado a altos exfuncionarios en diversas etapas de investigación judicial en Colombia y otras partes de Latinoamérica.

Las declaraciones de la Fiscalía delinean el procedimiento judicial vigente tras este retiro: la autoridad debe decidir si reestructura el escrito de acusación o si, en su defecto, solicita de manera formal la preclusión, lo que equivaldría al cierre del proceso para la exministra en este caso específico.

Este anuncio implica un nuevo capítulo en las acciones judiciales derivadas del caso Odebrecht y representa un hito relevante para la defensa de Cecilia Álvarez Correa, así como para la evolución de los procesos relacionados en las altas cortes colombianas.

