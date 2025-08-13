Expresidente Iván Duque se despidió de Miguel Uribe y pidió que se continúe la búsqueda de los responsables del magnicidio: “A Miguel lo asesinó el odio de las palabras”

El expresidente condenó el crimen contra el senador del Centro Democrático - crédito Redes sociales

El expresidente Iván Duque realizó un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, tras ser víctima de un ataque sicarial en un acto público en el occidente de Bogotá.

En su pódcast Tres Respuestas, publicado en sus redes sociales, el exmandatario colombiano expresó su solidaridad con la familia del senador y pidió que su memoria se mantenga viva.

“La partida de Miguel: este es un día triste que nos invita a una reflexión profunda y sincera. Es un golpe que nos deja sin aire, adoloridos y de alguna manera con un sentimiento de orfandad colectiva”, expresó el exmandatario en el espacio digital.

En su intervención, el exjefe de Estado describió a Uribe Turbay como un hombre joven, honesto, trabajador, sincero, idealista y comprometido con el servicio público, pero que su asesinato se enmarca en un clima de hostilidad política en Colombia.

“Asesinaron a una voz opositora, atacado verbalmente desde los púlpitos del poder por pensar distinto y, presuntamente, acallado en su existencia por los mismos que han traicionado el concepto de la paz con impunidad y que hoy se esconden complacidos en la Venezuela regida por el Cartel de los Soles”, comentó.

Del mismo modo, el expresidente Duque destacó la dimensión humana de Uribe Turbay, a quien definió como un padre consagrado, un esposo entregado y un ser humano creativo, capaz de destacarse en varios aspectos de la vida.

“Miguel se despidió luchando por su vida y aferrándose a la existencia y demostrando una vez más su tenacidad. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué debemos reflexionar?”, cuestionó.

Igualmente, insistió en que, más allá de las seis capturas frente al caso, se continúe en la búsqueda de los responsables intelectuales del crimen contra el dirigente político.

“A Miguel lo asesinó el odio de las palabras que se ha convertido en algo cotidiano. Lo ha asesinado la impunidad de quienes se burlan y reinciden en su violencia, y para quienes no se ha hecho evidente una sanción efectiva y ejemplarizante. Lo ha asesinado el narcoterrorismo que busca perfumarse de aromas políticos, pero que en realidad es putrefacto”, explicó.

Por último, Iván Duque propuso que la mejor forma de honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay es a través de la unidad nacional y el rechazo a la polarización.

En palabras del exmandatario, la sociedad debe buscar “el firme deseo de ver a una Colombia sacudirse del populismo, el odio, la polarización, la mentira, el escándalo y la degradación moral e institucional, superando el narcisismo de las pequeñas diferencias, dejando los egos atrás y pensando en un camino de fortaleza unificada”.

Las exequias del fallecido senador se realizarán en la tarde del miércoles 13 de agosto en el centro de Bogotá, donde su cuerpo será trasladado hasta el Cementerio Central.