Colombia

Expresidente Iván Duque se despidió de Miguel Uribe y pidió que se continúe la búsqueda de los responsables del magnicidio: “A Miguel lo asesinó el odio de las palabras”

El exmandatario responsabilizó al odio político y a la impunidad por el asesinato del senador del Centro Democrático, instando a la sociedad a superar la polarización y reconstruir la confianza institucional

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El expresidente condenó el crimen
El expresidente condenó el crimen contra el senador del Centro Democrático - crédito Redes sociales

El expresidente Iván Duque realizó un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, tras ser víctima de un ataque sicarial en un acto público en el occidente de Bogotá.

En su pódcast Tres Respuestas, publicado en sus redes sociales, el exmandatario colombiano expresó su solidaridad con la familia del senador y pidió que su memoria se mantenga viva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La partida de Miguel: este es un día triste que nos invita a una reflexión profunda y sincera. Es un golpe que nos deja sin aire, adoloridos y de alguna manera con un sentimiento de orfandad colectiva”, expresó el exmandatario en el espacio digital.

En su intervención, el exjefe de Estado describió a Uribe Turbay como un hombre joven, honesto, trabajador, sincero, idealista y comprometido con el servicio público, pero que su asesinato se enmarca en un clima de hostilidad política en Colombia.

Asesinaron a una voz opositora, atacado verbalmente desde los púlpitos del poder por pensar distinto y, presuntamente, acallado en su existencia por los mismos que han traicionado el concepto de la paz con impunidad y que hoy se esconden complacidos en la Venezuela regida por el Cartel de los Soles”, comentó.

Del mismo modo, el expresidente Duque destacó la dimensión humana de Uribe Turbay, a quien definió como un padre consagrado, un esposo entregado y un ser humano creativo, capaz de destacarse en varios aspectos de la vida.

“Miguel se despidió luchando por su vida y aferrándose a la existencia y demostrando una vez más su tenacidad. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué debemos reflexionar?”, cuestionó.

Igualmente, insistió en que, más allá de las seis capturas frente al caso, se continúe en la búsqueda de los responsables intelectuales del crimen contra el dirigente político.

“A Miguel lo asesinó el odio de las palabras que se ha convertido en algo cotidiano. Lo ha asesinado la impunidad de quienes se burlan y reinciden en su violencia, y para quienes no se ha hecho evidente una sanción efectiva y ejemplarizante. Lo ha asesinado el narcoterrorismo que busca perfumarse de aromas políticos, pero que en realidad es putrefacto”, explicó.

Por último, Iván Duque propuso que la mejor forma de honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay es a través de la unidad nacional y el rechazo a la polarización.

En palabras del exmandatario, la sociedad debe buscar “el firme deseo de ver a una Colombia sacudirse del populismo, el odio, la polarización, la mentira, el escándalo y la degradación moral e institucional, superando el narcisismo de las pequeñas diferencias, dejando los egos atrás y pensando en un camino de fortaleza unificada”.

Las exequias del fallecido senador se realizarán en la tarde del miércoles 13 de agosto en el centro de Bogotá, donde su cuerpo será trasladado hasta el Cementerio Central.

Temas Relacionados

Ivan DuqueMiguel UribeSepelio Miguel UribePrecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleceFuneral Miguel UribeCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

A la cárcel José David Payares, manager señalado de matar a joven psicóloga en discoteca de Cartagena

José David Payares Rodríguez fue enviado a la Cárcel de Ternera por un juez de Control de Garantías, tras el homicidio de Seili Paola de Hoyos Acosta, ocurrido mientras celebraba un cumpleaños

A la cárcel José David

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: último día de cámara ardiente en el Congreso

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Mónica Rodríguez criticó que se convirtiera en un “espectáculo” mediático la muerte de Miguel Uribe y Marbelle le respondió: “Envidiosa”

La periodista expuso su punto de vista sobre el cubrimiento que se le ha dado al asesinato del senador, pero la cantante le dejó contundente mensaje como respuesta

Mónica Rodríguez criticó que se

Daniel Quintero contestó a congresista peruana que presentó una moción para declararlo persona non grata en Perú: “No me importa como me declaren”

El precandidato por el Pacto Histórico aseguró que no le afecta que lo declaren persona ‘non grata’, porque según el exalcalde la isla pertenece a Colombia

Daniel Quintero contestó a congresista

Cancilleres de Ecuador y Colombia revisaron protocolos para deportación de presos colombianos

Las funcionarias hablaron sobre reforzar la cooperación contra el crimen transnacional y coordinar la próxima entrega de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina

Cancilleres de Ecuador y Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Mónica Rodríguez criticó que se

Mónica Rodríguez criticó que se convirtiera en un “espectáculo” mediático la muerte de Miguel Uribe y Marbelle le respondió: “Envidiosa”

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Mr Stiven se refirió a su ruptura con Mariana Zapata: le había propuesto matrimonio

Marcela Reyes aclaró que no volverá con Exotic y explicó cuál es el sentimiento que tiene por el DJ: “No sé si la gente no le entendió bien”

Andrés Sandoval, de ‘La reina del flow’, denunció que sigue sin poder ver a sus hijos: “Es bien duro”

Deportes

Así se burló jugador de

Así se burló jugador de São Paulo de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido por los octavos de Copa Libertadores

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo

Estos fueron los insólitos errores que le costaron la derrota al América de Cali ante Fluminense por Copa Sudamericana

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios