Álvaro Uribe participará en el sepelio de Miguel Uribe Turbay a pesar de estar detenido: esto explicó el Centro Democrático

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito Luisa González/REUTERS/Prensa Miguel Uribe

El partido Centro Democrático, a través de sus redes sociales, confirmó que el expresidente y líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez, participará en las honras fúnebres de Miguel Uribe, senador y precandidato de esa colectividad asesinado.

El Centro Democrático indicó que en la cámara ardiente, que se lleva a cabo en el salón Elíptico de la Cámara de Representantes, el director del partido, Gabriel Vallejo leerá las palabras del exmandatario colombiano (2002-2010), que se encuentra en prisión domiciliaria al ser declarado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la colectividad, el mensaje de Álvaro Uribe Vélez tiene como propósito dar una “muestra de respeto, gratitud y reconocimiento” a la memoria y legado de Miguel Uribe.

“Esta mañana, en la cámara ardiente instalada en el Congreso de la República, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, leerá unas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez en homenaje al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, como muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a su memoria y legado”, precisó el partido Centro Democrático en su cuenta de X.

Centro Democrático confirmó que Gabriel Vallejo, director del partido, leerá las palabras del expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

A las 9:00 a. m., en el Congreso, se realizó un homenaje privado a Miguel Uribe, donde participaron familiares, congresistas y amigos.

El féretro con el cuerpo de Miguel Uribe saldrá a las 11:00 a. m. a la Catedral Primada de Bogotá y posteriormente será llevado al Cementerio de Bogotá.