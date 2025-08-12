Por mensaje de condolencia tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay le recordaron al expresidente Uribe cuando se refirió con un tono sarcástico al fallecimiento de Piedad Córdoba: “San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio”

El mensaje se publicó en medio del juicio a comienzo de abril de 2025 - crédito Catalina Olaya - Camila Díaz - Cristian Bayona / Colprensa

La polémica que dejaron los dos mensajes de la hermana de Dilan Cruz, Denis Cruz, no fueron los únicos que generaron una oleada de comentarios por parte de los usuarios en la red social X.

Todo por cuenta de un mensaje que dejó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado el 28 de julio de 2025 en primera instancia a 12 años de prisión (medida que cumple bajo detención domiciliaria) por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Dichas palabras se escribieron a comienzos de abril de 2025.

En esa ocasión salió a colación el nombre de la abogada y política colombiana Piedad Córdoba, y varios usuarios le recordaron el mensaje cargado de un tono sarcástico, cuando se cumplía poco más de un año y cuatro meses del fallecimiento de la congresista y presidente del Partido Liberal en su momento, el 20 de enero de 2024 en Medellín, por culpa de un infarto.

El mensaje polémico del expresidente Uribe en el que menciona a Piedad Córdoba - crédito @AlvaroUribeVel/X

Todo lo anterior surgió debido al mensaje que dejó Uribe Vélez después de una de las audiencias que se desarrolló el 4 de abril de 2025, y como parte del juicio que se extendió por 12 años.

En dicha ocasión, Uribe escribió en su cuenta de X: “En el Cielo hay una protesta por una larga fila que no se mueve, crece y crece, ya que San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio a Piedad Córdoba”.

Por estas palabras, y el cambio en el tono del mensaje que dejó el 11 de agosto de 2025 tras confirmarse la muerte de Miguel Uribe Turbay: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

La respuesta del senador Iván Cepeda al expresidente Uribe - crédito @IvanCepedaCast/X

Debido a esto, algunos internautas han vuelto a compartir el mensaje el expresidente Uribe, que ha dado de qué hablar, y se suma a las reacciones del país político, donde se ha condenado el magnicidio y se ha pedido, hasta por el jefe de Gobierno, Gustavo Petro, que se investiguen los hechos hasta las últimas consecuencias.

Pero en esa ocasión, hasta el mismo senador Iván Cepeda, su contraparte en el juicio que lo dejó como el primer presidente de condenado en la historia de Colombia, no se quedó callado y le respondió a Uribe, y le pidió que respetara a Córdoba.

“Qué lamentable no respetar ni siquiera a alguien difunto. Hasta en los más duros debates judiciales y las más álgidas confrontaciones políticas se debe respetar a los seres humanos”, dijo Cepeda.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la tragedia - crédito X@AlvaroUribeVel