Muerte de Miguel Uribe: Gobierno Petro decretó un día de duelo por el magnicidio del senador y precandidato presidencial

El Salón Elíptico del Capitolio recibió en la noche del lunes 11 de agosto al asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa González/REUTERS

Por disposición del presidente de la República, Gustavo Petro, las banderas de Colombia ondearán a media asta en todas las instituciones oficiales durante la jornada del martes 12 de agosto de 2025, según se dispuso en el decreto 0896, firmado el 11 de agosto. Lo anterior, tras consumarse el magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que no pudo superar el atentado sufrido el 7 de junio.

Uribe Turbay falleció tras permanecer dos meses y cuatro días en estado crítico por los dos impactos de bala recibidos en su cráneo y uno en su pierna izquierda, durante la actividad proselitista que llevó a cabo en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el ocidente de Bogotá. Y que lo tuvieron internado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, en donde batalló por su vida sin éxito.

El decreto dispuso que los símbolos patrios se izarán a media asta en todas las instituciones oficiales del país, así como en las representaciones diplomáticas en el exterior, en señal de homenaje al congresista asesinado. En el documento, se expuso la trayectoria de Uribe Turbay, que se desempeñó como concejal, secretario de Gobierno de Bogotá, excandidato a la alcaldía, en 2019, y senador de la República desde 2022.

Este es el Decreto 0896 del 11 de agosto de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, en el que se determinó un día de duelo - crédito suministrada a Infobae Colombia

El senador fallecido era además precandidato presidencial para los comicios de 2026, por uno de los partidos de oposición, como el Centro Democrático, lo que ha acrecentado la polémica sobre las responsabilidades materiales y políticas frente a un crimen que ha enlutado a gran parte del país. Uribe Turbay, de hecho, era el congresista con la mayor votación para el presente legislatura.

