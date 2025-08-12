Colombia

Daniel Quintero izó la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa en el Amazonas, grabó video y podría generar un problema diplomático con el Perú: “Es territorio colombiano”

Infobae Colombia pudo confirmar con fuentes cercanas a Daniel Quintero que el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial responderá a las declaraciones del Gobierno de Perú

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Daniel Quintero fue la persona que puso la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa - crédito @QuinteroCalle/X

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, compartió un video en su cuenta de X, donde se observa que fue la persona que izó la bandera de Colombia en la isla Chinería, cercano a la isla Santa Rosa, territorio que ha generado tensiones entre Perú y Colombia.

En el video se puede observar cómo Daniel Quintero llega en una lancha junto a varias personas, para posteriormente izar la bandera en la isla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré”, se escucha en el video que compartió Daniel Quintero.

Daniel Quintero izó la bandera
Daniel Quintero izó la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa - crédito @QuinteroCalle/X

Acto seguido, el exalcalde de Medellín instaló la bandera y continúa con su discurso.

“No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la hizo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, afirmó el precandidato presidencial.

Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero, también compartió un video donde se ve a Daniel Quintero izando la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa.

En el video se puede escuchar lo siguiente: “El presidente Gustavo Petro y Daniel Quintero manifestaron que defienden la soberanía nacional en la frontera con Perú. Señalaron que su presencia en la isla de Santa Rosa busca evitar que se repita una situación similar a la pérdida de Panamá”.

Declaraciones de Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero - crédito @juanduquega/X

Y agregó: “Criticaron a figuras políticas y mediáticas, a quienes acusan de no defender el territorio colombiano. Además, destacaron a Daniel Quintero como una figura capaz de enfrentar al uribismo en las elecciones de 2026″.

De acuerdo con los reportes, una bandera de casi tres metros de alto fue colocada en el extremo de la isla Chinería.

Esta acción causó molestia entre los habitantes peruanos del área, quienes notificaron a las autoridades para solicitar su intervención en el lugar.

Poco después, efectivos de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional (PNP) acudieron al sitio y retiraron la bandera colombiana, sin vulnerar el respeto por ese emblema nacional.

De hecho, este martes 12 de agosto de 2025, el Gobierno del Perú expresó su preocupación por la colocación de una bandera colombiana en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto

La Cancillería de Perú precisó que esta acción como “innecesaria” y señaló que “no contribuye a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Además, indican que estas “acciones distraen los esfuerzos de cooperación que Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”.

Infobae Colombia pudo confirmar con fuentes cercanas a Daniel Quintero que el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial responderá a las declaraciones del Gobierno de Perú.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial - crédito @Juanparal/X

Las reacciones a la acción de Daniel Quintero surgieron de inmediato. Iván Noguera, exalcalde de Santa Rosa, indicó que tuvo conocimiento a través de contactos en Leticia de que la congresista Yenica Acosta presentará una denuncia formal contra Quintero. Además, el pedido incluye que Quintero sea declarado persona non grata en la localidad.

“Indignados por este loco sinvergüenza. La población de Leticia. Tengo muchos amigos allí, me están escribiendo, me han pasado el video, están totalmente indignados y vienen presentando denuncias ya para este señor, también vienen declarándolo persona no grata”, afirmó en diálogo con Exitosa.

Los hechos fueron tendencia en redes sociales, porque los internautas revelaron las imágenes de la insignia nacional en territorio peruano, lo que generó alerta entre las autoridades de ese país.

Según la información conocida hasta ese momento, la bandera fue captada por lugareños que navegaban por el cuerpo hídrico, pues estaba situada en un área visible para quienes transitan la zona.

La bandera fue retirada rápidamente tras la denuncia presentada por los vecinos ante las autoridades peruanas.

Familias que habitan Santa Rosa viven principalmente de la pesca y el comercio fluvial, actividades que requieren de un equilibrio estable en las relaciones fronterizas.

El acto se da justo después de que el Ejecutivo peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y demás cuerpos de seguridad en la zona, motivado por recientes declaraciones de representantes del gobierno de Gustavo Petro en torno a la soberanía de este territorio.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroBandera colombianaIsla Santa RosaPerúColombiaRelaciones diplomáticasColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático respondió al expresidente Juan Manuel Santos: “Aquí no hay odio, sino dignidad, algo que usted parece desconocer”

El rifirrafe entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos continúa, y ahora la bancada de oposición emitió un nuevo mensaje

Centro Democrático respondió al expresidente

Rick Scott, senador de EE. UU., se refirió al magnicidio de Miguel Uribe: “Son tiempos escalofriantes en Colombia”

El senador republicano por el estado de Florida también lanzó duras críticas contra el presidente colombiano: “Petro es un aliado de Maduro”

Rick Scott, senador de EE.

Valentina Taguado respondió qué piensa de Michelle Rouillard luego de su colaboración en ‘Masterchef Celebrity’

Las dos participantes del ‘reality’ de cocina vivieron momentos de tensión en el reto que tuvieron que compartir juntas, generando comentarios en redes sociales

Valentina Taguado respondió qué piensa

Tribunal de Casanare admitió demanda de Helicol contra Ecopetrol por millonario contrato de helicópteros

La petrolera estatal y sus subsidiarias deberán responder ante la justicia tras la demanda de Helicol, que reclama más de 22 millones de dólares por la finalización unilateral de un acuerdo de transporte

Tribunal de Casanare admitió demanda

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto | ciudadanos despiden al exsenador

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, después de pasar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos a causa de un atentado con arma de fuego

EN VIVO: Siga el minuto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

“La Vorágine” lidera el top

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

Marbelle publicó emotivo video junto a Miguel Uribe Turbay: “Seguiremos cantando”

Esta fue la razón por la que Pitbull no se presentó en el concierto con el que Shakira inició su nueva etapa por México

Exesposa de Luis Alberto Posada habló de su polémico divorcio y la fortuna que le dejó el cantante: “Me dio lo que quiso”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Lothar Matthäus volvió a lanzar dura crítica en contra de Luis Díaz, tras su fichaje al Bayern Múnich: “No quieren quedar mal”

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó