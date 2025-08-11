Muerte Miguel Uribe: abogado del senador pidió investigar el caso “por el magnicidio y crimen de lesa humanidad”

Abogado de Miguel Uribe exigió investigaciones exhaustivas “por el magnicidio y crimen de lesa humanidad” - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@SenadoGovCo/X

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, luego de permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, de Bogotá, luchando por su vida.

La clínica emitió un comunicado donde señaló que “lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a las 1:56 de la madrugada de hoy”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La muerte del político de 39 años se produce como consecuencia de un ataque armado ocurrido el sábado 7 de junio en el parque El Golfito, en el occidente de la capital colombiana, un hecho que derivó en un proceso judicial acompañado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de la familia Uribe Turbay.

Desde esa fecha, el senador recibió atención médica intensiva hasta su deceso.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados condenó "enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista" - crédito Firma Víctor Mosquera

La firma de abogados expresó en un comunicado tras el deceso del congresista Uribe Turbay su “profunda consternación por el magnicidio y crimen de lesa humanidad”, atribuyendo responsabilidad tanto a los autores materiales como a quienes, “por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión”.

Además, afirmaron que “no descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”.

El pronunciamiento también incluyó un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para desplegar investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas.

“Condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible, y exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas”, manifestaron en el texto distribuido a la opinión pública.

El precandidato presidencial murió en la madrugada del lunes 11 de agosto - crédito Carlos Ortega/ EFE

Por último, los abogados manifestaron su disposición a “emplear todas las herramientas legales disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”, con el objetivo de garantizar verdad, justicia y reparación integral para la familia y la sociedad.

El propio Víctor Mosquera envió mensaje de condolencia en sus redes sociales. “Que tristeza tan infinita, Colombia está de luto. Con la partida de Miguel Uribe se apaga una luz de inteligencia, disciplina, amabilidad, honestidad, verticalidad, sinceridad, fe y Fuerza”, inició diciendo al togado.

Entre líneas seguidas, Mosquera expresó, “que Dios reciba en su santa gloria a uno de sus hijos predilectos. Descanse en paz quien amó a Colombia y trabajó incansablemente por transformarla. Adiós, Miguel. Mi mayor sentido pésame para toda su familia. Mucha fuerza en estos momentos. Qué dolor tu partida”.

Finalmente, el abogado mencionó: “Miguel, tu partida no quedará impune. Este crimen atroz será esclarecido y los responsables enfrentarán todo el peso de la ley”.

Víctor Mosquera condenó la muerte del precandidato presidencial en Bogotá - crédito @VictorMosqueraM/X

Hora y lugar de las exequias de Miguel Uribe

Imágenes difundidas mostraron el momento en que el cuerpo del congresista del Centro Democrático fue trasladado en la mañana del lunes 11 de agosto, bajo custodia policial desde la Fundación Santa Fe hasta las instalaciones de Medicina Legal para la realización de la autopsia, tras varias horas de su deceso.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el propio Congreso, la velación de Uribe Turbay dará inicio a las 4:00 p. m. del lunes en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Se trata de un espacio emblemático, considerado el escenario central de la vida política del parlamentario de 39 años, quien emprendió allí buena parte de su carrera y manifestó sus aspiraciones presidenciales. La primera parte de la ceremonia, consistente en la cámara ardiente.

La programación dispuesta para el martes 12 de agosto contempla la apertura de las puertas del recinto al público general. El acceso se habilitará desde las 08:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., permitiéndose la entrada únicamente por la Plaza de Bolívar. Este espacio permitirá que ciudadanos y simpatizantes se despidan del político, cuyas intervenciones marcaron debates recientes en el legislativo.

El tributo continuará el miércoles 13 de agosto, cuando a las 09:00 a. m. se realizará un homenaje adicional en el Congreso, reservado nuevamente para familiares. Culminado este acto, el cuerpo será conducido a la Catedral Primada de Bogotá, donde tendrán lugar las exequias. La ceremonia religiosa estará a cargo del Monseñor José Luis Rueda Aparicio, quien encabezará la despedida final del dirigente.