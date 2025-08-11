Miguel Uribe será velado en el mismo Salón Elíptico del Capitolio donde le dieron el último adiós a sus abuelos

La despedida de Miguel Uribe Turbay se realizará en el Capitolio Nacional - crédito @SenadoGovCo/X

El Salón Elíptico del Capitolio Nacional se ha convertido en el escenario de despedidas relacionadas con la historia política y social de Colombia, por lo que allí se llevará a cabo la velación de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, que falleció a los 39 años tras permanecer 64 días en estado grave por un atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 cuando se encontraba dando un discurso en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Llama la atención que el político estará en cámara ardiente en el mismo espacio donde se rindieron honores a sus abuelos: Julio César Turbay, expresidente de Colombia entre 1978 y 1982, y Nydia Quintero, reconocida por su labor social, pues fue la precursora de la Fundación Solidaridad por Colombia, además de ser la última persona en estar en el Salón Elíptico, pues tan solo semanas después de su velación, Miguel murió.

Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes emitieron un comunicado en el que se indicó que Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico desde las hasta el mediodía del miércoles 13 de agosto de 2025.

Cabe mencionar que en la jornada del 11 de agosto, el acceso estará restringido a familiares y amigos cercanos, mientras que el público podrá rendir homenaje a partir del martes 12 de agosto en horas de la mañana. El miércoles, el cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, donde se celebrarán las exequias, presididas por el cardenal primado y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

“El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación”, lo que demuestra que decisión no solo responde a la trayectoria política de Uribe Turbay, sino como un tributo a su linaje.

Cabe mencionar que la historia familiar de Miguel Uribe Turbay está marcada por episodios de dolor, y una vez más sus familiares demuestran su resiliencia ante la violencia desmedida que también les arrebató a Diana Turbay, madre del senador y reconocida periodista colombiana que fue secuestrada en 1990 y ultimada por un impacto de bala tras un intento de rescate en 1991.

La despedida de su abuela en el Salón Elíptico

Nydia Quintero, abuela del recién fallecido Miguel Uribe, murió el 30 de junio de 2025 a los 93 años y fue velada en el mismo recinto con honores militares, como reconocimiento a su labor social que avanzó más allá del papel tradicional de primera dama. La fundación que creó para asistir a los sectores más vulnerables del país consolidó su figura como referente de solidaridad y compromiso social.

La relación de Miguel Uribe Turbay con su abuela fue bastante cercana, teniendo en cuenta que ella asumió su crianza tras el asesinato de su madre, Diana Turbay Quintero, hecho que ocurrió cuando Miguel era tan solo un niño, que creció con la convicción de que podría cambiar la historia del país con sus acciones en la política.

El país entero está atento a la velación del senador del Centro Democrático en el Salón Elíptico, después de luchar por más de dos meses por su vida, dejando un vacío no solo en sus seres queridos, sino entre la población en general, que pide justicia en este caso y nuevas medidas por parte del Gobierno nacional y las fuerzas de seguridad para que ninguna de las familias que habitan el territorio tenga que atravesar nuevamente por el dolor de despedirse de uno de sus seres queridos por causa de la violencia.