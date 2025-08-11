Colombia

Miguel Uribe será velado en el mismo Salón Elíptico del Capitolio donde le dieron el último adiós a sus abuelos

La despedida del político se lleva a cabo en medio de un llamado a la unión en el territorio nacional

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La despedida de Miguel Uribe
La despedida de Miguel Uribe Turbay se realizará en el Capitolio Nacional - crédito @SenadoGovCo/X

El Salón Elíptico del Capitolio Nacional se ha convertido en el escenario de despedidas relacionadas con la historia política y social de Colombia, por lo que allí se llevará a cabo la velación de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, que falleció a los 39 años tras permanecer 64 días en estado grave por un atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 cuando se encontraba dando un discurso en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Llama la atención que el político estará en cámara ardiente en el mismo espacio donde se rindieron honores a sus abuelos: Julio César Turbay, expresidente de Colombia entre 1978 y 1982, y Nydia Quintero, reconocida por su labor social, pues fue la precursora de la Fundación Solidaridad por Colombia, además de ser la última persona en estar en el Salón Elíptico, pues tan solo semanas después de su velación, Miguel murió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes emitieron un comunicado en el que se indicó que Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico desde las hasta el mediodía del miércoles 13 de agosto de 2025.

Cabe mencionar que en la jornada del 11 de agosto, el acceso estará restringido a familiares y amigos cercanos, mientras que el público podrá rendir homenaje a partir del martes 12 de agosto en horas de la mañana. El miércoles, el cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, donde se celebrarán las exequias, presididas por el cardenal primado y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

La partida del senador dejó
La partida del senador dejó a sus seres queridos destrozados y a un país exigiendo mayor seguridad para las voces políticas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación”, lo que demuestra que decisión no solo responde a la trayectoria política de Uribe Turbay, sino como un tributo a su linaje.

Cabe mencionar que la historia familiar de Miguel Uribe Turbay está marcada por episodios de dolor, y una vez más sus familiares demuestran su resiliencia ante la violencia desmedida que también les arrebató a Diana Turbay, madre del senador y reconocida periodista colombiana que fue secuestrada en 1990 y ultimada por un impacto de bala tras un intento de rescate en 1991.

La despedida de su abuela en el Salón Elíptico

Nydia Quintero, abuela del recién fallecido Miguel Uribe, murió el 30 de junio de 2025 a los 93 años y fue velada en el mismo recinto con honores militares, como reconocimiento a su labor social que avanzó más allá del papel tradicional de primera dama. La fundación que creó para asistir a los sectores más vulnerables del país consolidó su figura como referente de solidaridad y compromiso social.

La relación de Miguel Uribe Turbay con su abuela fue bastante cercana, teniendo en cuenta que ella asumió su crianza tras el asesinato de su madre, Diana Turbay Quintero, hecho que ocurrió cuando Miguel era tan solo un niño, que creció con la convicción de que podría cambiar la historia del país con sus acciones en la política.

La abuela de Miguel Uribe
La abuela de Miguel Uribe fue velada en el Salón Elíptico - crédito Camila Díaz/Colprensa

El país entero está atento a la velación del senador del Centro Democrático en el Salón Elíptico, después de luchar por más de dos meses por su vida, dejando un vacío no solo en sus seres queridos, sino entre la población en general, que pide justicia en este caso y nuevas medidas por parte del Gobierno nacional y las fuerzas de seguridad para que ninguna de las familias que habitan el territorio tenga que atravesar nuevamente por el dolor de despedirse de uno de sus seres queridos por causa de la violencia.

Temas Relacionados

Miguel UribeMiguel Uribe TurbayMuerte Miguel UribeMurió Miguel UribeVelación Miguel UribeFuneral Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Murió Miguel Uribe: homenaje al exsenador del Centro Democrático en el Capitolio Nacional

El féretro del exprecandidato presidencial fue instalado en el Salón Elíptico, donde familiares, figuras políticas se congregan para despedirlo y rechazar mensajes de odio tras su fallecimiento

EN VIVO | Murió Miguel

Muerte de Miguel Uribe: expresidente César Gaviria se despachó contra Gustavo Petro por brindar seguridad a criminales

El exmandatario de los colombianos, que tuvo las riendas del país entre 1990 y 1994, justamente en el periodo en el que fue asesinada la madre del senador y precandidato presidencial, por el capo Pablo Escobar, expresó su indignación frente a lo sucedido con el joven político

Muerte de Miguel Uribe: expresidente

María José Pizarro pidió a la Corte Suprema investigar a Miguel Polo Polo por señalamientos relacionados con la muerte de Miguel Uribe

La congresista y precandidata presidencial lamentó el fallecimiento del miembro del Centro Democrático y pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones

María José Pizarro pidió a

Indignación global por el crimen de Miguel Uribe: así reaccionaron presidentes y figuras políticas del mundo

El fallecimiento del político colombiano tras dos meses de agonía reavivó el debate sobre la seguridad electoral. Las reacciones internacionales muestran la gravedad del momento para la región

Indignación global por el crimen

Así fue como dos sicarios mataron a tiros a ‘Mono Rolex’, líder de una banda que hurtaba relojes de lujo en Medellín: lo abordaron cuando se movía en carro

El cabecilla de la banda criminal conocida como Los Rolex había sido capturado en febrero de 2019 durante un operativo en el barrio Campo Valdés, acusado de participar en robos millonarios

Así fue como dos sicarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Queman un camión que prestaba

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el asesinado senador no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Atlas de México llevaría a

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Besiktas daría salida a jugador colombiano que fichó meses atrás: habría interés desde Polonia y Portugal

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”