Colombia

Apareció bandera gigante de Colombia en la isla de Santa Rosa tras mensaje de Gustavo Petro contra Perú por límites en el Amazonas: fue retirada de inmediato

La insignia nacional fue detectada por los pescadores de la zona que alertaron a las autoridades peruanas y fue decomisada de inmediato

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El símbolo nacional fue retirado
El símbolo nacional fue retirado por las autoridades peruanas una vez fue denunciado por los pescadores de la zona - crédito red social X

Hay un nuevo capítulo de tensión con Perú, después de que apareciera ondeando una bandera de Colombia a la orilla del río Amazonas que queda del lado de la isla Santa Rosa, que se ha vuelto en el protagonista de fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

De hecho, en redes sociales los internautas revelaron las imágenes de la insignia nacional en territorio peruano, lo que generó alerta entre las autoridades de ese país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información conocida hasta el momento, la bandera fue captada por lugareños que navegaban por el cuerpo hídrico, pues estaba situada en un área visible para quienes transitan la zona.

Sin embargo, el elemento que, hasta el momento, no se ha logrado descrubrir quién pudo instalarle, fue retirada rápidamente tras la denuncia presentada por los vecinos ante las autoridades peruanas.

En redes sociales los internautas revelaron las imágenes de la insignia nacional en territorio peruano - crédito red social X

El incidente ocurre en un momento en que la frontera entre Colombia y Perú atraviesa tensiones diplomáticas.

Familias que habitan Santa Rosa viven principalmente de la pesca y el comercio fluvial, actividades que requieren de un equilibrio estable en las relaciones fronterizas.

El acto se da justo después de que el Ejecutivo peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y demás cuerpos de seguridad en la zona, motivado por recientes declaraciones de representantes del gobierno de Gustavo Petro en torno a la soberanía de este territorio.

A pesar de la repercusión de este hecho y las inquietudes que ha generado en ambas orillas del río, ni la Cancillería de Colombia, ni la de Perú, han emitido ningún pronunciamiento oficial.

En redes sociales los internautas revelaron las imágenes de la insignia nacional en territorio peruano - crédito red social X

Gustavo Petro envió fuerte mensaje a Perú tras presencia de helicóptero ruso

La presencia de un helicóptero ruso con militares en la disputada isla de Santa Rosa, ubicada en la frontera entre Colombia y Perú, ha sumado tensión a las ya complejas relaciones bilaterales.

Durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 2025, en Leticia, Amazonas, el presidente Gustavo Petro denunció este incidente y reafirmó que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre esa isla, argumentando que “el tratado dice que es de común acuerdo y no nos hemos sentado a decidir si es de Colombia o de Perú”.

Al ofrecer su perspectiva como jefe de Estado y respaldado en los acuerdos binacionales vigentes, Petro subrayó que “la isla de Santa Rosa y otras zonas fluviales no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

El mandatario criticó la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del gobierno peruano, calificándola como una acción unilateral que “desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos Estados, violando el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

En su intervención, el presidente señaló que Colombia no acepta la presencia o autoridad peruana en la isla mencionada. “No reconocer las autoridades de facto en Santa Rosa porque viola el principio de primacía del derecho internacional. Colombia no reconoce la soberanía del Perú en la zona de Santa Rosa”, enfatizó, dejando claro el rechazo del gobierno colombiano a reconocer la anexión del territorio por parte de Perú.

Petro también rechazó el “acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla”, ya que, en su opinión, tal medida “viola la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12”. Este principio, recalcó, es central para la convivencia y el respeto mutuo en la región amazónica.

En un gesto de apertura diplomática, el presidente colombiano expresó su deseo de reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), una instancia que considera esencial para garantizar el cumplimiento de los acuerdos históricos.

“Colombia reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934”, declaró. Petro confirmó que Colombia participará en la próxima reunión de la comisión, convocada para el 11 y 12 de septiembre de 2025 en Lima.

El mandatario reiteró la disposición del gobierno colombiano a resolver la controversia territorial mediante vías diplomáticas: “Colombia reafirma su compromiso con la reintegración regional, la paz y la diplomacia para encontrar una solución”.

Además, hizo un llamado a la cooperación regional para enfrentar amenazas comunes. “Invito a todos los pueblos, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil para proteger la selva y evitar que caiga en manos de las mafias que solo quieren producir cocaína y no velar por el bienestar de la humanidad”, afirmó Petro.

Temas Relacionados

Colombia PerúIsla Santa RosaPetro PerúBandera ColombiaDe quién es isla Santa RosaColombia-noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó la muerte del ‘Zarco Aldinever’ en Venezuela, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el ELN abatió en medio de una emboscada al disidente vinculado al asesinato del precandidato

Ministro de Defensa confirmó la

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

El comunicador falleció a sus 81 años en la ciudad de Barranquilla tras permanecer tres días hospitalizado en la Clínica General del Norte

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Sismo de magnitud 3.3 con epicentro en la Guajira

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.3 con

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe: “Usted sí ha perseguido a la oposición”

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje tras la muerte de Miguel Uribe, reportada este lunes 11 de agosto de 2025, pero la precandidata presidencial criticó el comunicado

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo

El concejal Andrés Barrios, quien estuvo al lado de Miguel Uribe el día del ataque sicarial, publicó sentido mensaje para el senador asesinado: “Disfruta abrazar a tu mamá en el cielo”

El cabildante escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, donde agradeció los momentos compartidos durante años con al asesinado congresista

El concejal Andrés Barrios, quien
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el fallecido senador no tiene ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta