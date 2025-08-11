Apareció bandera gigante de Colombia en la isla de Santa Rosa tras mensaje de Gustavo Petro contra Perú por límites en el Amazonas: fue retirada de inmediato

El símbolo nacional fue retirado por las autoridades peruanas una vez fue denunciado por los pescadores de la zona - crédito red social X

Hay un nuevo capítulo de tensión con Perú, después de que apareciera ondeando una bandera de Colombia a la orilla del río Amazonas que queda del lado de la isla Santa Rosa, que se ha vuelto en el protagonista de fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

De hecho, en redes sociales los internautas revelaron las imágenes de la insignia nacional en territorio peruano, lo que generó alerta entre las autoridades de ese país.

Según la información conocida hasta el momento, la bandera fue captada por lugareños que navegaban por el cuerpo hídrico, pues estaba situada en un área visible para quienes transitan la zona.

Sin embargo, el elemento que, hasta el momento, no se ha logrado descrubrir quién pudo instalarle, fue retirada rápidamente tras la denuncia presentada por los vecinos ante las autoridades peruanas.

El incidente ocurre en un momento en que la frontera entre Colombia y Perú atraviesa tensiones diplomáticas.

Familias que habitan Santa Rosa viven principalmente de la pesca y el comercio fluvial, actividades que requieren de un equilibrio estable en las relaciones fronterizas.

El acto se da justo después de que el Ejecutivo peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y demás cuerpos de seguridad en la zona, motivado por recientes declaraciones de representantes del gobierno de Gustavo Petro en torno a la soberanía de este territorio.

A pesar de la repercusión de este hecho y las inquietudes que ha generado en ambas orillas del río, ni la Cancillería de Colombia, ni la de Perú, han emitido ningún pronunciamiento oficial.

Gustavo Petro envió fuerte mensaje a Perú tras presencia de helicóptero ruso

La presencia de un helicóptero ruso con militares en la disputada isla de Santa Rosa, ubicada en la frontera entre Colombia y Perú, ha sumado tensión a las ya complejas relaciones bilaterales.

Durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 2025, en Leticia, Amazonas, el presidente Gustavo Petro denunció este incidente y reafirmó que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre esa isla, argumentando que “el tratado dice que es de común acuerdo y no nos hemos sentado a decidir si es de Colombia o de Perú”.

Al ofrecer su perspectiva como jefe de Estado y respaldado en los acuerdos binacionales vigentes, Petro subrayó que “la isla de Santa Rosa y otras zonas fluviales no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

El mandatario criticó la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del gobierno peruano, calificándola como una acción unilateral que “desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos Estados, violando el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

En su intervención, el presidente señaló que Colombia no acepta la presencia o autoridad peruana en la isla mencionada. “No reconocer las autoridades de facto en Santa Rosa porque viola el principio de primacía del derecho internacional. Colombia no reconoce la soberanía del Perú en la zona de Santa Rosa”, enfatizó, dejando claro el rechazo del gobierno colombiano a reconocer la anexión del territorio por parte de Perú.

Petro también rechazó el “acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla”, ya que, en su opinión, tal medida “viola la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12”. Este principio, recalcó, es central para la convivencia y el respeto mutuo en la región amazónica.

En un gesto de apertura diplomática, el presidente colombiano expresó su deseo de reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), una instancia que considera esencial para garantizar el cumplimiento de los acuerdos históricos.

“Colombia reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934”, declaró. Petro confirmó que Colombia participará en la próxima reunión de la comisión, convocada para el 11 y 12 de septiembre de 2025 en Lima.

El mandatario reiteró la disposición del gobierno colombiano a resolver la controversia territorial mediante vías diplomáticas: “Colombia reafirma su compromiso con la reintegración regional, la paz y la diplomacia para encontrar una solución”.

Además, hizo un llamado a la cooperación regional para enfrentar amenazas comunes. “Invito a todos los pueblos, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil para proteger la selva y evitar que caiga en manos de las mafias que solo quieren producir cocaína y no velar por el bienestar de la humanidad”, afirmó Petro.