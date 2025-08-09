Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe

Alias El Costeño, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, durante su captura en la localidad de Engativá, Bogotá - crédito Policía Nacional

Élder José Arteaga, alias el Costeño, es una de las seis personas capturadas por el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025.

En medio de las investigaciones del caso, se conoció que este hombre pasó de realizar actividades de microtráfico e ingresar al mundo delictivo, a convertirse en uno de los jefes de sicarios de organizaciones criminales en Bogotá, con operaciones también en otros países.

De acuerdo con una información revelada por Semana, este hombre tendría un prontuario criminal amplio, en el que se destacan delitos que estarían consignados en expedientes de la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, “el Costeño” participó en el crimen de más de 40 personas en los últimos años. Uno de los asesinatos más relevantes habría sido el de un empresario mexicano que se encontraba en Medellín y fue perpetrado a plena luz del día luego de que saliera de un recinto al término de un partido de la selección Colombia.

Alias el Costeño estaría contemplado la posibilidad de colaborar con la justicia por una reducción de pena - crédito prensa senado/X

En el barrio El Muelle, en cercanías al Aeropuerto Internacional El Dorado, lugar de residencia de este criminal, era uno de sus objetivos, pues tenían como fin apoderarse de los negocios ilegales de ese territorio e, incluso, si tenía la oportunidad, empezar a saldar deudas pendientes intimidando o acabado con la vida de otros ciudadanos.

El medio de comunicación también reveló que Élder José Arteaga sostenía vínculos con disidencias de las Farc por compra de sustancias estupefacientes que eran distribuidas en la localidad Engativá, además, de que sin ningún cuidado expone supuestas relaciones con cabecillas de estas estructuras criminales.

Las autoridades judiciales están rastreando mensajes enviados por alias El Costeño que habrían servido para coordinar el asesinato del mexicano Horacio Pérez - crédito Policía Nacional

Uno de los testigos que tiene el ente investigativo en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos.

Así fue su testimonio: “Ya se rumoraba que “Chipi” estaba trabajando en una oficina de sicarios. Yo mismo lo corroboré cuando mataron a un amigo mío que conocíamos como Topo; él se llamaba Felipe Colmenares. Me acuerdo de que Topo salió de la cárcel hace como un año; él había delatado a David para poder salir de la cárcel, lo delató con relación a la venta de bazuco de los venezolanos que le trabajan a David y que tienen el control de eso. La muerte de Topo en la avenida de Engativá o por la avenida Mutis (…) en ese homicidio estuvo metido “Chipi”, revelando que había sido ejecutado con cuatro disparos.

Edad y prontuario de ‘el Costeño’, pieza clave en atentado a Miguel Uribe - crédito Captura video

John Erik Castiblanco habría sido otra de las víctimas de este hombre. Este joven de 27 años fue ultimado con tres disparos en el rostro en una barbería, propiedad de “el Costeño”.

“Hay otro homicidio que sé que ellos cometieron, me refiero a “Chipi” y David; fue el de Jhon Erik. Esa vuelta fue porque “Chipi” robaba motos con Jhon Erik. Ellos preferían que fueran de alta gama, pero “Chipi” se estaba aprovechando. Una vez recuerdo que se robaron una moto, no sé en dónde, y Jhon Erik le reclamó a “Chipi” porque no le dio la parte de un pago por el robo. A Chipi no le gustó porque lo desafió y, como a los cinco días, lo mataron en una barbería ahí en Engativá. Fue un muchacho que le dicen alias Bolívar, otro de los sicarios de “Chipi” y David”, habría revelado el testigo de la Fiscalía.

Finalmente, esta persona, que es una de las encargadas de delatar los delitos de alias el Costeño, afirmó que la vida de las personas, incluso, de quienes eran sus socios no era un factor determinante a la hora de tomar decisiones en sus negocios.