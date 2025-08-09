Colombia

Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe

Uno de los testigos que tiene la Fiscalía en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Alias El Costeño, presunto autor
Alias El Costeño, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, durante su captura en la localidad de Engativá, Bogotá - crédito Policía Nacional

Élder José Arteaga, alias el Costeño, es una de las seis personas capturadas por el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025.

En medio de las investigaciones del caso, se conoció que este hombre pasó de realizar actividades de microtráfico e ingresar al mundo delictivo, a convertirse en uno de los jefes de sicarios de organizaciones criminales en Bogotá, con operaciones también en otros países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con una información revelada por Semana, este hombre tendría un prontuario criminal amplio, en el que se destacan delitos que estarían consignados en expedientes de la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, “el Costeño” participó en el crimen de más de 40 personas en los últimos años. Uno de los asesinatos más relevantes habría sido el de un empresario mexicano que se encontraba en Medellín y fue perpetrado a plena luz del día luego de que saliera de un recinto al término de un partido de la selección Colombia.

Alias el Costeño estaría contemplado
Alias el Costeño estaría contemplado la posibilidad de colaborar con la justicia por una reducción de pena - crédito prensa senado/X

En el barrio El Muelle, en cercanías al Aeropuerto Internacional El Dorado, lugar de residencia de este criminal, era uno de sus objetivos, pues tenían como fin apoderarse de los negocios ilegales de ese territorio e, incluso, si tenía la oportunidad, empezar a saldar deudas pendientes intimidando o acabado con la vida de otros ciudadanos.

El medio de comunicación también reveló que Élder José Arteaga sostenía vínculos con disidencias de las Farc por compra de sustancias estupefacientes que eran distribuidas en la localidad Engativá, además, de que sin ningún cuidado expone supuestas relaciones con cabecillas de estas estructuras criminales.

Las autoridades judiciales están rastreando
Las autoridades judiciales están rastreando mensajes enviados por alias El Costeño que habrían servido para coordinar el asesinato del mexicano Horacio Pérez - crédito Policía Nacional

Uno de los testigos que tiene el ente investigativo en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos.

Así fue su testimonio: “Ya se rumoraba que “Chipi” estaba trabajando en una oficina de sicarios. Yo mismo lo corroboré cuando mataron a un amigo mío que conocíamos como Topo; él se llamaba Felipe Colmenares. Me acuerdo de que Topo salió de la cárcel hace como un año; él había delatado a David para poder salir de la cárcel, lo delató con relación a la venta de bazuco de los venezolanos que le trabajan a David y que tienen el control de eso. La muerte de Topo en la avenida de Engativá o por la avenida Mutis (…) en ese homicidio estuvo metido “Chipi”, revelando que había sido ejecutado con cuatro disparos.

Edad y prontuario de ‘el
Edad y prontuario de ‘el Costeño’, pieza clave en atentado a Miguel Uribe - crédito Captura video

John Erik Castiblanco habría sido otra de las víctimas de este hombre. Este joven de 27 años fue ultimado con tres disparos en el rostro en una barbería, propiedad de “el Costeño”.

“Hay otro homicidio que sé que ellos cometieron, me refiero a “Chipi” y David; fue el de Jhon Erik. Esa vuelta fue porque “Chipi” robaba motos con Jhon Erik. Ellos preferían que fueran de alta gama, pero “Chipi” se estaba aprovechando. Una vez recuerdo que se robaron una moto, no sé en dónde, y Jhon Erik le reclamó a “Chipi” porque no le dio la parte de un pago por el robo. A Chipi no le gustó porque lo desafió y, como a los cinco días, lo mataron en una barbería ahí en Engativá. Fue un muchacho que le dicen alias Bolívar, otro de los sicarios de “Chipi” y David”, habría revelado el testigo de la Fiscalía.

Finalmente, esta persona, que es una de las encargadas de delatar los delitos de alias el Costeño, afirmó que la vida de las personas, incluso, de quienes eran sus socios no era un factor determinante a la hora de tomar decisiones en sus negocios.

Temas Relacionados

Alias el CosteñoAlias ChipiAtentado Miguel UribeCrímenes de alias el CosteñoMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras busca acercamientos con el liberalismo para fortalecer su proyecto presidencial

El dirigente político colombiano refuerza su estrategia electoral al rechazar participar en la consulta del Pacto Histórico y posicionarse como alternativa liberal y de centro para las próximas elecciones presidenciales

Roy Barreras busca acercamientos con

Dimayor confirmó el aplazamiento del clásico entre Santa Fe y Millonarios por los violentos incidentes en el concierto de Damas Gratis

Después de los hechos que se vivieron en el concierto del grupo argentino de cumbia villera, el ente deportivo tomó la decisión de aplazar los encuentros tanto de la rama femenina como masculina

Dimayor confirmó el aplazamiento del

Presidencia publicó la hoja de vida de Rosa Villavicencio: ratifican a la funcionaria en el puesto de canciller

La mujer había sido nombrada como canciller encargada el 9 de julio de 2025, tras la renuncia irrevocable de Laura Sarabia

Presidencia publicó la hoja de

Concierto en honor a Sergio Blanco, quien asistió al concierto de Damas Gratis y murió atropellado, se deslindó de las barras bravas

Bandas punk y skinhead realizaron un evento en el Boro Room para apoyar a la familia del joven fallecido, destacando su carácter cultural y ajeno al fútbol

Concierto en honor a Sergio

Maluma compartió el detrás de escena de su concierto en México: esto fue lo que vivió el artista

El cantante colombiano sorprendió al público al compartir algunos detalles de las actividades que realizó antes de subir a la tarima para dar su ‘show’ en la capital mexicana

Maluma compartió el detrás de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió el detrás de

Maluma compartió el detrás de escena de su concierto en México: esto fue lo que vivió el artista

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Deportes

Dimayor confirmó el aplazamiento del

Dimayor confirmó el aplazamiento del clásico entre Santa Fe y Millonarios por los violentos incidentes en el concierto de Damas Gratis

Estas son las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores tras el partido de Millonarios ante Deportivo Cali

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín