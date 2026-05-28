Paola Holguín se desahogó tras ser acusada de traidora por no apoyar en público a Paloma Valencia: “El silencio era una forma de lealtad”

Paola Holguín y Paloma Valencia permanecen distanciadas desde el proceso de escogencia de la candidata del Centro Democrático, en el que resultó escogida la actual aspirante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, la senadora Paola Holguín decidió responder después de ser acusada de traidora por no respaldar en actos públicos a la congresista y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Lo hizo con su publicación del 27 de mayo.

En efecto, en un mensaje publicado en su cuenta de X, la senadora antioqueña defendió su ausencia en la plaza pública y dejó una frase que causó un fuerte impacto en el espectro político, justo cuando adoptó una postura similar a la que tomó la senadora vallecaucana María Fernanda Cabal, que se distanció de Valencia y, de hecho, anunció su intención de desvincularse de la colectividad una vez termine su periodo legislativo.

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La fractura interna en el Centro Democrático tras la escogencia de Paloma Valencia

Cabe destacar que desde la consulta interna que definió la candidatura presidencial de Valencia, el Centro Democrático ha vivido una serie de tensiones entre sus figuras más visibles. A partir de ese proceso, se agudizó el distanciamiento de Holguín respecto a la campaña, lo que generó especulaciones y críticas en las bases del partido; una situación a la que la congresista le quiso dar la cara y sacudirse de las críticas.

Con esta publicación en la red social X, la senadora Paola Holguín expresó su molestia frente a las múltiples acusaciones en su contra por alejarse de Paloma Valencia - crédito @PaolaHolguin/X

“Tuve que soportar mil ultrajes en silencio, que me llamaran traidora, faltona, falsa y mil cosas más; solo yo sabía que el silencio era una forma de lealtad y generosidad con quienes hoy me pregunto si la merecían o la valoraban”, escribió Holguín en su perfil de X, que despertó una serie de interrogantes sobre los destinatarios de su mensaje, pues las afirmaciones también sugerirían, por su parte, una decepción.

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La ausencia de Holguín en los actos de campaña junto a Valencia no pasó desapercibida. Según lo reveló con su mensaje la propia congresista, tal parece que fue señalada por personas de la colectividad por su alejamiento; más aún cuando fue llamada como una de las “generalas”, un apodo que se consolidó desde finales del 2025, cuando hacía parte del proceso de selección de la aspirante única de la colectividad.

Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal se habían mostrado unidas durante el proceso de escogencia de la candidata presidencial del Centro Democrático; sin embargo, tras la victoria de Paloma Valencia la relación se fracturó - crédito @PalomaValenciaL/X

Paola Holguín salió a limpiar su nombre: “Voy a continuar mientras Dios me dé vida”

La congresista atribuyó su postura a una serie de ataques posteriores a la consulta . “Mantuve intacta mi coherencia, la lealtad con mis principios y eso que me enseñaron en casa, la generosidad no necesita recompensa, se paga a sí misma”, dijo Holguín, que también expresó su intención de continuar su trabajo. “Voy a continuar mientras Dios me dé vida, luchando por Colombia, lo demás es lo de menos...”, agregó.

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Uno de los puntos de mayor molestia para Holguín, de acuerdo con sus testimonios, ha sido la apertura de Paloma Valencia hacia sectores de centro, especialmente el acercamiento con el exgobernador Sergio Fajardo. La senadora manifestó su incomodidad con esa estrategia, que en diálogo con Semana calificó como una “humillación” y que, según ella, profundizó la fractura dentro del partido fundado por Álvaro Uribe Vélez.

Paola Holguín continúa perteneciendo al Centro Democrático, con el que ejercerá como congresista hasta el 20 de junio - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Es válido precisar que tras ser elegida candidata presidencial del Centro Democrático, Valencia lamentó la ausencia de sus compañeras en los eventos públicos. En varias entrevistas, en su mayoría radiales, la candidata reconoció: “Esperaba contar con mis generalas a mi lado”, en alusión a Holguín y Cabal como figuras de peso que durante la campaña tomaron distancia, al no recibir la nominación para la contienda electoral.

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Pese a las diferencias, la candidata ha mantenido una actitud conciliadora, al asegurar que las puertas del partido permanecen abiertas para los que deseen sumarse a la recta final de la campaña. Incluso para sus antiguas amigas, a las que sigue esperando pese a las diferencias que existieron durante el proceso electoral, a juzgar por los comentarios con los que Holguín buscó sacudirse de los agravios lanzados a su figura.