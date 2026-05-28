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Orgullo colombiano: la delegación de arquería alcanzó importante número de medallas en el debut del Panamericano

Colombia ocupa la primera casilla de la clasificación del Panamericano de Arco, México es segundo y Estados Unidos completa el podio

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Durante la mañana también se definieron los campeones por equipos en las categorías U18 y U21 - crédito @Worldarcuerycolombia/Instagram
Durante la mañana también se definieron los campeones por equipos en las categorías U18 y U21 - crédito @Worldarcuerycolombia/Instagram

Medellín volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las capitales más importantes del tiro con arco en América. La ciudad antioqueña abrió el Campeonato Panamericano Juvenil y Máster con una destacada actuación de la delegación colombiana, que sumó diez medallas en las primeras jornadas de competencia y comenzó a consolidarse como protagonista del certamen continental.

La Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga recibió a 316 arqueros de 16 países en un torneo que mezcla juventud, experiencia y proyección internacional. Pero más allá de la organización, el protagonismo colombiano apareció desde el primer día de finales por equipos, donde el país alcanzó tres medallas de oro, cuatro de plata y posteriormente tres bronces individuales, para liderar el medallero general.

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Las emociones del Campeonato Panamericano Juvenil de arquería continuarán este jueves 28 de mayo - crédito @Worldarcuerycolombia/Instagram
Las emociones del Campeonato Panamericano Juvenil de arquería continuarán este jueves 28 de mayo - crédito @Worldarcuerycolombia/Instagram

Medellín volvió a consolidarse como epicentro continental del tiro con arco

La actuación nacional no solo ratificó el crecimiento deportivo del tiro con arco colombiano, sino también el peso que ha adquirido Medellín dentro del calendario internacional de la disciplina. La ciudad ya acumula siete Copas del Mundo organizadas desde 2013, además de múltiples competencias suramericanas y panamericanas, un recorrido que terminó siendo decisivo para quedarse con la sede del Campeonato Mundial de 2027, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este campeonato reúne el futuro del tiro con arco en el continente”, aseguró María Emma Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Tiro con Arco y miembro del comité ejecutivo de World Archery. Y precisamente ese futuro comenzó a reflejarse desde las primeras finales.

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La primera gran celebración para Colombia llegó en la modalidad de recurvo femenino sub-18. El equipo conformado por Sofía Gómez, Salomé Duque y Juana Cardona mostró personalidad y precisión para quedarse con la medalla de oro. Las colombianas eliminaron a México en semifinales y luego derrotaron a Estados Unidos por marcador de 6-2 en la final, gracias a una sólida última ronda que terminó 58-55 y aseguró el primer título continental para el país en el campeonato.

Poco después apareció una nueva alegría dorada en el compuesto femenino sub-21. Michelle Cardona, Karen Guzmán y María José Quintero dominaron la competencia desde las semifinales, donde dejaron en el camino a Estados Unidos, y posteriormente superaron a Guatemala por 232-225 en la disputa por el oro.

Colombia lideró la tabla con tres medallas de oro y cuatro de plata. México y Estados Unidos sumaron dos oros, una plata y tres bronces cada uno - crédito COC
Colombia lideró la tabla con tres medallas de oro y cuatro de plata. México y Estados Unidos sumaron dos oros, una plata y tres bronces cada uno - crédito COC

La jornada tuvo uno de sus momentos más emocionantes en la final del compuesto masculino sub-21. Julián Gómez, Jaider Mosquera y Juan Andrés Restrepo protagonizaron un duelo de altísima precisión frente a México. Tras empatar 232-232, todo se definió en una flecha de desempate. Allí, Colombia terminó imponiéndose por un ajustado 30-29, desatando la celebración en las tribunas de Belén y entregándole al país su tercera medalla dorada del campeonato.

Las otras cuatro medallas obtenidas por equipos fueron de plata, aunque también dejaron actuaciones destacadas. En recurvo masculino sub-18, Santiago Aguilar, Cristóbal Giraldo y Juan José Molina avanzaron hasta la final luego de eliminar a México en desempate, aunque posteriormente cayeron ante Estados Unidos.

En recurvo femenino sub-21, Angie Bastidas, María Paula Pinillos y Katherin Urrego protagonizaron una semifinal vibrante contra Estados Unidos, definida por apenas una flecha a favor de Colombia. Sin embargo, en la final el equipo nacional perdió frente a México y se quedó con la medalla de plata.

El recurvo masculino sub-21 también aportó al medallero colombiano. Andrés Hernández, Simón Martínez y Alejandro Vargas avanzaron a la final tras superar a Guatemala en semifinales, pero terminaron cayendo frente a México en la disputa por el oro.

La selección Colombia comenzó con fuerza el Panamericano Juvenil y Máster de tiro con arco en Medellín - crédito Comité Olímpico Colombiano
La selección Colombia comenzó con fuerza el Panamericano Juvenil y Máster de tiro con arco en Medellín - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia lidera la tabla de medallero

La séptima medalla por equipos llegó en el compuesto femenino sub-18 gracias a Karina Arango, Susana Monsalve y María José Ortiz. Las colombianas eliminaron a México en semifinales, aunque en la final fueron superadas por Guatemala.

Las finales individuales dejaron definidos varios duelos internacionales de alto nivel. En compuesto masculino sub-21, el oro será disputado entre los mexicanos Juan Pablo Silva y Luis Esteban Ríos. En recurvo masculino sub-21, México también aseguró presencia en la final con Osvaldo Ramírez y Francisco Márquez. Mientras tanto, en recurvo femenino sub-21, la canadiense Janna Hawash enfrentará a la mexicana Victoria Virgen.

Con este rendimiento, Colombia terminó la jornada como líder del medallero por equipos con tres oros y cuatro platas. México y Estados Unidos escoltaron a la delegación nacional con dos oros, una plata y tres bronces cada uno. Guatemala sumó un oro, una plata y un bronce, mientras que Argentina, Brasil y Puerto Rico también lograron subirse al podio.

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