Así reportó la prensa internacional la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses hospitalizado

Miguel Uribe Turbay falleció a la madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, luego de haber permanecido por más de dos meses internado en la Fundación Santa Fe.

El senador fue víctima de un atentado mientras realizaba un acto de campaña en su sueño de convertirse en el próximo presidente de los colombianos.

Su deceso mantuvo al mundo en vilo frente a la evolución en su estado de salud, por lo que desde diferentes medios internacionales se reportó el fallecimiento del también precandidato a la presidencia. Portales como CNN en español, BBC, El País de España, entre otros, reportaron su muerte.

La BBC también reporto el fallecimiento del congresista tras dos meses hospitalizado por su atentado - crédito BBC

Medios internacionales reportaron la muerte del precandidato a la presidencia de la República - crédito E País de España