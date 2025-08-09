Joya escondida en el golfo de Morrosquillo: esta es la playa de aguas color turquesa con ambiente mágico y un cielo despejado

La playa El Francés se ubica a tan solo 20 minutos del casco urbano de Tolú, accesible mediante mototaxi - crédito @playasdecolombia / IG

Más allá de los destinos que suelen acaparar la atención de quienes buscan sol y mar, Colombia esconde entre sus costas auténticas joyas que combinan naturaleza, tranquilidad y escenarios poco concurridos.

Con 2.900 kilómetros de litoral —divididos entre 1.600 kilómetros bañados por el mar Caribe y 1.300 kilómetros moldeados por el océano Pacífico, según cifras del portal oficial Colombia Travel— el país cuenta con una de las ofertas de playas más extensas y variadas de Sudamérica, que abarca desde arenas blancas hasta doradas y negras, a menudo acompañadas por aguas cristalinas que invitan a la exploración más allá de los lugares más publicitados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Si bien los nombres de Santa Marta, San Andrés, Providencia, Cartagena, islas del Rosario y Capurganá suelen resonar con frecuencia entre turistas y viajeros, existen rincones menos masivos que brillan por su riqueza natural y experiencias singulares. En este panorama sobresale el municipio de Tolú, ubicado en el departamento de Sucre, un destino que viene aumentando su popularidad sin perder su autenticidad.

Sus playas de arena dorada, así como sus aguas tranquilas, contrastan con los cocoteros - crédito @playasdecolombia / IG

De acuerdo con Colombia Travel, el trayecto hasta Tolú desde Sincelejo implica recorrer 50 kilómetros por carretera hacia el noroccidente, hasta llegar al golfo de Morrosquillo, sitio que alberga algunas de las playas menos intervenidas y más recomendadas para quienes buscan algo diferente.

Playa El Francés

Algunas de las playas de este territorio gozan de un mar tranquilo y poco profundo, lo que permite conectar intensamente con el entorno natural. Entre las más resaltadas se encuentra El Francés, sitio que seduce con su mar de intenso azul turquesa, su cielo despejado y la vegetación típica que da la bienvenida tanto a visitantes como a residentes. El portal especializado golfo de Morrosquillo define esta playa como “un verdadero tesoro de la naturaleza, que cautiva tanto a nativos como a turistas con su incomparable belleza, ya que ofrece un ambiente mágico y único”. La arena dorada y las aguas apacibles se entremezclan con los cocoteros, generando un entorno ideal especialmente para familias con niños o para quienes aprecian la calma, lejos del bullicio citadino.

Tolú es un municipio del departamento de Sucre en donde es posible disfrutar de experiencias únicas - crédito Colombia Travel

La playa El Francés se ubica a tan solo 20 minutos del casco urbano de Tolú, accesible mediante mototaxi. Además de disfrute del mar y la playa, este sector permite la práctica de deportes acuáticos como el buceo. Su cercanía a otros balnearios importantes, como La Alegría y Guacamayas, amplía la oferta de actividades y servicios, ya que ambos cuentan con una vida turística activa, respaldada por restaurantes y hoteles para todos los gustos y presupuestos. El movimiento turístico de la región ha promovido la diversificación de la oferta, permitiendo que el visitante encuentre desde platos típicos locales hasta alternativas de alojamiento frente a la playa.

Otras playas encantadoras

La Caimanera, este punto se distingue por su biodiversidad y las posibilidades recreativas que pone al alcance del viajero. Los visitantes pueden optar por paseos en bote entre manglares, una de las actividades más buscadas por quienes desean observar de cerca la flora y fauna de la zona. La observación de aves y el baño en aguas tranquilas complementan la oferta, mientras los más afines a la fotografía capturan paisajes repletos de vida y color. Además, la atmósfera vibrante que reina en los alrededores, con bares y restaurantes locales, permite degustar preparaciones a base de mariscos y bebidas refrescantes, dando un toque auténtico a la experiencia.

El portal Golfo de Morrosquillo indica que esta playa es un verdadero tesoro de la naturaleza - crédito TripAdvisor

Puerto Viejo, catalogada como una joya aún poco descubierta. La playa de Puerto Viejo asombra por su estado casi virgen y su ambiente sosegado. Es común ver a los visitantes realizando caminatas a pie descalzo, disfrutando de la suave caricia de la brisa marina y esperando el atardecer para presenciar los juegos de luces que colorean el horizonte. Un plan cada vez más solicitado por los turistas es el alquiler de bicicletas para recorrer los caminos secundarios y descubrir nuevos paisajes naturales, creando una conexión directa con la esencia del golfo de Morrosquillo.

La suma de estos rincones en las playas de Tolú revela la amplitud de opciones que ofrece Colombia para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y experiencias fuera de lo convencional. Lejos de las grandes aglomeraciones, estas playas despliegan una oferta plural en la que conviven serenidad, actividades ecológicas y tradición costera, demostrando que el litoral colombiano es mucho más que sus destinos emblemáticos. Los viajeros que deciden adentrarse en el golfo de Morrosquillo hallarán, además del relax, el privilegio de descubrir una parte esencial del patrimonio natural del país, resguardada en paisajes y costumbres que invitan a quedarse y regresar.