Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe: su esposa debe asignar abogado

El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura interpuesta por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass - crédito Colprensa

El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura interpuesta por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass contra el senador Miguel Uribe Turbay.

La acción judicial lo señala por presunto proselitismo político cuando ya ejercía su cargo en el Congreso, una conducta que de comprobarse correspondería con la causal primera de incompatibilidades prevista en el artículo 183 de la Constitución.

A pesar de admitir la demanda, el alto tribunal determinó que el trámite quedará interrumpido debido al grave estado de salud del senador. Uribe Turbay permanece hospitalizado en estado crítico, dos meses después del atentado del que fue víctima el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

En el documento suscrito por el magistrado Luis Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, se ordenó: “Comunicar esta decisión a la señora María Claudia Tarazona, cónyuge del senador Miguel Uribe Turbay, de acuerdo con el artículo 160 del CGP para que, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, comparezca al proceso y acredite la designación de un apoderado de confianza, para que represente al senador Miguel Uribe Turbay en el proceso de la referencia”.

El precandidato presidencial mantiene internado desde el 7 de junio en la Fundación Santa Fe - crédito Redes sociales/X

El proceso queda en pausa hasta que se garantice el derecho a la defensa del congresista. Según informó el Consejo de Estado, la Fundación Santa Fe de Bogotá certificó que Uribe Turbay atraviesa una condición médica grave que le impide atender diligencias judiciales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que el Código General del Proceso prevé la suspensión de este tipo de causas “por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem”.

El caso, liderado por la Sala Especial de Decisión, retomará su curso una vez se designe un representante legal de confianza que pueda ejercer la defensa del senador del Centro Democrático. Mientras tanto, cualquier actuación judicial en el proceso se mantendrá suspendida.

El documento otorga cinco días para que María Claudia Tarazona asigne la defensa en el caso - crédito Redes sociales

El proceso de la demanda contra Miguel Uribe

El 22 de julio, el Consejo de Estado requirió a la fundación Universitaria Clínica Santa Fe de Bogotá un informe detallado sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La solicitud fue emitida por el presidente de la corporación, Luis Alberto Álvarez Parra, magistrado de la Sección Quinta. El documento indicó: “Previo a proveer sobre el escrito de subsanación presentado por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass dentro del asunto de la referencia, resulta necesario oficiar a la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que, con destino a esta actuación judicial, se sirva certificar la condición médica y estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay”.

Miguel Uribe Turbay enfrenta dos procesos de pérdida de investidura promovidos por los ciudadanos Carlos Alberto Sánchez Grass e Iner Alonso Ramírez. Ambos demandantes argumentan que el congresista habría incurrido en incompatibilidades al combinar acciones proselitistas con el ejercicio de sus funciones legislativas. Plantean además que el senador utilizó su posición para adelantar gestiones de campaña presidencial sin la habilitación correspondiente.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave, ya que la certificación médica de la fundación podría incidir en el desarrollo y la decisión sobre la investidura parlamentaria del senador.

El senador sigue con pronóstico reservado - crédito Fundación Santa Fe/Colprensa

No es la única causa en curso: a finales de junio, la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares también presentaron una demanda por pérdida de investidura. Alegaron que Uribe Turbay habría utilizado su cargo para obtener ventajas políticas, en contravía de los principios éticos del ejercicio parlamentario. En el escrito, los sindicatos señalaron: “Dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo (sic)”. Sostienen que el caso está enmarcado en el artículo 183, numeral 1°, de la Constitución Política, sobre inhabilidades e incompatibilidades.

Esta última demanda, sin embargo, fue inadmitida por el Consejo de Estado el 27 de junio, según resolución firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

El futuro político de Miguel Uribe Turbay permanece incierto. El Centro Democrático reconoce que si el senador, de 39 años, logra una recuperación y se encuentra en condiciones, figurará como opción presidencial para las próximas elecciones. La senadora y precandidata Paola Holguín aseguró en Semana: “Seguramente él será nuestro candidato”. En diálogo con La FM, Holguín agregó: “Todos dijimos: ‘Si Dios nos hace el milagro y Miguel se levanta y está listo para la contienda, él va a ser el candidato’”.

El Centro Democrático esperará la evolución médica de Uribe Turbay hasta el 7 de febrero de 2026, fecha límite para la inscripción de los aspirantes a consultas interpartidistas. Su familia mantiene la expectativa respecto a su recuperación, mientras que el avance de las causas legales depende del informe oficial que emita la Fundación Santa Fe.