Congresista republicano respaldó a la familia de Álvaro Uribe y denunció persecución política: “Petro será responsabilizado”

La tensión política y judicial en Colombia afecta también las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos - crédito Nathan Howard y Luisa Gonzalez/REUTERS

Luego de conocerse la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano en recibir una condena penal, sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, se han visto envueltos en el centro del conflicto, enfrentando denuncias y acciones legales anunciadas por el senador Iván Cepeda.

En medio de esta crisis, el congresista republicano Carlos Giménez salió en defensa de la familia Uribe con un mensaje contundente en su cuenta de X. Gimenez señaló que la familia Uribe ha sido víctima de una “persecución política” y criticó duramente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista escribió: “Apoyamos a usted y a toda la familia Uribe — los arquitectos y defensores de la alianza entre Estados Unidos y Colombia, basada en la democracia, la seguridad y la prosperidad económica. La persecución política contra la familia Uribe es una patética cacería de brujas partidista y Petro será responsabilizado!”.

El congresista estadounidense Carlos Gimenez expresó un fuerte respaldo a la familia Uribe - crédito @RepCarlos/X

Este pronunciamiento evidencia cómo la situación trasciende el ámbito nacional y adquiere relevancia en la arena internacional, especialmente en las relaciones diplomáticas y políticas entre Colombia y Estados Unidos.

Iván Cepeda anunció acciones legales y acusa campaña de difamación

El senador Iván Cepeda denunció que los hijos de Álvaro Uribe supuestamente están detrás de una campaña en redes sociales que lo acusa de ser “heredero de las Farc” y gestiona apoyos en Estados Unidos para iniciar acciones legales contra él.

En su cuenta de X, Cepeda declaró: “Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me acusan falsamente de ser heredero de las Farc. Incluso, están haciendo gestiones en Estados Unidos para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra en ese país”.

Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de Colombia condenado por fraude procesal y soborno - crédito Carlos Ortega/EFE

Además, Cepeda recordó las denuncias sobre presunta manipulación de testigos vinculadas al exdefensor Diego Cadena, y enfatizó que, pese a estar abierto a la justicia restaurativa tras la condena, optó por la vía legal ante las calumnias reiteradas.

“Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia. No se aprende de las lecciones del pasado”, afirmó.

Tomás Uribe respondió a los señalamientos de Iván Cepeda

Los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, enfrentan denuncias y posibles acciones legales anunciadas por el senador Iván Cepeda - crédito Colprensa y Luisa González/REUTERS

El hijo mayor del expresidente, Tomás Uribe Moreno, respondió públicamente a las advertencias del senador Iván Cepeda sobre posibles acciones legales en su contra.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, escribió: “La guerra legal que las Farc han iniciado contra mi hermano y contra mí busca silenciar a la oposición y consolidar un régimen narcosocialista binacional entre Venezuela y Colombia”.

En otra publicación, Uribe Moreno culpó al congresista del Pacto Histórico —a quien ha llamado el “heredero de las Farc”— de estar detrás del ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien recibió tres impactos de bala, dos de ellos en el cráneo y uno en la pierna, el sábado 7 de junio de 2025.

“En menos de dos meses, las Farc y su heredero en el Senado dejaron en coma a @MiguelUribeT y encarcelaron a @AlvaroUribeVel. ‘Esto no es conmigo’, dijeron muchos cubanos y venezolanos hasta que les tocó exiliarse”, expresó.

En este contexto, la denuncia de persecución política por parte del congresista republicano Carlos Giménez y la advertencia sobre posibles responsabilidades del presidente Petro configuran un escenario de alta tensión, que seguirá marcando la agenda política del país.