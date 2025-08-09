Colombia

Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira, estaría retomando el contacto con la cantante: fans se preguntan si retomaron el romance

El reencuentro entre la cantante colombiana y el empresario argentino remueve recuerdos de una relación que durante diez años fue seguida de cerca por la prensa internacional

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
La aparición de Antonio de la Rúa no pasó inadvertida - crédito @omarmollers / TikTok

El regreso de Shakira a los escenarios estadounidenses y canadienses con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha estado marcado por momentos memorables tanto dentro como fuera del escenario.

Desde principios de mayo de 2025, la artista barranquillera consolidó su estatus internacional actuando en emblemáticos recintos como el Kia Forum, donde ofreció dos espectáculos consecutivos ante miles de seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, durante la segunda noche, un detalle inesperado llamó la atención de los presentes y de los seguidores más atentos, pues se encontraba Antonio de la Rúa, expareja de la cantante y figura clave en etapas cruciales de su carrera artística.

De la Rúa, de nuevo en familia

La aparición de Antonio de la Rúa no pasó inadvertida. Quienes estuvieron en el recinto destacaron que se desplazó con naturalidad entre el equipo técnico y la familia cercana de Shakira, portando una acreditación que lo identificaba como parte del staff y no como simple invitado. Las imágenes sugieren una cercanía renovada entre ambos, a pesar de un pasado marcado por diferencias personales y por cómo terminó su relación.

La cantante y el abogado
La cantante y el abogado argentino habrían retomado contacto, con Antonio involucrándose en aspectos de la carrera profesional de la artista, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación- crédito @PersonajesTV/X

Además, se observó a los hijos pequeños de De la Rúa, fruto de una relación posterior, llegando junto a la cantante poco antes de que diera inicio el espectáculo, un signo de familiaridad que sorprendió tanto a seguidores como a observadores casuales.

Historia entre Shakira y Antonio de la Rúa

El reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa remueve recuerdos de una relación que durante diez años fue seguida de cerca por la prensa internacional.

Ambos se conocieron en Argentina en el 2000, mientras la estrella colombiana promocionaba el álbum ¿Dónde están los ladrones?. En ese entonces, Antonio de la Rúa era conocido por ser hijo del presidente argentino Fernando de la Rúa, mientras que Shakira ascendía rápidamente al estrellato global.

A pesar de provenir de mundos diferentes, la pareja consiguió construir una relación estable y pública durante buena parte de la década, con De la Rúa involucrándose profesionalmente en el desarrollo de la carrera artística de la barranquillera.

Tras su separación en 2010,
Tras su separación en 2010, Shakira y Antonio de la Rúa parecen haber dejado atrás las tensiones del pasado, con rumores de que podrían estar considerando trabajar juntos nuevamente - crédito @ErestuFaloon/X

No obstante, hacia el final del 2010, la situación comenzó a deteriorarse. La propia cantante confirmó una “separación temporal”, aunque en realidad ambos ya llevaban meses distanciados en privado.

Mientras rodaba el video de Waka Waka para el Mundial de la FIFA 2010, Shakira tuvo contacto con el futbolista español Gerard Piqué, derivando poco tiempo después en una nueva y mediática relación que fue oficializada en marzo de 2011. Este nuevo vínculo, del que nacieron los hijos de la cantante, Sasha y Milán, generó comentarios y rumores sobre una posible infidelidad, que avivaron aún más la especulación de la prensa y acrecentaron la tensión en la ruptura.

Pero el final de la historia de Shakira y De la Rúa no quedó únicamente en el plano sentimental. En 2012, el empresario argentino interpuso una demanda por 100 millones de dólares contra la cantante, aludiendo a que había dejado de lado su propio desarrollo profesional para apoyar la carrera internacional de la colombiana y que, por ello, tenía derecho a una parte de su fortuna.

Antonio de la Rúa no
Antonio de la Rúa no solo estuvo presente en los conciertos de Shakira en Buenos Aires, sino que también se le ha visto en otros momentos de la gira - crédito @victorfyt/X

Este litigio, que expuso la relación a un examen público y legal inusitado, se extendió por más de un año y generó titulares en medios de todo el mundo. Finalmente, en 2013, un tribunal desestimó la reclamación, determinando que no existía fundamento legal suficiente para acceder a las exigencias del demandante.

Así, la reciente escena en el backstage de uno de los conciertos de Shakira resalta como un capítulo singular en una historia que ha atravesado el éxito, el desencuentro y la reconciliación, al menos en el terreno del respeto y la convivencia.

El hecho de que Antonio de la Rúa y su familia formen parte de los entornos cercanos durante la actual gira sugiere la superación de viejas rencillas y un giro hacia la madurez personal, tanto para la artista como para uno de los personajes que más influyó en su recorrido profesional en la etapa de mayor trascendencia internacional.

Temas Relacionados

ShakiraAntonio de la RúaExpareja de ShakiraFamosos en ColombiaChismesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Turbay está en estado crítico: qué es y cuáles son las implicaciones de una hemorragia en el sistema nervioso central

Esta condición médica, considerada una de las emergencias neurológicas más graves, requiere intervención inmediata y vigilancia constante para prevenir complicaciones

Miguel Uribe Turbay está en

Joven fue víctima de abuso sexual en corregimiento de Cisneros, Valle del Cauca: autoridades desmienten panfleto con millonaria recompensa

Por parte de las autoridades, hicieron un llamado a todas las mujeres para que, en caso de conocer un caso de violencia de género o ser víctimas del delito, se comuniquen a la Línea Púrpura 155

Joven fue víctima de abuso

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

El exjugador del Fluminense brilló en su primer encuentro, marcando ante el Girona y mostrando su capacidad para adaptarse al exigente ritmo de la Premier League inglesa

Jhon Arias recibió un mensaje

Docente y geóloga de la Universidad Nacional falleció tras ataque de abejas en Ortega, Tolima

Facultades de la Universidad Nacional de Colombia lamentaron el temprano fallecimiento de la docente

Docente y geóloga de la

Polilla habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras la muerte de la Gorda Fabiola: “Complicado es encontrar a esa persona”

El comediante destacó la dificultad de encontrar una pareja con quien comprometerse plenamente y afirmó que, por ahora, prefiere centrarse en su familia y en sus proyectos, manteniendo vivos los recuerdos junto a su esposa

Polilla habló sobre la posibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Polilla habló sobre la posibilidad

Polilla habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras la muerte de la Gorda Fabiola: “Complicado es encontrar a esa persona”

Melissa Gate arremetió contra Karina García tras mencionar por qué creía que Puerta no había ganado ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Andrés Parra y su nueva pareja le hicieron frente a las críticas y hablaron de su relación

Caterin Escobar se despidió de Mario Alberto Yepes tras su eliminación y lanzó indirecta a Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’: “Tú eres el mejor”

Mabel Cartagena confesó cuál ha sido su funa más grande y reveló los detalles del mal momento que vivió por ese episodio

Deportes

Jhon Arias recibió un mensaje

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo