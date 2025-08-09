Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira, estaría retomando el contacto con la cantante: fans se preguntan si retomaron el romance

La aparición de Antonio de la Rúa no pasó inadvertida - crédito @omarmollers / TikTok

El regreso de Shakira a los escenarios estadounidenses y canadienses con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha estado marcado por momentos memorables tanto dentro como fuera del escenario.

Desde principios de mayo de 2025, la artista barranquillera consolidó su estatus internacional actuando en emblemáticos recintos como el Kia Forum, donde ofreció dos espectáculos consecutivos ante miles de seguidores.

Sin embargo, durante la segunda noche, un detalle inesperado llamó la atención de los presentes y de los seguidores más atentos, pues se encontraba Antonio de la Rúa, expareja de la cantante y figura clave en etapas cruciales de su carrera artística.

De la Rúa, de nuevo en familia

La aparición de Antonio de la Rúa no pasó inadvertida. Quienes estuvieron en el recinto destacaron que se desplazó con naturalidad entre el equipo técnico y la familia cercana de Shakira, portando una acreditación que lo identificaba como parte del staff y no como simple invitado. Las imágenes sugieren una cercanía renovada entre ambos, a pesar de un pasado marcado por diferencias personales y por cómo terminó su relación.

La cantante y el abogado argentino habrían retomado contacto, con Antonio involucrándose en aspectos de la carrera profesional de la artista, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación- crédito @PersonajesTV/X

Además, se observó a los hijos pequeños de De la Rúa, fruto de una relación posterior, llegando junto a la cantante poco antes de que diera inicio el espectáculo, un signo de familiaridad que sorprendió tanto a seguidores como a observadores casuales.

Historia entre Shakira y Antonio de la Rúa

El reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa remueve recuerdos de una relación que durante diez años fue seguida de cerca por la prensa internacional.

Ambos se conocieron en Argentina en el 2000, mientras la estrella colombiana promocionaba el álbum ¿Dónde están los ladrones?. En ese entonces, Antonio de la Rúa era conocido por ser hijo del presidente argentino Fernando de la Rúa, mientras que Shakira ascendía rápidamente al estrellato global.

A pesar de provenir de mundos diferentes, la pareja consiguió construir una relación estable y pública durante buena parte de la década, con De la Rúa involucrándose profesionalmente en el desarrollo de la carrera artística de la barranquillera.

Tras su separación en 2010, Shakira y Antonio de la Rúa parecen haber dejado atrás las tensiones del pasado, con rumores de que podrían estar considerando trabajar juntos nuevamente - crédito @ErestuFaloon/X

No obstante, hacia el final del 2010, la situación comenzó a deteriorarse. La propia cantante confirmó una “separación temporal”, aunque en realidad ambos ya llevaban meses distanciados en privado.

Mientras rodaba el video de Waka Waka para el Mundial de la FIFA 2010, Shakira tuvo contacto con el futbolista español Gerard Piqué, derivando poco tiempo después en una nueva y mediática relación que fue oficializada en marzo de 2011. Este nuevo vínculo, del que nacieron los hijos de la cantante, Sasha y Milán, generó comentarios y rumores sobre una posible infidelidad, que avivaron aún más la especulación de la prensa y acrecentaron la tensión en la ruptura.

Pero el final de la historia de Shakira y De la Rúa no quedó únicamente en el plano sentimental. En 2012, el empresario argentino interpuso una demanda por 100 millones de dólares contra la cantante, aludiendo a que había dejado de lado su propio desarrollo profesional para apoyar la carrera internacional de la colombiana y que, por ello, tenía derecho a una parte de su fortuna.

Antonio de la Rúa no solo estuvo presente en los conciertos de Shakira en Buenos Aires, sino que también se le ha visto en otros momentos de la gira - crédito @victorfyt/X

Este litigio, que expuso la relación a un examen público y legal inusitado, se extendió por más de un año y generó titulares en medios de todo el mundo. Finalmente, en 2013, un tribunal desestimó la reclamación, determinando que no existía fundamento legal suficiente para acceder a las exigencias del demandante.

Así, la reciente escena en el backstage de uno de los conciertos de Shakira resalta como un capítulo singular en una historia que ha atravesado el éxito, el desencuentro y la reconciliación, al menos en el terreno del respeto y la convivencia.

El hecho de que Antonio de la Rúa y su familia formen parte de los entornos cercanos durante la actual gira sugiere la superación de viejas rencillas y un giro hacia la madurez personal, tanto para la artista como para uno de los personajes que más influyó en su recorrido profesional en la etapa de mayor trascendencia internacional.