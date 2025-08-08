Colombia

Paola Holguín aseguró que Miguel Uribe podría ser el candidato a la presidencia por el Centro Democrático

La senadora fue clara al declarar que el tema de la posible candidatura del congresista, que sigue internado en la clínica, es un tema que ya ha sido conversado dentro del partido

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, Paola Holguín, confirmó que dentro del partido ya hay claridad sobre el momento en el que se tomará la decisión respecto a quién será el candidato que los representará en las elecciones presidenciales de 2026, con el objetivo de llegar a la Casa de Nariño y convertirse en el próximo jefe de Estado.

En conversación con La FM, la parlamentaria señaló que entre los meses de octubre y noviembre se conocerá el nombre del aspirante, una elección que se definirá mediante la decisión colectiva de los integrantes del partido. Posteriormente, esa persona participaría en una consulta más amplia durante los primeros meses de 2026.

Uno de los temas que más expectativa genera es la situación del senador Miguel Uribe Turbay y su proceso de recuperación tras el atentado que sufrió, considerando que es uno de los precandidatos más reconocidos y ha recibido un importante respaldo por parte de los simpatizantes en los últimos meses.

Frente a este tema, Holguín fue enfática al referirse a la postura ya consensuada al interior del partido. “Nosotros tenemos que esperar cómo va evolucionando el tema de Miguel, pero también fuimos claros... todos dijimos: ‘Si Dios nos hace el milagro y Miguel se levanta y está listo para la contienda, él va a ser el candidato’”, aseguró.

Holguín mencionó que temas de ego y superioridad son lejanos a todos los miembros del Centro Democrático: “Ahí ninguno va a ser un obstáculo. Nosotros en este partido lo que menos hay es mezquindad y vanidad, gracias a Dios”.

Uno de los temas que más le ha demandado atención al colectivo es la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del mismo, luego de ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria el 1 de agosto de 2025.

En apoyo y solidaridad a su situación, los integrantes del grupo promovieron movilizaciones que se llevaron a cabo el 7 de agosto como una muestra del rechazo a la sentencia y el deseo de que el proceso de apelación por parte de la defensa del político sea favorable.

La acogida pareció ser multitudinaria, tal como se registró en las redes sociales y medios de comunicación, panorama que asegura la senadora Holguín favoreció la democracia en Colombia: “Fue una inyección de esperanza y de impulso moral para luchar por este país (...) superó todo lo que nosotros pudimos anhelar cuando arrancamos solo unos días antes la organización”.

Afirmó que el acompañamiento fue multitudinario: “Cien mil millones de colombianos salieron a las calles, una muestra de lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia y un respaldo muy conmovedor al presidente Álvaro Uribe Vélez”.

También se refirió a la respuesta del presidente Gustavo Petro, que por medio de las redes sociales comparó esta movilización con otras, haciendo mención de las que el mandatario ha convocado: “Yo creo que debe ser muy frustrante al que vive hablando de pueblo y de calle, ver que perdió el pueblo y la calle. Ahí están los videos para el que los quiera verificar”.

Finalmente, aclaro que las razones de la ausencia de las senadoras, Paloma Valencia, y María Fernanda Cabal, que han sido una de las mayores detractoras de la decisión y que de manera contundente han apoyado al hoy condenado, realizaron la convocatoria a los colombianos para salir a las calles. Dijo que estaban asistiendo a c¿eventos académicos y laborales en Estados Unidos y México, pero que fueron fundamentales para el resultado de la jornada.

