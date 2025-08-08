Colombia

Centro Democrático exigió a Iván Cepeda responder sobre polémicos señalamientos que lo vinculan con exjefes guerrilleros

Las preguntas apuntan a su supuesta mención en los computadores de Raúl Reyes, correos atribuidos a Tirofijo que involucran a su padre, Manuel Cepeda, y su presunta relación con alias Santrich e Iván Márquez

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Cepeda niega cualquier participación ilícita
Cepeda niega cualquier participación ilícita y dice que su trabajo fue dentro del marco institucional - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda y @CeDemocratico/X

El Centro Democrático está pidiendo respuestas concretas al senador Iván Cepeda sobre tres asuntos que considera pendientes: su presunta mención en los computadores de Raúl Reyes, los correos atribuidos a Tirofijo en los que se nombra a su padre, Manuel Cepeda, como enlace con las Farc, y su supuesta relación con alias Santrich e Iván Márquez en torno a su fuga hacia Venezuela.

Las acusaciones abren un nuevo frente en la confrontación política en Colombia y se suman a una serie de cruces de señalamientos que han marcado la relación entre Cepeda y sectores del uribismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Centro Democrático lanzó tres
El Centro Democrático lanzó tres preguntas que, afirma, Iván Cepeda sigue sin responder - crédito @CeDemocratico/X

El señalamiento sobre los computadores de Raúl Reyes

El Centro Democrático sostiene que en los computadores incautados al abatido jefe guerrillero Raúl Reyes se encontraron correos en los que Iván Cepeda aparece coordinando marchas internacionales con las Farc.

¿Cuándo le va a explicar al país la mención a usted en el computador de Raúl Reyes, en los que aparece coordinando con las Farc marchas en varios países?“, cuestionó el partido en su cuenta de X. Este tipo de mensajes han sido utilizados por líderes uribistas para sostener que Cepeda habría tenido un papel activo en lo que llaman “Farc-política”, es decir, la presunta articulación de sectores políticos y civiles con la agenda de la antigua guerrilla.

El propio Cepeda ha rechazado públicamente estos señalamientos, afirmando que “no es cierto que existan correos electrónicos de esta naturaleza” y que los documentos divulgados en medios y redes podrían haber sido manipulados. También ha insistido en que la Corte Suprema de Justicia nunca ha abierto un proceso formal en su contra por este tema, y que su trabajo político siempre ha estado enmarcado dentro de la legalidad.

La mención de Manuel Cepeda en los correos de Tirofijo

Cepeda pasó de defender la
Cepeda pasó de defender la permanencia de Santrich en el proceso de paz a criticarlo duramente tras su fuga y regreso a la clandestinidad - crédito Ilustración por Infobae

El segundo señalamiento que el Centro Democrático reclama que Cepeda responda proviene de una publicación de 2020, en la que se informó que un politólogo analizó correos atribuidos a Tirofijo, fundador de las Farc, en los que se mencionaba a Manuel Cepeda, padre del actual senador, como “la persona del Partido Comunista con el que las Farc mantenían comunicacióny que habría estadocomprometido con su candidaturaal Congreso.

Iván Cepeda, en su momento, expresó que desconocía por completo esos mensajes y que era necesario que las autoridades competentes o las entidades que manejan esos archivos los verificaran y aclararan públicamente. Ha insistido en que la memoria de su padre, asesinado en 1994 en un crimen de Estado, no debe ser utilizada para alimentar campañas de desprestigio.

Este punto es especialmente sensible en el plano político y emocional, ya que el caso de Manuel Cepeda está ligado a una condena internacional contra el Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos. Para los opositores de Cepeda, sin embargo, los archivos guerrilleros generan dudas legítimas sobre la relación histórica entre algunos sectores políticos y las Farc.

La relación con alias Santrich e Iván Márquez

También cuestionan sus acercamientos con
También cuestionan sus acercamientos con Jesús Santrich - crédito Colprensa

El tercer tema planteado por el Centro Democrático apunta a la supuesta relación de Cepeda con exjefes de las Farc como alias Jesús Santrich e Iván Márquez, particularmente en torno a su fuga hacia Venezuela tras abandonar el proceso de paz.

En distintos espacios, se ha recordado que Cepeda tuvo acercamientos con Santrich en el marco de la implementación del acuerdo firmado en 2016, defendiendo inicialmente su permanencia en el proceso y el respeto a su presunción de inocencia mientras no existiera condena judicial.

Desde el Centro Democrático señalan
Desde el Centro Democrático señalan a Iván Cepeda de tener relación con Iván Márquez en torno a su fuga hacia Venezuela - créditos Ronald Peña R./EFE

No obstante, después de su fuga y de que se sumara a las disidencias, Cepeda criticó duramente a Santrich por incumplir sus compromisos con las víctimas y con el país. A pesar de estas diferencias posteriores, los detractores del senador sostienen que sus gestiones y contactos previos con figuras de la antigua guerrilla alimentan sospechas sobre un posible papel en su salida de Colombia, acusación que él ha calificado como infundada y carente de pruebas judiciales.

Temas Relacionados

Iván CepedaCentro DemocráticoRaúl ReyesTirofijoSantrichIván MárquezFarc-políticaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia podría llegar a 2026 con un tercio del Plan Nacional de Desarrollo sin ejecutar

Hasta mayo de 2025, solo se había comprometido el 41,2% del presupuesto anual, y la ejecución real rondaba el 30%

Colombia podría llegar a 2026

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 8 de agosto de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Gustavo Petro volvió a criticar a la Corte Constitucional por su “silencio” frente al estudio de la reforma pensional: “Como si fuera delito”

El jefe de Estado advirtió que sectores políticos buscan frenar las transformaciones sociales de su Gobierno

Gustavo Petro volvió a criticar

Protagonistas de la película de Atlético Nacional hablaron de su aprendizaje al conocer como se vive “una pasión genuina”

‘Uno siempre vuelve’ se estrenará el 14 de agosto en las principales salas de cine del país

Protagonistas de la película de

Petro aseguró que “Barranquilla se ha ganado el premio del empobrecimiento en Colombia”, por aumento de pobreza extrema

El presidente aseguró que Bogotá destaca como la ciudad con mayor reducción de índices de pobreza en el país. Sin embargo, en el Caribe la situación es distinta

Petro aseguró que “Barranquilla se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

Milena López reveló cómo es su relación actual con Laura Acuña, si volvería a la televisión y la razón por la que no tiene hijos

Karina García opinó sobre la derrota que Melissa Gate perdió en ‘La casa de los famosos’ ante Altafulla: “Exceso de seguridad”

Norma Nivia recordó críticas por cercanía con Mateo Varela en ‘La casa de los famosos Colombia’ y dejó ver cómo luce el modelo junto a ella ahora

Yeri Mua acusa a Sai de ser doble cara tras ruptura: “Lloras por mí en redes, pero andas de zorro con mi amiga”

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Protagonistas de la película de Atlético Nacional hablaron de su aprendizaje al conocer como se vive “una pasión genuina”

Desmanes en el Movistar Arena también arruinaron el fútbol colombiano: se aplazarán los clásicos de Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín de Bogotá

Qué va a pasar con James Rodríguez en México: director deportivo de León revela que la renovación del colombiano sigue en duda