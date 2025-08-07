Tragedia familiar: joven le propinó 18 puñaladas a su hermano porque prendió la luz de su cuarto

Las autoridades adelantaron todo un operativo para encontrar al agresor, aunque hasta el momento no hay resultados - crédito redes sociales/X

Un joven le propinó 18 puñaladas a su hermano dejándolo gravemente herido, de acuerdo con la información revelada por testigos y familiares, que no salen del asombro ante este acto de violencia que sacudió al barrio La Paz de Santa Marta en la madrugada del viernes 1 de agosto de 2025.

La víctima fue identificada como Álvaro Javier Sagarra Pérez, de 23 años, que permanece en estado crítico en la clínica La Milagrosa. Sobre el atacante, se sabe que es su hermano menor, Santiago Pérez, de 20 años, que huyó tras cometer el brutal ataque, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

La secuencia de los acontecimientos fue reconstruida a partir de testimonios recogidos por los familiares y vecinos, lo que demuestra que la disputa se originó después de que, al parecer, el hermano menor llegara a la vivienda ubicada en la calle 106 con 16-18 del sector La Victoria sobre las 3:00 a. m., presuntamente bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Al encender las luces, su hermano mayor, que descansaba junto a su pareja, le pidió que las apagara para no interrumpir el sueño. Este reclamo desencadenó una discusión que escaló rápidamente hasta desembocar en una agresión brutal.

La reacción de Santiago fue inmediata y desproporcionada, pues tomó un cuchillo y atacó a su hermano mayor propinándole 18 heridas cortopunzantes en distintas zonas del cuerpo. La pareja de la víctima, testigo presencial del ataque, no pudo intervenir por temor a ser agredida y optó por buscar ayuda entre los vecinos.

Los habitantes del sector acudieron al lugar ante el llamado desesperado de la joven y se encontraron con la macabra escena: Álvaro se encontraba en el suelo, cubierto de sangre y con lesiones que comprometían órganos vitales, por lo que de inmediato se dispusieron a ayudarlo.

Ante la gravedad de las heridas que tenía el ciudadano, los vecinos del sector colaboraron y facilitaron el traslado de Álvaro Javier Sagarra Pérez a la clínica La Milagrosa, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, mientras que los testigos de los hechos intentaban procesar lo sucedido.

El parte médico inicial, citado por las autoridades y los medios locales, reveló que el joven permanece en cuidados intensivos y su estado de salud es de pronóstico reservado. Por ahora, los médicos continúan luchando por mantenerlo con vida y sus familiares piden que se agoten todos los esfuerzos.

Entre tanto, se conoció que Santiago Pérez logró huir de la escena antes de la llegada de la Policía Metropolitana de Santa Marta, por lo que las autoridades desplegaron operativos en el sector para localizarlo, según confirmaron en declaraciones reveladas por diarios como Entérate en línea. Asimismo, se reveló que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la tipificación de tentativa de homicidio, a la espera de la evolución clínica de la víctima y del avance de las investigaciones.

Testimonios de los vecinos indican que existían conflictos previos en la convivencia familiar, pues los allegados a la víctima aseguraron que el presunto agresor enfrenta problemas de drogadicción desde hace años y que las relaciones dentro del hogar eran tensas. Además, se reveló que el señalado agresor se dedicaba a oficios varios y su comportamiento había generado preocupación en el entorno cercano.

Finalmente, la investigación policial sigue avanzando con el interés en la localización del agresor, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Así que las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana para aportar información que permita su captura y el esclarecimiento total de los hechos.