Colombia

Perro salvó la vida de un joven en Ibagué al intervenir en un intento de homicidio: todo quedó en video

En redes sociales pidieron ayuda a las autoridades locales para que atiendan al canino que salió herido en una oreja

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El hecho sucedió en la ciudad de Ibagué - crédito @ColombiaOscura_

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar como un joven que se encontraba con un casco a las afueras de una casa del barrio Ricaurte en la ciudad de Ibagué, es brutalmente agredido por dos sujetos.

En medio de la pelea, un perro intervino y mordió en repetidas ocasiones a uno de los criminales, ocasionando que huyeran rápidamente del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho generó gran asombro entre los habitantes, en el clip se puede ver como la víctima quedó herido en un brazo mientras un vecino sale a ver lo ocurrido.

Perro salvó la vida de
Perro salvó la vida de un joven en Ibaqué - crédito @ColombiaOscura_

En redes sociales afirmaron que el canino resultó herido en una oreja, pero su accionar en el momento de los hechos hizo que la víctima escapara con vida y que los delincuentes huyeran rápidamente del lugar.

En redes sociales, han alabado al perro afirmando que sino hubiera accionado de esa manera, el joven que fue atacado hubiera perdido la vida.

Momento del ataque de los
Momento del ataque de los dos criminales al joven - crédito Captura de pantalla de @ColombiaOscura_

Hombre que mató a golpes a una gata en Montería afirmó que teme por su vida: “Pido perdón a Dios”

Wilson Javier Guerrero Viggiani, señalado por la muerte de una gata llamada Alana en Montería, Córdoba, ofreció disculpas públicas tras la indignación generada por el caso.

Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de julio de 2025 en el barrio Villa Real de la Margen Izquierda, donde Guerrero atacó al animal utilizando una varilla, situación presenciada por vecinos y denunciada por la dueña de la mascota, Génesis García.

Testigos relataron que el agresor habría justificado su actuar argumentando que la gata lo atacó primero.

La propietaria de Alana documentó los hechos y grabó declaraciones del propio Guerrero, que fue expuesto ante diferentes medios de comunicación. La mascota fue atendida por un veterinario tras el ataque, pero perdió la vida el 1 de agosto por la gravedad de las heridas.

Por la muerte del animal, Guerrero apareció en un video difundido públicamente donde “pidió perdón a Dios y a la familia de Alana”.

El agresor Wilson Guerrero por
El agresor Wilson Guerrero por medio de un video le pidió perdón a Dios - crédito Captura de pantalla de redes sociales

En la grabación, se le observa sentado, con las manos entrelazadas y rodeado de vegetación. El hombre revela que se encuentra escondido y ha recibido amenazas por parte de personas que expresan su rechazo ante lo sucedido. “Nos vimos obligados a salir de la ciudad”, señaló Guerrero en una de sus declaraciones.

Guerrero manifestó no tener antecedentes por hechos similares y expresó arrepentimiento por la agresión.

Aseguró que su estado de salud se ha deteriorado desde el incidente y detalló sentirse afectado emocionalmente por la controversia y la presión social derivada del caso.

La familia de la propietaria de Alana, junto a organizaciones defensoras de animales, solicitaron a las autoridades que adopten medidas e investiguen si hay lugar para sanciones legales.

El caso generó un amplio debate en Montería y a nivel nacional sobre el maltrato animal y la necesidad de fortalecer las sanciones para este tipo de delitos.

La indignación colectiva se ha reflejado en redes sociales y en pronunciamientos de líderes comunitarios y defensores de animales, quienes demandan justicia para Alana y piden un compromiso mayor de parte de autoridades locales y nacionales en materia de protección animal.

Fiscalía inició proceso penal contra
Fiscalía inició proceso penal contra agresor de gata Alana - crédito @andreanimalidad/X

Este episodio evidencia la creciente sensibilidad social frente a casos de crueldad animal y revela un llamado de atención sobre las condiciones de los animales de compañía en entornos urbanos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la determinación de responsabilidades penales, pero familiares de la dueña de Alana y grupos defensores continúan exigiendo una pronta respuesta institucional.

La situación de Guerrero y su familia, quienes han tenido que abandonar la ciudad por las amenazas recibidas, expone el alcance emocional y social de este tipo de controversias.

Mientras tanto, la opinión pública de Montería permanece atenta al desarrollo de las investigaciones y a la posible adopción de nuevas políticas y sanciones para prevenir hechos similares en el futuro.

Temas Relacionados

Intento de homicidio en IbaguéPerro salvó la vida de un humanoAtentado en IbaguéViolencia en IbaguéInseguridad en IbaguéColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe agradeció a ciudadanos por multitudinaria marcha: “Que tengamos un gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga”

El exmandatario, quien ha mantenido una activa presencia en el debate político a pesar de su situación judicial, instó a los colombianos a fortalecer la elección de lo que describió como un “gobierno de transición”

Álvaro Uribe agradeció a ciudadanos

El hijo de Álvaro Uribe se reunió con el congresista de Estados Unidos Mario Díaz Balart: “Fue un placer reunirme con Tomás Uribe”

El representante republicano manifestó preocupación por lo que calificó como un deterioro del Estado de derecho en Colombia y señaló que esto podría afectar los lazos con Washington, luego de reunirse con el hijo del expresidente

El hijo de Álvaro Uribe

Gobierno y mineros logran reapertura parcial de vías en Boyacá: dialogos seguirán la semana entrante

Seis de los nueve bloqueos en Boyacá fueron levantados tras una jornada de diálogo entre autoridades y representantes del sector esmeraldero, lo que marca un avance en la búsqueda de soluciones al paro regional

Gobierno y mineros logran reapertura

Hermana de Karol G es reconocida como una de las mujeres más influyentes en la escena musical: “Completamente merecido”

La cantante paisa compartió orgullosa que Jessica Giraldo, su representante y quien está a cargo de su empresa Bichota Records, fue incluida dentro de las 40 personalidades más destacadas en el manejo de artistas: “¡Que grande! Te amo".

Hermana de Karol G es

Nuevo cruce de palabras entre ‘La Barbie’ colombiana y Yina Calderón: la modelo paisa no la bajó de “pedazo de pendeja”

En redes sociales se viralizó un video en el que la DJ arremete en contra de Tatiana Murillo por compararla con Valentino Lázaro, algo que no le gustó a la exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Nuevo cruce de palabras entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Mario Ruiz, creador de contenido

Mario Ruiz, creador de contenido bogotano, contó cómo fue su experiencia al conocer a mujeres que trabajan en OnlyFans: “Uno se cuestiona”

Hermana de Karol G es reconocida como una de las mujeres más influyentes en la escena musical: “Completamente merecido”

Nuevo cruce de palabras entre ‘La Barbie’ colombiana y Yina Calderón: la modelo paisa no la bajó de “pedazo de pendeja”

“Destino Final” arrasa en el top 10 de las películas más vistas en HBO Max Colombia

Juanse Quintero reveló que tuvo fuertes diferencias con Sebastián Villalobos en un ‘reality’: “ Nos dejamos de seguir”

Deportes

Rui Borges, técnico del Sporting

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”

Nairo Quintana sufrió fuerte caída durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos: así les fue a los ciclistas colombianos

Esto hace falta para que Leonardo Castro regrese a las canchas con Millonarios

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Tottenham, segundo amistoso de pretemporada para el colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: el clásico capitalino del 13 de agosto que tiene en vilo a las autoridades tras batalla campal en el Movistar Arena