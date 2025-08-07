Perro salvó la vida de un joven en Ibagué al intervenir en un intento de homicidio: todo quedó en video

El hecho sucedió en la ciudad de Ibagué - crédito @ColombiaOscura_

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar como un joven que se encontraba con un casco a las afueras de una casa del barrio Ricaurte en la ciudad de Ibagué, es brutalmente agredido por dos sujetos.

En medio de la pelea, un perro intervino y mordió en repetidas ocasiones a uno de los criminales, ocasionando que huyeran rápidamente del lugar.

El hecho generó gran asombro entre los habitantes, en el clip se puede ver como la víctima quedó herido en un brazo mientras un vecino sale a ver lo ocurrido.

Perro salvó la vida de un joven en Ibaqué - crédito @ColombiaOscura_

En redes sociales afirmaron que el canino resultó herido en una oreja, pero su accionar en el momento de los hechos hizo que la víctima escapara con vida y que los delincuentes huyeran rápidamente del lugar.

En redes sociales, han alabado al perro afirmando que sino hubiera accionado de esa manera, el joven que fue atacado hubiera perdido la vida.

Momento del ataque de los dos criminales al joven - crédito Captura de pantalla de @ColombiaOscura_

Hombre que mató a golpes a una gata en Montería afirmó que teme por su vida: “Pido perdón a Dios”

Wilson Javier Guerrero Viggiani, señalado por la muerte de una gata llamada Alana en Montería, Córdoba, ofreció disculpas públicas tras la indignación generada por el caso.

Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de julio de 2025 en el barrio Villa Real de la Margen Izquierda, donde Guerrero atacó al animal utilizando una varilla, situación presenciada por vecinos y denunciada por la dueña de la mascota, Génesis García.

Testigos relataron que el agresor habría justificado su actuar argumentando que la gata lo atacó primero.

La propietaria de Alana documentó los hechos y grabó declaraciones del propio Guerrero, que fue expuesto ante diferentes medios de comunicación. La mascota fue atendida por un veterinario tras el ataque, pero perdió la vida el 1 de agosto por la gravedad de las heridas.

Por la muerte del animal, Guerrero apareció en un video difundido públicamente donde “pidió perdón a Dios y a la familia de Alana”.

El agresor Wilson Guerrero por medio de un video le pidió perdón a Dios - crédito Captura de pantalla de redes sociales

En la grabación, se le observa sentado, con las manos entrelazadas y rodeado de vegetación. El hombre revela que se encuentra escondido y ha recibido amenazas por parte de personas que expresan su rechazo ante lo sucedido. “Nos vimos obligados a salir de la ciudad”, señaló Guerrero en una de sus declaraciones.

Guerrero manifestó no tener antecedentes por hechos similares y expresó arrepentimiento por la agresión.

Aseguró que su estado de salud se ha deteriorado desde el incidente y detalló sentirse afectado emocionalmente por la controversia y la presión social derivada del caso.

La familia de la propietaria de Alana, junto a organizaciones defensoras de animales, solicitaron a las autoridades que adopten medidas e investiguen si hay lugar para sanciones legales.

El caso generó un amplio debate en Montería y a nivel nacional sobre el maltrato animal y la necesidad de fortalecer las sanciones para este tipo de delitos.

La indignación colectiva se ha reflejado en redes sociales y en pronunciamientos de líderes comunitarios y defensores de animales, quienes demandan justicia para Alana y piden un compromiso mayor de parte de autoridades locales y nacionales en materia de protección animal.

Fiscalía inició proceso penal contra agresor de gata Alana - crédito @andreanimalidad/X

Este episodio evidencia la creciente sensibilidad social frente a casos de crueldad animal y revela un llamado de atención sobre las condiciones de los animales de compañía en entornos urbanos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la determinación de responsabilidades penales, pero familiares de la dueña de Alana y grupos defensores continúan exigiendo una pronta respuesta institucional.

La situación de Guerrero y su familia, quienes han tenido que abandonar la ciudad por las amenazas recibidas, expone el alcance emocional y social de este tipo de controversias.

Mientras tanto, la opinión pública de Montería permanece atenta al desarrollo de las investigaciones y a la posible adopción de nuevas políticas y sanciones para prevenir hechos similares en el futuro.