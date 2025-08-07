Colombia

Dane abre 946 vacantes en más de 30 ciudades con salarios hasta de $2,9 millones: vea requisitos y cómo postularse

Hasta el 11 de agosto hay plazo para participar en el proceso de selección de encuestadores, supervisores y más perfiles

Por Mauricio Villamil

Feria del empleo del DANE
Feria del empleo del DANE - crédito iStock

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció una nueva convocatoria pública para seleccionar personal en distintas regiones del país.

La oferta laboral abarca 946 vacantes distribuidas en dos procesos, ambos relacionados con operativos estadísticos que se desarrollarán en los próximos meses.

El Dane abrió convocatoria de
El Dane abrió convocatoria de empleo a nivel nacional - crédito Colprensa

Los contratos pueden tener una duración de hasta 10 meses, y los sueldos oscilan entre los $2′067.000 y los $2′968.000, dependiendo del cargo.

Las plazas están disponibles en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así como en municipios intermedios y zonas apartadas como Inírida, Mitú, Tumaco y Puerto Carreño. Las vacantes se encuentran en el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) de la entidad, donde los interesados pueden revisar los perfiles requeridos y cargar su documentación.

Feria laboral DANE - Colprensa
Feria laboral DANE - Colprensa

El primer proceso habilitado corresponde a la convocatoria “009 - 2025 - Temática agropecuaria: Precios y abastecimiento de productos agropecuarios”. En este bloque hay disponibles 186 puestos distribuidos en diferentes funciones técnicas y operativas. Entre ellas se encuentran:

  • Analista de información (9 cupos)
  • Coordinador de campo (6)
  • Digitador (4)
  • Encuestador de abastecimiento (75)
  • Encuestador de ruta (50)
  • Encuestador mayorista (19)
  • Gestor operativo (5)
  • Supervisor de campo (11)
  • Supervisor de campo mixto (7)

En esta convocatoria, por ejemplo, los encuestadores recibirán $2′067.000 mensuales, mientras que quienes desempeñen funciones como supervisores obtendrán $2′226.000. En el caso de los analistas de información, el salario alcanza los $2′544.000.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El segundo proceso, denominado “010 - 2025 - Temática social: Hogares y Micronegocios”, es el que concentra la mayoría de las plazas. En total se trata de 760 cargos temporales, con la siguiente distribución:

  • Encuestadores: 506 vacantes con sueldo de $2′067.000
  • Supervisores de campo: 193 vacantes con remuneración de $2′226.000
  • Coordinadores de campo: 61 puestos con asignación mensual de $2′968.000

El Dane precisó que cada posición tiene requerimientos específicos, tanto en nivel educativo como en experiencia laboral. En el caso de los encuestadores, se aceptan candidatos que acrediten título de bachiller con seis meses de experiencia, formación técnica o tecnológica, o que hayan aprobado al menos dos semestres de educación superior. En algunos cargos se requiere tarjeta profesional, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Para el perfil de supervisor de campo, se exige formación técnica profesional con nueve meses de experiencia o tecnológica con al menos seis meses. También pueden postularse quienes hayan cursado y aprobado cuatro semestres universitarios y cuenten con experiencia laboral relacionada.

Los interesados deben realizar su inscripción a través de la plataforma del BPSO. Para ello es necesario ingresar al sitio web https://bpso.dane.gov.co/, registrar sus datos personales, adjuntar los documentos requeridos y seleccionar la convocatoria de su interés. El sistema indicará los pasos adicionales que deben cumplirse para completar la aplicación.

Una vez finalizada la fase de registro, la entidad hará una revisión de los perfiles postulados y notificará a quienes sean preseleccionados para continuar con las siguientes etapas del proceso. Estas pueden incluir pruebas de conocimiento, verificación de documentación y entrevistas.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 11 de agosto de 2025 o hasta que se complete el número necesario de postulaciones para cada cargo. Por esta razón, el Dane recomienda a los aspirantes realizar el trámite con antelación para evitar inconvenientes técnicos o demoras.

La entidad recordó que estas convocatorias están orientadas a fortalecer el levantamiento de información estadística en todo el país, con el propósito de mejorar la calidad de los datos utilizados para la formulación de políticas públicas. Quienes sean seleccionados harán parte de los operativos que se desarrollan en campo para recolectar datos de hogares, negocios y mercados agropecuarios.

Los procesos abiertos están alineados con las labores permanentes del Dane en su rol como organismo encargado de producir estadísticas oficiales en Colombia. Este tipo de convocatorias temporales son clave para garantizar la cobertura nacional de sus estudios y censos, especialmente en contextos donde se requiere personal capacitado para interactuar directamente con las comunidades.

Entre los municipios incluidos en las vacantes se encuentran también Popayán, Valledupar, Yopal, Soacha, Neiva, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cartagena y Quibdó. Esto permite una amplia participación de personas interesadas en múltiples regiones del país.

Las personas que deseen participar deben tener en cuenta que el proceso de selección es competitivo y requiere cumplir a cabalidad con los criterios establecidos por la entidad. La información completa de cada una de las convocatorias puede ser consultada directamente en el portal del Dane.

