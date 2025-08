‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

Las confesiones entre cobijas sorprendieron - crédito Emisión Desafío/Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI sigue sorprendiendo a los seguidores del formato, pues luego de la prueba de Sentencia y Servicios, los integrantes de las diferentes casas regresaron a sus respectivos espacios y fue en la casa Alpha donde se produjo una conversación que llamó la atención de la audiencia y de los propios concursantes, después de que Leo se acercara a Deisy para compartirle sus impresiones sobre las mujeres que le atraen, haciendo énfasis en las cualidades físicas y competitivas, lo que se percibió como un notable coqueteo.

“Tú siempre sobresalías”, le dijo, en alusión a su desempeño tanto en la casa Alpha como durante su paso por Omega, al compararla con las demás participantes del reality show. La reacción de Deisy fue una risa espontánea, que sorprendió a los fanáticos del formato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe mencionar que el diálogo entre Leo y Deisy no se limitó a los elogios. Y es que Leo fue más allá y confesó que, en una conversación previa con Lucho, le había revelado su intención de elegir a Deisy como compañera de la Suite ditu en caso de ganar el pato que otorga el acceso a este espacio reservado para los ganadores de ciertas pruebas. Esta revelación causó revuelo en redes sociales, donde los internautas no dudaron en reaccionar con sorpresa.

La cercanía entre los participantes llamó la atención en redes sociales - crédito Emisión Desafío/Caracol Televisión

La confesión de Leo sobre sus preferencias en cuanto a las mujeres demostró que podría buscar mucho más allá que una amistad con la joven, pues aseguró que le gustan las mujeres de piernas gruesas y consideró que de todas las participantes, Deisy tenía esa cualidad.

En las redes sociales arremetieron contra la participante por no ocultar su interés por algunos de sus compañeros, lo que demuestra que, para los televidentes, no solo es importante el desempeño a nivel físico dentro del programa, sino la forma en cómo se relacionan los concursantes.

La expectativa sobre si Leo logrará cumplir su deseo de compartir la Suite ditu con Deisy crece entre los internautas que siguen todo lo que pasa con el Desafío Siglo XXI. Sin embargo, la posibilidad de que los dos coincidan en ese espacio exclusivo dependerá de los resultados de las próximas pruebas y de las estrategias que decidan implementar.

Ante este panorama, es claro que Deisy se ha consolidado como una de las figuras más relevantes en la competencia, no solo por su rendimiento en las pruebas físicas, sino porque se ha convertido en una de las participantes más deseadas por sus compañeros y algunos de los televidentes que aseguran entender a los hombres de la competencia.

Cabe mencionar que antes de la intensa conversación con Leo, Deisy ya había compartido la Suite ditu con Rata y con Julio, que ya fue eliminado de la competencia. Además de expresar su interés por Andrey en otra oportunidad.

Julio, exparticipante del 'Desafío 2025' reveló su gusto por Deisy y aseguró que la modelo fitness lo flechó - crédito @deisymodel/Instagram y Caracol Televisión/Youtube

En cuanto a Julio, que ya salió del programa, ha hablado en varias oportunidades sobre su experiencia en el Desafío Siglo XXI y, específicamente, sobre su cercanía con Deisy, pues no dudó en reconocer la atracción que sentía por la joven: “Es una mujer muy guapa, sé, pero que me guste… Bueno sí (…) Me rompió el corazón”, expresó con humor, teniendo en cuenta que la participante habló de él a sus espaldas: “No me gustó lo que dijo cuando habló de mí”, aclaró.

Los seguidores del concurso están atentos a la dinámica que se desarrolla entre los participantes y cómo se vive la intensidad de las relaciones personales dentro del reality, pues no es la primera vez que surgen romances allí.