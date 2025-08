Colombia escala en el mercado global de carne y supera a potencias en exportaciones y consumo

Colombia se consolida como exportador emergente de carne bovina en el mercado global - crédito Revista Chacra

En medio de un panorama internacional marcado por la competencia feroz y la volatilidad de las divisas, Colombia comenzó a ganarse un lugar destacado como exportador de carne bovina. Las últimas cifras del sector muestran que el país no solo está produciendo más, también exporta con fuerza y recupera terreno en el consumo local, consolidando así su papel como un jugador emergente en el mapa global de la ganadería.

En lo que va de 2025, la industria cárnica nacional registró un crecimiento del 3,3% en producción y un aumento del 17,6% en exportaciones, superando incluso a potencias tradicionales como Brasil, Australia e India. Aunque estos países siguen liderando en volumen, el dinamismo colombiano destaca por su rapidez y proyección. Esta evolución se da en un contexto de precios al alza y retos cambiarios, donde competir no es fácil.

Uno de los factores que impactó la competitividad es la variación de las monedas. Mientras el peso colombiano mostró cierta valorización, el real brasileño se devaluó con fuerza durante 2024, abaratando sus exportaciones de carne y facilitando su entrada en nuevos mercados, incluido el colombiano. Esta presión externa exige a Colombia afinar sus estrategias de comercio exterior y fortalecer su valor agregado para no ceder terreno.

Pero la historia no se escribe solo fuera de las fronteras. En el mercado interno, los hábitos de consumo también están cambiando. Este año, el consumo per cápita de carne de res en Colombia alcanzará los 18,8 kilos, lo que representa un crecimiento del 3,3% respecto a 2024 y marca un retorno a niveles que no se veían desde 2016. La tendencia al alza, según expertos, refleja una mejora en el poder adquisitivo y en el acceso a fuentes de proteína de mayor valor.

“El consumo de carne suele ser un termómetro del bienestar económico de una población”, señalan desde el sector. En economías como la colombiana, donde buena parte del gasto familiar se destina a la alimentación, un aumento sostenido en la demanda de carne puede interpretarse como una señal positiva de recuperación económica.

La oferta también respondió. Entre enero y mayo de 2025, el sacrificio de ganado en el país aumentó un 7,7%, lo que permitió abastecer con mayor fluidez tanto al mercado interno como a los compromisos internacionales. Aunque el crecimiento de las importaciones de carne (24% en lo que va del año) influyó en la disponibilidad, la base del consumo sigue siendo mayoritariamente local.

Para los gremios ganaderos, este momento es clave. Si bien el sector celebra los avances, la consolidación de Colombia como exportador de carne requiere inversiones sostenidas, trazabilidad sanitaria, apertura de nuevos mercados y un enfoque más estratégico en promoción internacional.

El camino está trazado. La carne bovina colombiana, cada vez más presente en platos de distintas latitudes, se proyecta como una oportunidad concreta para el agro nacional. En un mundo que valora la calidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, Colombia tiene con qué competir.

Más allá de los datos alentadores, el avance de Colombia en el sector de la carne bovina plantea preguntas estratégicas de fondo. ¿Está el país preparado para sostener este ritmo en el largo plazo? La respuesta no pasa solo por producir más, sino por transformar estructuralmente su cadena ganadera. La competitividad hoy no depende únicamente de volumen, sino de diferenciación, certificaciones sanitarias, sostenibilidad ambiental, trazabilidad, estándares de bienestar animal y capacidad logística.

El contexto internacional abre una ventana, pero también plantea amenazas latentes. Colombia no puede depender de las coyunturas cambiarias de otras economías, como la devaluación del real en Brasil. Necesita construir ventajas competitivas propias que no fluctúen con los vaivenes del mercado global. Invertir en ciencia, genética animal, acceso a mercados con altos estándares (como Asia y Europa) y mejorar la infraestructura rural serán claves para no solo participar, sino liderar.

Por otra parte, el repunte del consumo interno es un buen síntoma, pero debe observarse con cautela, si el acceso a carne depende del sacrificio local y no de mejoras estructurales en ingreso y empleo, la sostenibilidad del fenómeno queda en entredicho. Colombia tiene la oportunidad. La pregunta es si va a convertirla en estrategia.