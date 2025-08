Yina Calderón se desenamoró de Gustavo Petro, pese a que le compuso la canción de su campaña en 2022: “Salió terrible”

Yina Calderón se refirió al Gobierno de Gustavo Petro y los desaciertos que ha tenido en su mandato - crédito @gustavopetrourrego y @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón se sinceró acerca de lo que opina del actual Gobierno de Gustavo Petro, a quien le compuso la canción oficial de su campaña presidencial en 2022 y al que le confió su voto esperanzada en que la izquierda tuviera una oportunidad de estar al mando del país y no quedarse con la duda de cómo hubiera sido.

Si bien la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 explicó por qué no se aventura a opinar de política, expuso las razones por las que se siente decepcionada del apoyo que le prestó al mandatario cuando estaba de candidato, ya que, según ella, resultó ser algo similar a una relación sentimental: “Eso es como cuando un hombre te enamora con su mejor cara y a los dos años te sale terrible”.

Tres años después de que Gustavo Petro asumió el poder de la nación, Yina Calderón rompió su silencio con respecto a la forma en la que el mandatario está manejando el país. Pues, la empresaria de fajas advirtió que no lo había hecho antes porque se declara desconocedora de los temas de política y considera que para emitir una declaración se debe tener amplia autoridad al respecto.

No obstante, al ser invitada al programa digital Desnúdate con Eva Rey, a la creadora de contenido le tocó responder al típico cuestionario del formato en el que los personajes deben elegir entre ¿Petro o Uribe?

Yina advirtiendo que prefiere mantenerse al margen por no entender la coyuntura actual, mencionó: “Ninguno de los dos”. Sin embargo, la presentadora agregó, ¿pero votas?: “Sí voto, he votado. Voté por Petro. Yo le hice la canción de la candidatura de la Guaracha”, reveló Calderón.

Tras la confesión de su participación en la campaña del actual mandatario de los colombianos, Eva quiso saber más sobre la visión que Yina tiene del Gobierno.

“Yo no me arrepiento de nada en la vida. Porque todo te enseña, si me entiendes. Nunca habíamos tenido un presidente de izquierda, o por lo menos lo que yo me acuerdo. Nos dimos cuenta que como que no, no me meto casi en temas de política porque no sé de política. Y cuando uno no sabe algo es mejor no opinar”.

Yina Calderón recordó que trabajó para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

Por último, Yina en su ya conocido lenguaje de humor, acudió a una comparación para explicar la manera en la que ella percibe su desencanto con Petro, llevándolo a una metáfora de relación sentimental reconociendo su decepción.

“Al final eso es como cuando tú consigues un hombre y el amante muestra su mejor cara y te enamoras y se casan y a los dos años, hijo de puta, sale terrible. ¿Tú qué te ibas a imaginar que iba a pasar eso? yo siento que sí me desilusionó, no solo a mí, yo siento que a mucha gente“.

Esta declaración de Yina Calderón que por primera vez no es de un tema de entretenimiento dividió opiniones en redes sociales entre simpatizantes y detractores del presidente Gustavo Petro. Mientras que, otros se sorprendieron al enterrarse de que el mandatario trabajó con la polémica influencer opita e incluso le confió parte importante para su campaña.

“Uy primera vez que veo que dice algo efectivo, Petro total fracasó como un engaño de matrimonio”, “no se mete en política pero le hace canciones a los políticos”, “pero esa mujer no sabe nada de nada”, “todos los presidentes han decepcionado de una u otra manera”, “equivocarse es de humanos, corregir es de sabios...”, “el problema es que los que dicen no saber de política igual votan y ese voto cuenta”, “ya vemos que Petro se rodeó de los mejores en campaña”, “solo falta que digan que Epa Colombia le hace los discursos”, son parte de las reacciones de los internautas a la confesión de Yina Calderón.