Video | El debate en redes por un concejal de Bucaramanga que en medio de una sesión actuó extraño: lo señalan de presunto consumo de droga

Este fue uno de los tantos gestos extraños que tuvo el cabildante - crédito @Jhon_f_ramos/X

Un caso que ha generado polémica y debate en redes sociales y calles de Bucaramanga, surgió a raíz de un video en el que aparece el concejal por el partido Conservador Óscar Javier Díaz Layton.

Y es que por cuenta de los movimientos involuntarios y una actitud que ha sido calificada por los mismos internautas como “extraña” y “sospechosa”, los usuarios están divididos sobre el verdadero motivo por el que el cabildante hizo movimientos con su nariz, labios y mandíbula.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Esta grabación se compartió el 31 de julio de 2025, pero con el paso de los días ha ido teniendo más eco en Bucaramanga y las redes sociales de los habitantes, y como señaló el usuario que compartió el video, describió lo ocurrido como “muy preocupante”.

Y es que en la secuencia de menos de un minuto de duración se puede observar como el concejal Díaz se toca la nariz con su mano izquierda y mientras se tapa la fosa de ese mismo costado, aspira el aire con el orificio derecho, pero seguido a esto se le mueve la mandíbula de forma brusca.

Por todo lo anterior, el usuario en X (@Jhon_f_ramos) se atrevió a decir que en lugar de que aparezca una señal dentro del recinto donde se informe que está prohibido fumar, ahora tendrá que aparecer una donde, en lugar del cigarrillo, aparezca un perico.

“El Concejo debe ser un recinto de RESPETO, No hay que tener 3 dedos de frente para darse cuenta en qué condición está el PASTOR DE BUCARAMANGA @ConcejalOscarDi llegará el punto en que acompañada de 🚭parezca el 🚫🦜? @ConcejoBGA_", escribió el ciudadano en redes.

Esta publicación encendió el debate en redes sociales - crédito @Jhon_f_ramos/X

El presunto consumo de droga por el que señalan en redes al concejal y pastor Óscar Díaz

Para entender esta frase, se debe tener en cuenta que en Colombia a la cocaína que está rendida para venderla a menor costo en redes de microtráfico se le conoce como ‘perico’.

Por esta razón no solo el usuario, sino decenas de internautas, se atrevieron a decir que lo que le pasaba al concejal Díaz era que estaba bajo los efectos del polvo blanco.

“¿Nunca han visto a alguien bajo los efectos de la cocaína, verdad?” fue uno de los mensajes que desencadenó más publicaciones en las que, por medio del humor, dejaron a la vista que estaban de acuerdo con el primer internauta que armó el debate.

“Le dieron del bueno. Está más encalambrado que araña fumigada”, “tomó pre entreno y no pudo ir al gym” y “quién es ese que se mueve como Transformer averiado?” fueron algunos de los mensaje que se mostraron a favor del supuesto consumo.

Este no ha sido el único escándalo del cabildante del Partido Conservador - crédito @Jhon_f_ramos

La otra cara del debate | Usuarios dicen que el cabildante tendría un trastorno de la salud mental: ansiedad

Varios de los mensajes que se leyeron, tanto en Facebook como en X, dejaron una segunda hipótesis que también se ha puesto en consideración por una parte de la ciudadanía en Bucaramanga.

Todo porque no fueron uno, ni dos, ni tres, sino decenas de comentarios los que llegaban a una misma conclusión, que no es un problema de consumo de droga, sino de salud mental.

“Pobre hombre, sin duda es ansiedad, Y no puede ser objeto de burla, estamos en una sociedad marcada por drogas, por conflictos internos, y es obligación de quienes estamos un poco cuerdos ayudar, porque no sabemos cuándo nos toque a nosotros lidiar con algo parecido, no disfrutemos de cosas como estas”, dijo una ciudadana.

A su vez, otro residente en la ‘Ciudad bonita’ pidió que no se saquen conclusiones sin tener la suficiente evidencia: “Favor no caer en la bajeza de acusar a la persona del otro bando ideológico, de tener problemas con la droga, porque eso le baja el nivel al debate de la política colombiana, hay que pedirle el examen de droga antes de juzgar por una serie de gestos”.

La polémica sigue en Bucaramanga, dado que no es la primera vez que el cabildante se encuentra en el ojo del huracán por sus acciones.

La otra controversia del concejal y pastor Óscar Díaz en Bucaramanga:

El concejal de Bucaramanga, Óscar Javier Díaz Layton, perteneciente al Partido Conservador, se encuentra en el centro de una controversia luego de haber resultado herido durante la madrugada del domingo 1 de junio de 2025 en un episodio no esclarecido.

Hasta el momento, las versiones apuntan a que Díaz habría estado involucrado en una riña en su residencia, presuntamente motivada por el alto consumo de licor.

El cabildante duró cerca de dos horas en el centro médico fue dado de alta - crédito Concejo Bucaramanga

De acuerdo con tres concejales consultados por el portal santandereano Metropolitano, Díaz no asistió a la sesión de instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias programada para el mismo domingo.

Sus colegas señalaron que el motivo de la ausencia fue la atención médica que requirió tras resultar lesionado en una pelea ocurrida durante las horas previas al encuentro.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmaron que la Clínica Chicamocha reportó el ingreso del concejal a las 2:00 de la mañana del domingo.

“La lesión habría sido ocasionada con vidrios de una botella”, informó la fuente policial, especificando que fue una herida cortopunzante en uno de los brazos. Tras recibir atención médica, Díaz salió del centro de salud por sus propios medios.

Le pidieron al concejal que se haga una prueba toxicológica, igual que a Petro

En las redes sociales y en los pasillos del Concejo, el caso ha provocado reacciones y cuestionamientos. A su vez, el exconcejal Carlos Barajas Herreño, que fue el principal apoyo político de Díaz, pero con quien posteriormente rompió relaciones, publicó un mensaje en el que puso en duda el comportamiento del actual cabildante durante el incidente.

“Concejal Óscar Díaz, ¿es cierto que el puntazo que le pegaron fue en una riña provocada por usted? ¿Es cierto que estaba drogado? Lo reto a que se someta a una prueba de toxicología y se determine si al momento de la riña usted estaba lleno de perico o no…”, expresó Barajas desde su cuenta personal en X.

En el Concejo de Bucaramanga no han sido ignorados los escándalos del cabildante por parte de sus colegas - crédito Colprensa

El exconcejal Barajas también acusó directamente al alcalde Jaime Andrés Beltrán de buscar encubrir la situación.

“Jaime Andrés Beltrán, ¿es cierto que usted envió a la clínica a uno de sus lagartos para que todo se maneje con prudencia? Usted encubre a un servidor público que podría en la mayor parte de su ejercicio estar invadido por el perico”, escribió Barajas en la misma red social.

Otro escándalo más

El entorno político de Díaz Layton no es ajeno a polémicas recientes. En mayo de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander anunció la apertura de una investigación disciplinaria en su contra y en la de Barajas, tras la filtración de una llamada en la que ambos discutían por un presunto acuerdo burocrático y económico relacionado con la elección del Personero municipal.

Diversos concejales, bajo reserva de su identidad, reconocen que el cabildante conservador ha estado involucrado en otros episodios de mal comportamiento asociados al consumo de licor.

Uno de sus compañeros afirmó al mismo portal: “Lo de sus problemas de adicciones ya es evidente, incluso cuando está presente en el Concejo”.

En las redes sociales se conoció un audio que revela los nombres y acciones para dicho nombramiento - crédito @figuerjoda/X

La ausencia de Díaz Layton en la plenaria de este domingo fue tema central de conversaciones privadas y públicas al interior de la corporación, alimentando rumores y críticas sobre su situación personal y la forma como las autoridades municipales abordan estos casos.

A su vez, la polémica se agravó más porque al ser abordado por el equipo médico para obtener detalles sobre lo sucedido antes de la agresión, el concejal optó por no dar declaraciones. “Se negó a entregar información sobre lo ocurrido en horas de la madrugada”, reportó la Policía.

Ante la reserva del concejal, el caso ha quedado en manos de la Fiscalía y la Policía Judicial, que buscan esclarecer si hubo participación de terceros, y determinar las condiciones que rodearon el hecho.