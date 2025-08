B-King, exesposo de Marcela Reyes, presentó a su nueva pareja y generó reacciones en redes: aseguró que nunca habló mal de la Dj

El artista compartió un video donde toma la mano de una joven rubia, desatando rumores sobre su nueva relación y reacciones divididas entre quienes lo apoyan y quienes recuerdan su pasado amoroso con Marcel Reyes - crédito @bkingoficial @marcelareyes/Instagram

B-King, cantante y exesposo de la Dj Marcela Reyes, sorprendió a sus seguidores tras mostrar a su nueva pareja en redes sociales.

El artista compartió un video en su perfil de Instagram, en el que tiene más de trescientos mil seguidores, donde se refirió a su vida sentimental tras la ruptura con la empresaria.

En la publicación, B-King aseguró que, después de pasar por varias decepciones amorosas, había optado por no creer en el amor.

Sin embargo, reveló que decidió confiar nuevamente y empezar una nueva relación. “Ya me iba a retirar del amor, pero…”, escribió sobre el video, en el que aparece interpretando una canción de Bad Bunny y tomado de la mano con su novia, quien permanece con el rostro oculto.

La nueva pareja de B-King luce un conjunto en tonos pastel y es rubia, detalles que no pasaron desapercibidos entre los seguidores del cantante.

Tras la publicación, se generaron múltiples reacciones: varios usuarios le desearon éxito en su nueva relación, mientras que otros aprovecharon para recordarle su relación pasada con Marcela Reyes y expresar críticas.

El artista presumió a su nueva pareja, pero mantuvo la identidad de la mujer en secreto - crédito @bkingoficial/ Instagram

En una entrevista para el programa Buen día, Colombia, ambos artistas hablaron sobre el fin de su relación y entregaron versiones opuestas.

Marcela Reyes aseguró que su decisión de terminar con el cantante se debió a “una adicción que estaba afectando la relación y que él no quiso tratar”. Además, aseguró que llegó a pensar que B-King le había hecho brujería y que hubo una supuesta infidelidad.

Por su parte, B-King señaló: “Nunca le fui infiel a Marcela. La ruptura se dio porque ella consumía una sustancia que no quiso dejar y me exigió cosas que yo no estaba dispuesto a hacer”. Hasta el momento, el cantante no ha presentado oficialmente a su nueva pareja. Sus fanáticos permanecen atentos ante una posible reacción de Marcela Reyes.

En medio de su nuevo romance, B - King aseguró que él nunca habló mal de Marcela Reyes, si no que quiso poner fin a un drama de los dos, esto después de que un internauta le asegurara que había perdido a una buena mujer al dejar a la Dj.

“Pero venga, ¿Cuándo dije yo que era una mala persona?, o algo negativo… jamás, simplemente que el circo se acabó y ya, hasta ahí y más na’“, dijo entre risas el artista.

B King aseguró que nunca habló mal de Marcela - crédito @marcelareyes

Marcela Reyes aclaró rumores tras declaraciones de DJ Exotic sobre una reconciliación: “El amor se transformó”

Hace un par de semanas, la Dj Marcela Reyes respondió a las declaraciones públicas de su expareja y padre de su hijo, DJ Exotic, acerca de la posibilidad de volver a ser pareja.

Las reacciones surgieron luego de que Salinas, quien sobrevivió a un ataque armado en noviembre de 2024, asegurara en una transmisión en vivo que existieron intenciones mutuas de retomar la relación. “Teníamos intenciones de volver”, afirmó Exotic ante sus seguidores.

Durante esa aparición, el DJ explicó que decidió priorizar su recuperación física y mental tras el incidente, señalando: “No la rechacé, necesitaba ocuparme de mí mismo, enfocarme en mi rehabilitación”. Añadió que al recibir la propuesta de una reconciliación por parte de Reyes, prefirió mantenerse centrado en la salud y reiteró que, en un segundo momento, fue ella quien no accedió a retomar el vínculo. “Más adelante, cuando intenté una segunda oportunidad, ya estaba enfocada en nuevos proyectos”, relató.

Marcela Reyes utilizó su cuenta de Instagram para responder a los comentarios y dar su versión. Reconoció que permaneció cerca de su expareja tras el episodio violento y explicó que su propósito siempre fue el bienestar de DJ Exotic y de su hijo en común, Valentino.

Marcela Reyes se pronunció luego de que DJ Exotic afirmara que ella le pidió retomar su relación amorosa - crédito @exoticdj y @marcelareyes/Instagram

“Dani, tiempito después, me habló para pedirme una oportunidad. Me dijo que quería que le diera una oportunidad, que quería recuperar la familia y yo le contesté, le dije que la prioridad era su salud porque es la verdad, esa es la prioridad, que él se recupere, que pueda estar bien porque estoy segura que lo va a hacer y pues yo ya mi vida la tenía súper hecha”, expresó Reyes.

La DJ explicó que su relación con Salinas ha experimentado una transformación significativa, destacando que ambos priorizan una convivencia basada en el respeto y la confianza mutua, donde el bienestar del hijo ocupa el primer lugar. “El amor se transformó”, sostuvo Reyes, resaltando que la comunicación se mantiene fluida y que la dinámica se acerca más a una amistad. “Casi mejores amigos”, concluyó al describir el vínculo actual con Exotic DJ.

Por su parte, Salinas mencionó que su recuperación ha avanzado, aunque continúa bajo tratamiento médico y persisten limitaciones en la función neuropática de su pierna. Además, afirmó que, por seguridad, no planea regresar pronto a los escenarios en Colombia salvo que cuente con un equipo de protección especializado.