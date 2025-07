El presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo aclaró si fue él a quien ‘influencer’ acusó de no haberle pagado la cuenta de un restaurante: “Deje de comprar ropa y pague lo que debe”

El presentador apreció en redes sociales y aseguró que él no es la persona a la que se refiere Alejo Peinado en sus videos - crédito @jgiraldoreporta/ Instagram

En las últimas semanas, un creador de contenido viralizó su experiencia al relatar que, luego de salir a una cita con un reconocido presentador de televisión en un restaurante en Medellín, se vio obligado a pagar una cuenta cercana a los 250 mil pesos porque, según el presentador, había olvidado su tarjeta.

El influencer afirmó que el pago sería reembolsado al llegar a casa; sin embargo, luego de varios días, el dinero no fue devuelto.

Poco después, tras la insistencia del creador de contenido, aseguró haber sido contactado nuevamente para ofrecer el pago y zanjar el asunto, pero optó por no continuar con el contacto.

La situación generó especulaciones en redes sociales, donde usuarios en Tiktok señalaron al presentador de La red, Juan Carlos Giraldo, como posible protagonista del episodio.

Hasta entonces, Giraldo optó por no pronunciarse públicamente, aunque recientemente, durante su participación en la emisora Vibra, aprovechó para dar su versión de los hechos y negar los rumores.

“La gente empezó a especular y dijo mi nombre, incluso el nombre de Vargas, de Iván Lalinde, el nombre de mucha gente. Pero, bueno, mucha gente me preguntó y les dije no, yo no conozco a ese muchacho en mi vida, lo he visto, lo he visto por ahí, pero no le he visto personalmente y la cosa quedó ahí. Esta semana la cosa se volvió a viralizar porque como vimos ahí apareció y ahí si ustedes no saben la carramandada de cosas y la gente me empezó a escribir cosas como deje de comprar cosas y pague lo que debe", comentó el presentador.

El experto en moda también aclaró que ante la ola de reacciones y comentarios que generó el video, decidió contactar a Peinado y pedirle que aclarara por lo menos que no se trata de él.

“Yo contacté a este muchacho, usted no quiere decir quién fue, pero entonces diga quién no fue. Él sacó un comunicado en el que dijo que no había dicho nombres ni nada, pero tampoco dijo que no era yo, entonces volví y le pedí el favor, pero finalmente ya la conversación quedó ahí, no va a decir quién fue y quién no fue”, explicó Juan Carlos Giraldo durante la transmisión.

El presentador remarcó que nunca ha tenido contacto personal con el creador de contenido y que su nombre ha circulado en redes solo por especulación.

Ante la viralización del caso, Giraldo reiteró su disposición para aclarar la situación, aunque hasta el momento no se ha hecho público el nombre del verdadero implicado.

Video de Alejo Peinado desató la polémica en redes sociales

El creador de contenido paisa Alejo Peinado hizo público un reclamo contra un presentador de Caracol Televisión al que acusó de no pagar su parte tras compartir una cena en un restaurante en El Poblado, Medellín. Peinado detalló en sus historias que el presentador, cuya identidad no fue revelada, lo habría dejado a cargo de una cuenta costosa y prometió reembolsarle el dinero, promesa que no se cumplió.

“Y resucitó el presentador de televisión que me puso a pagar la cuenta de la cena que nos comimos en El Poblado, enojado y que no me quiere volver a ver en su vida. ¿Ah? Oiga, la gente es hasta descarada. O sea, le sale a deber uno sabiendo que yo fui el que pagué esa cuenta. Les voy a mostrar el pantallazo de lo que me escribió”, relató Peinado, quien reclamó la falta de responsabilidad del presentador.

Según el influencer, la persona en cuestión solo se contactó de nuevo tras la viralización del caso en redes sociales. “Oiga, mi amor, yo no necesito esa plata. Después de un año vino a resucitar, vea, pues. Ahí sí, cuando publiqué el video, ahí sí ya, ahí sí, venga, yo, yo le pago. No, yo ya no necesito esa platica, mijo. Quédese con ella para que siga aparentando, porque es que a veces aparentan que porque trabajan en televisión, entonces que ganan mucho dinero. Entonces, ahí, ahí, ahí tiene. Y haciéndole eso a los demás, porque creo que como que se lo ha hecho varias personas, ¿oyó? Entonces, ya no me pague ese dinero”, expresó Peinado.

Aunque Alejo Peinado reconoció estar tentado a revelar el nombre del presentador de Caracol Televisión, decidió no hacerlo. “Oiga, es que yo me quedo aterrado, o sea, me provoca hasta decir el nombre para hacerlo quedar mal, pero he sido buena gente. No he querido exponerlo”, concluyó el influencer.

La situación generó diversas opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios especularon que el implicado podría ser Juan Carlos Giraldo de La Red, aunque Peinado nunca confirmó la identidad. “Por favor, Juan Carlos Giraldo, done esa plata en un hogar de animales o fundación”, “Alguien que trabaja también en televisión me debe plata... (para mí es mucha) será que si hago un video aparece y me paga?????”, “Sin miedo. La gente no teme a las deudas, pero sí al escarnio público”, son algunos de los comentarios más destacados.

Hasta el momento, la identidad del presentador señalado por Peinado no ha sido confirmada por el influencer y el tema continúa en debate en redes sociales.