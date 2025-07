Así fue la celebración de Frisby en su cumpleaños: hubo fiesta con mascotas de otras marcas

Varias mascotas de marcas colombianos acompañaron la celebración - crédito crédito @jelgect@tejodioel/X /Captura video

En su aniversario número 48, Frisby celebró su cumpleaños con una fiesta con invitados de lujo en el norte de Bogotá.

En un video difundido en varias de sus redes sociales, la reconocida empresa colombiana reveló momentos de la fiesta, llamada como Frisgala.

En las imágenes se puede ver que varias marcas colombianas fueron invitadas, con sus respectivas mascotas, y allí disfrutaron de diferentes actividades, en una de sus sedes en la localidad de Usaquén.

“Qué tal, mis amigos que estuvieron en la FrisGala 😎“: este fue el mensaje en su cuenta de Facebook.

La reconocida empresa colombiana estuvo de celebración por su cumpleaños invitando a mascotas de diferentes marcas - crédito TikTok

Entre los personajes destacados, se vieron a: Doctor Simi, el tigre de SURA, osito Bimbo, Pasta La Muñeca, olinguito de la Universidad de la Salle, la vaca de Alquería, Rosquitas caleñas, el oso de Familia, la ardilla de Nucita, el lobo Fidel del Deportivo Medellín, el pingüino de Miniso, ponque Gala, tigre de Zucaritas y el elefante de Jumbo.

En los videos difundidos se puede apreciar a las mascotas jugando fútbol, bailando El Santo cahcón y compartiendo entre ellas.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “Encuentro épico, gracias Frisby”; “Muero de amor por todos”; “El tigre de SURA… Que lindos todos”; “Hay muero de amor y ternura”; “Gracias… Felicitaciones muy linda celebración"; “Esto está mejor que una reunión de avengers”; “Me encanta la unión de las empresas”; “Creo que el espacio les quedó pequeño. Si ven que juntos logramos cosas hermosas”; “Se activó mi niña interior 🥹❤️. ¡Por favor, nunca dejen de sacar las mascotas! Nos dan 1000 horas de vida"; “Si así fueron los 48, no me imagino los 50″: fueron algunos de los mensajes.

Entre bailes y juegos disfrutaron las mascotas de marcas colombianas la celebración - crédito frisbylohace/Instagram

Entre las personas que asistieron a la celebración fue al creador de contenido Julián Pinilla. A través de su cuenta de Instagram, el Chico de la Ruana, como es conocido, captó momentos de la fiesta en el norte de la capital, donde se vieron a varias de las mascotas bailando música boyacense.

En una de sus historias, el oriundo de Boyacá expresó: “Oiga vinimos al cumpleaños de Frisby y por supuesto tenía que venir acompañado, venga pa´ acá“, mostrando a la vaca de Alquería.

En otro de ellas mostró la celebración y dijo “esto si es una fiesta de verdad con caranga, y la vaca con la que vine está por allá bailando con otro”.

Julián Pinilla asistió a la celebración y así la dejó en sus redes sociales - crédito julianpinilla/Instagram

Historia de Frisby

La historia de Frisby se remonta a la década de los 70, cuando Alfredo Hoyos Mazuera y Liliana Restrepo Arenas abrieron en Pereira un restaurante que ofrecía pizzas, un producto poco común en la región en ese momento. El local, situado cerca del parque El Lago, se hizo popular por el espectáculo que ofrecían los cocineros al lanzar la masa al aire, lo que los habitantes de la ciudad bautizaron como las arepas voladoras.

Inspirados por esta imagen y por la popularidad del disco volador en Estados Unidos, los fundadores eligieron el nombre Frisby, una adaptación fonética de “frisbee”.

El giro decisivo en la trayectoria de la empresa llegó cuando, pocos días después de la apertura, el menú incorporó el pollo apanado. Alfredo Hoyos, quien ya tenía experiencia en el sector avícola gracias a su hermano, formado en tecnología de productos avícolas en la Universidad de Georgia, apostó por este plato que tampoco era habitual en Colombia.

La propuesta resultó un éxito inmediato y el pollo empanizado se consolidó como el producto estrella del restaurante.

El crecimiento de la marca fue rápido. En 1978, tras consolidar su presencia en Pereira, Frisby inició su expansión por el Eje Cafetero. La llegada a Bogotá en 1987 y a Medellín en 1990 marcó el inicio de su proyección nacional. Actualmente, la cadena cuenta con más de 260 sedes en todo el país y casi cinco décadas de historia, lo que la posiciona como una de las mayores empresas de pollo apanado en Colombia.

El eslogan “Nadie lo hace como Frisby lo hace” se ha convertido en parte del imaginario colectivo colombiano, reforzando la identidad de la marca. La disputa legal con la empresa española pone en evidencia los desafíos que enfrentan las compañías nacionales al proteger su propiedad intelectual en mercados internacionales.