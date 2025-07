Álvaro Uribe se despachó contra Petro por sus comentarios previo a la resolución del juicio en su contra: “Miente y presiona a la justicia”

El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro por declaraciones sobre su caso judicial - crédito Catalina Olaya/Mariano Vimos/Colprensa

El lunes 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dará a conocer el sentido del fallo en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta cargos por presunta participación en fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

El juicio, que se extendió a lo largo de 67 sesiones, culminó con la intervención del propio Uribe, que solicitó a la jueza que lo absolviera de todos los cargos presentados por la Fiscalía General de la Nación. “Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme”, expresó el exmandatario, tras exponer durante dos días las supuestas irregularidades en la etapa de juicio y en la legalidad de las pruebas, insistiendo en su inocencia.

A dos días de la decisión publicaron un perfil de la juez Heredia, lo que despertó la ira del presidente de la República, Gustavo Petro, que utilizó sus redes sociales para rechazar los hechos y denunciar presiones a la funcionaria que lidera el caso.

El presidente sostuvo que están acosando a la juez del caso para que Uribe sea declarado inocente - crédito @petrogustavo/X

“Esto se llama macartismo. Considerar:1. Que la izquierda es mala, cuando es el signo del progreso humano. 2.Que no pueden haber jueces de izquierda. Todo lo cual viola los derechos políticos, que son derechos humanos. Acaba completamente con la idea de pluralismo y pervierte el derecho procedimental, que es una técnica que busca encontrar la verdad”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “El juez al juzgar debe liberarse de ataduras mentales, de ideologías, de prejuicios, de presiones sociales o políticas, debe ser completamente libre para juzgar a otro ser humano. En Colombia hay una justicia presionada, incluso desde dentro mismo del poder judicial, por corrientes ideológicas que no jurídicas, que buscan, es un derecho para el privilegiado y no para el pueblo”.

En respuesta a las palabras de Petro, el expresidente Uribe, en la misma red social, aseguró que sus declaraciones buscan influenciar en la decisión de la juez. A su juicio, el primer mandatario ataca a la justicia colombiana para luego victimizarse.

El expresidente recordó los ataques del jefe de Estado a la justicia colombiana - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Petro miente, presiona a la justicia y como un “angelito” se victimiza (...) Deje de mentir que usted amenazó al juez que absolvió a mi hermano. Deje de posar como el “arcángel” de los jueces que ud siempre los ha presionado”.

A su vez, el líder político del Centro Democrático publicó un video que recopila más de 10 publicaciones en su cuenta de X en las que Petro lanzó comentarios incendiaros en contra del proceso legal al que se enfrenta, Uribe también demostró que el presidente se ha pronunciado de manera despectiva sobre el caso de su hermano Santiago, además de los comentarios ofensivos a las Altas Cortes que han fallado en su contra en varias ocasiones.

Las críticas de Álvaro Uribe a la zona binacional con Venezuela

En otro video, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez criticó con dureza la propuesta de crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, afirmó que el acuerdo significaría, en sus palabras, “entregar Colombia a la tiranía de Maduro”.

Álvaro Uribe rechaza la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela y la califica como una cesión de soberanía - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según sus consideraciones, el régimen de Maduro “destruyó la empresa privada, ha expulsado a ocho millones de venezolanos, una tiranía que ha duplicado la pobreza. No nos olvidemos, esa tiranía intentó acabar con la comunidad andina. Afectó seriamente el tratado que tenían México, Venezuela y Colombia”-

Incluso, insistió en que la medida no cuenta con garantías mínimas para el funcionamiento institucional, afirmando que la alianza “está llamada a no tener instituciones, a no tener reglas, a no tener justicia, a no tener vía de salida, como no tiene el comunismo que ha creado la tiranía de Maduro”.