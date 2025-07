Mariana Zapata aclaró si terminó su relación con Mr. Stiven: “Ni siquiera entienden”

Mariana Zapata y Mr. Stiven confirman que siguen juntos tras rumores de ruptura - crédito captura de video/redes sociales

En las últimas semanas, la relación entre la influencer Mariana Zapata y el streamer Mr. Stiven ha sido objeto de especulaciones y rumores en redes sociales.

La ausencia de publicaciones y transmisiones conjuntas alimentó las versiones sobre una posible separación, inquietando a sus seguidores y abriendo espacio a comentarios y críticas.

Frente a esto, ambos decidieron salir al paso para aclarar públicamente la situación y acabar con los comentarios sobre su vida sentimental.

El streamer desmintió rumores de ruptura con Mariana Zapata y aseguró que ambos optaron por reservar detalles de su relación en redes sociales para proteger la salud de su vínculo - crédito @Pepe Clips1/TikTok

Mr. Stiven fue el primero en pronunciarse respecto a los rumores. Lo hizo en una transmisión en vivo, donde negó que hubiesen terminado y explicó las razones del aparente distanciamiento digital.

Según relató, la pareja tomó la decisión consciente de mantener su relación fuera del foco público:“Hey, gente yo les voy a contar algo. Yo no entiendo de dónde están sacando tantas especulaciones de que supuestamente Mariana y yo terminamos. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, yo creo saber por qué. Y es porque pues no la han vuelto a ver por acá en stream o yo no he publicado historias con ella”.

“Eso es por una razón, muchachos. La razón es que yo estoy mi novia y yo decidimos por (...) sanidad, por salud de la relación, en este caso, tener la relación más privada. Yo siento que si nosotros buscamos la forma de tener la relación más privada, siento que vamos a durar más”, añadió.

La pareja decidió limitar la exposición de su relación en redes sociales para proteger su vínculo - crédito @stiven.tc/Instagram

El streamer caleño también fue enfático respecto al impacto de las opiniones ajenas: “Aunque ustedes no lo crean, y yo se los dije a ustedes desde un comienzo, las redes sociales afectan mucho en una relación, muchísimo, y más cuando personas que no tienen absolutamente nada que ver con uno, personas que nunca lo han visto en persona a uno, personas que de pronto no han visto cómo yo estoy detrás de una cámara, opinan y hablan huevonadas sobre la relación y pues eso afecta bastante”.

El creador de contenido recalcó que, aunque la presencia de ambos en transmisiones y publicaciones será reducida, no significa que la relación esté en crisis. De hecho, destacó que compartir menos detalles públicos es una muestra de madurez, pues están priorizando su bienestar como pareja. “Yo también soy muy creyente de las energías y siento que últimamente todo eso afecta”, dijo, aludiendo a las críticas y comentarios que suelen recibir.

Mariana Zapata buscó reafirmar la unión con su pareja al publicar una fotografía junto a Mr. Stiven en sus historias de Instagram. Con esa acción, dejó claro que siguen juntos y que simplemente están reparando su relación ante el desgaste que puede causar la exposición constante en las plataformas digitales.

Mariana Zapata aclaró que sigue en pareja con Mr. Stiven y afirmó que ambos buscan un amor más sano y reservado, lejos de la exposición constante en redes sociales - crédito @mariana.zapata13/Instagram

“Estamos aprendiendo a cuidar lo que muchos no sienten, aún no tienen y ni siquiera entienden. Cultivando un amor más sano y bonito”, escribió, acompañando la imagen con muestras de cariño recibidas en su aniversario, como regalos, flores y una carta que le envió el streamer. “Feliz aniversario. Que afortunado soy de tenerte en mi vida. Te amo”, expresó el caleño.

Las imágenes del aniversario compartidas en redes sociales fueron interpretadas por muchos como una respuesta a quienes aseguraban que la relación se había terminado. Sin embargo, la publicación también generó críticas por parte de algunos usuarios, quienes cuestionaron la coherencia de celebrar la privacidad y, a la vez, compartir momentos íntimos.

“Hermosa pareja”; “Uno de ser humano es así, dejen ser feliz a la gente, que pereza parce”; “La gente por qué que sufre por todo déjelos que sean felices total nada de malo están haciendo omee mientras reine el amor que fluya”; “Steven dijo, y además aclaró, que no era que nunca mas la iba a mostrar, el dijo que iba a tratar de no mostrar mucho”, fueron algunas reacciones.

La pareja de creadores de contenido continúa su relación, pero en reserva - crédito @mariana.zapata13/Instagram

Ambos influenciadores dejó claro que su decisión de reservar detalles sobre su romance no implica ocultarlo por completo. Ambos seguirán trabajando en sus respectivos proyectos de contenido, colaboraciones y transmisiones, sin que su vínculo de pareja sea el eje central.