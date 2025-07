Exdirector de Escobar Inc. acepta fraude con celular plegable: la marca se promocionaba con la imagen de Pablo Escobar

Rodrigo Escobar, brother of Colombian drug lord Pablo Escobar, holds "Fold 1", a folding smartphone that will be launched, in Medellin, Colombia December 20, 2019. Picture taken December 20, 2019. REUTERS/David Estrada

El sueño de un teléfono plegable dorado que prometía desafiar a Apple y Samsung terminó convertido en uno de los mayores fraudes tecnológicos de la última década.

Olof Kyros Gustafsson, conocido como “El Silencio” y exdirector ejecutivo de Escobar Inc., admitió ante un tribunal federal de California su responsabilidad en un esquema de fraude y lavado de dinero de alcance internacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gustafsson, ciudadano sueco de 32 años, se declaró culpable de cargos que podrían costarle hasta 20 años de prisión por cada uno de los delitos de fraude y 10 años adicionales por cada cargo de lavado de dinero.

La sentencia se conocerá el próximo 5 de diciembre y podría implicar el pago de hasta 1.3 millones de dólares en restitución a las víctimas, además de la confiscación de fondos obtenidos ilegalmente.

Una marca con un apellido polémico

Escobar Inc. fue fundada en Puerto Rico por Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, y que pasó 12 años en prisión por su implicación en el cartel de Medellín.

La empresa se promocionó utilizando la imagen y el apellido Escobar, símbolo del narcotráfico colombiano, para vender productos de consumo masivo.

Sin embargo, en Europa y España tenía prohibido operar. En 2022, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea rechazó formalmente el registro de la marca, decisión ratificada por el Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que el nombre Pablo Escobar no podía ser protegido como marca comercial en el continente.

Olof Kyros Gustafsson, exCEO de Escobar Inc., se declaró culpable ante un tribunal federal de California - crédito escobarinc.com

La promesa del Escobar Fold 1

En 2019, Escobar Inc. lanzó al mercado el Escobar Fold 1, un smartphone plegable con sistema Android 9.0, cámaras duales de 16 y 20 megapíxeles, acabado dorado y un precio de lanzamiento de 349 dólares (unos 1,2 millones de pesos colombianos de la época).

El aparato fue presentado como una alternativa económica frente a los modelos premium de Apple y Samsung.

“Corté las redes y los minoristas para vender a los clientes teléfonos que pueden doblarse por solo 349 dólares, teléfonos que en las tiendas cuestan miles de dólares por Samsung y otros. Este es mi objetivo, vencer a Apple, y haciéndolo yo mismo como siempre lo he hecho”, declaró entonces Roberto Escobar.

La realidad: un fraude global

Los compradores nunca recibieron los dispositivos prometidos. Las denuncias se multiplicaron y el teléfono, que debía revolucionar el mercado, se convirtió en el símbolo de un fraude internacional.

En 2020, la compañía lanzó un segundo modelo, el Escobar Fold 2, que resultó ser un Samsung Galaxy Fold cubierto con una pegatina dorada.

Un popular youtuber demostró públicamente la estafa al comparar ambos dispositivos y revelar que solo obtuvo respuesta de la empresa cuando hizo pública su reclamación.

El Departamento de Justicia señaló que Gustafsson dirigió la compañía entre julio de 2019 y noviembre de 2023, periodo en el que comercializó, además de los teléfonos plegables, otros productos extravagantes como un lanzallamas y una criptomoneda física.

En total, enfrentó 115 cargos: 14 por fraude electrónico, 41 por lavado de dinero, 35 por lavado internacional y 25 por transacciones con bienes producto de actividades ilegales.

Olof Kyros Gustafsson junto a Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, durante la promoción de la marca - crédito David Estrada/Reuters

La estrategia de la estafa

Según los documentos judiciales, la empresa utilizaba una táctica engañosa para evitar reembolsos: enviaba a influencers y medios tecnológicos productos rudimentarios como libros o certificados de “propiedad” de Escobar Inc., con el objetivo de registrar que un pedido había sido entregado.

Esto permitía justificar las transacciones ante procesadores de pago como PayPal, Stripe y Coinbase, bloqueando así las devoluciones de los clientes.

“A pesar de recibir los pagos de los clientes, Gustafsson no entregó los productos de Escobar Inc. a los clientes que pagaron porque los productos no existían”, señaló el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

El acuerdo de culpabilidad incluye la restitución de 1,3 millones de dólares a las víctimas y la incautación de fondos en cuentas bancarias de Gustafsson en Suecia.

Aunque la sentencia máxima acumulada podría alcanzar una cadena perpetua fragmentada, se espera que la corte determine una condena inferior, aunque ejemplarizante, dada la magnitud del fraude.

El Escobar Fold 1, presentado como un teléfono plegable dorado, nunca llegó a los compradores que lo adquirieron en preventa - crédito David Estrada/Reuters

El caso de Escobar Inc. deja al descubierto la vulnerabilidad de un sector tecnológico donde las promesas de innovación disruptiva y precios bajos pueden ocultar esquemas fraudulentos.