Gustavo Petro habló duro en la instalación del Congreso y lanzó pullas a sus contradictores: “Aquí lo que ha habido es debate”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace su intervención durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso - crédito Colprensa

En su tercera comparecencia ante el Congreso de la República en un Día de la Independencia, con el deber de instalar el periodo de sesiones legislativas 2025-2026, el presidente Gustavo Petro expresó un duro discurso el domingo 20 de julio de 2025: en el que mandó contundentes mensajes a sus contradictores y salió en defensa de su plan de Gobierno, en lo que podría considerarse la recta final de su administración.

Petro, que recibió una dura arremetida por parte del titular del Congreso, Efraín Cepeda, inició su presencia en el legislativo refiriéndose al concepto de democracia, no sin antes poner en evidencia lo que serían, según él, problemas técnicos en su intervención. “El pueblo decidió tomar el poder, hoy 20 de julio conmemoramos eso (...) que el pueblo se cansó, no quería reyes ni aristocracia. No quería siervos, ni esclavos”, indicó el mandatario en sus primeras líneas de su esperada intervención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Festejamos esa insurrección”, insistió, con un breve recuento de los hechos que se dieron ese 20 de julio de 1810. “Quienes creen que anulando, desapareciendo, silenciando el pueblo, son demócratas, no lo son”, añadió Petro, que pasó a lo que vino después del grito independentista, al reiterar que no se puede llamar democracia a un régimen entre 1819 y 1851 tenía esclavos y las decisiones las tomaban solo los hombres.

Con su acostumbrada mención al libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, rememoró el gobierno de Rafael Uribe Uribe, además de otros casos, a su juicio, oscuros de la historia nacional, como el magnicidio del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Todo esto para llegar a la promulgación de la nueva Constitución, la de 1991, con la que se derogó la de 1886. “Para algunas personas aún sigue en su cabeza”, señaló Petro.

“Les parece que la Constitución del 91 fue hecha por terrorista y es populista. Fue un hecho histórico, no se había podido en un siglo y derogamos los ecos que sonaban en la patria”, señaló Petro, al recordar cómo se abolió la esclavitud, pese a que los que estaban bajo ese yugo eran considerados bienes, una especie de propiedad privada; en una especie de confuso parangón para insistir en que aún existe ese concepto.

Gustavo Petro recordó la parapolítica para defender la defensa de su Gobierno: esto dijo

En su condición de exmiembro del Congreso, recordó que siempre estuvo en los colectivos de oposición, hasta que fue elegido presidente. “Ya no están el 30% de los senadores presos, diferencia sustancial si queremos hablar de democracia. Me obligan a recordarlo, no quería hacerlo, pero mis debates recordaron que una parte de los congresistas no llegaron por elección libre del pueblo sino por presión de los paramilitares”, agregó.

“Gobernanza paramilitar, pero ese porcentaje del Senado, por obra histórica de la Corte Suprema, fue a parar a la cárcel. No me gusta, porque yo la viví mismo”, recordó Petro, que enfatizó en que no puede haber temor en que exista una justicia restaurativa, sin que se deje de luchar contra la impunidad y pedir eficiencia judicial. “Implica pensar más en la verdad que en el castigo. Pensar solo en el castigo es solo vendetta”, dijo.

E insistió en que, de su parte, se perdona, no se odia. “No hay nadie que pueda decir que le dio orden al DAS, o que haga sus veces, para interceptar a congresistas de la oposición, o que le dio la orden a la señora de los tintos que pusiera un micrófono en la mesa de la Sala Penal para escuchar las decisiones”, remarcó Petro, que también salió en defensa de los periodistas que fueron víctimas, según él, de chuzadas.

"Independiente a las posiciones políticas, amigos y amigas congresistas, aquí lo que ha habido es debate, y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país", afirmó el jefe de Estado durante la instalación del Congreso - crédito Presidencia

Además, trajo a colación los 6.402 jóvenes que, de acuerdo con datos con la Jurisdicción Especial para la Paz, fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, aunque sin mencionarlo. A la par que sacó pecho por las reformas que se han logrado aprobar. “Aquí lo que ha habido debate: ya no debaten sobre si (Salvatore) Mancuso se para en un atril, o si que había que masacrar a los jóvenes que se paraban a pedir justicia social”.

A su vez, recalcó que ahora se discute sobre si Colombia debe ser potencia mundial de la vida. “Ahora veamos si las reformas a medio hacer han tenido éxito o no, porque si no lo han tenido, si las cifras demuestran lo contrario a lo que ha dicho el presidente, pues se cambian. Y lo hago”, refirió Petro, que, acto seguido expuso las cifras que soportan, desde su perspectiva, el éxito de su administración, al cumplirse el tercer año.

Las cifras con las que Gustavo Petro defendió su administración

“La república ha sido desigual, porque no ha sido democrática”. Con esta frase, el primer mandatario expuso los logros que resumió en su gestión y revalorar la justicia social. “Yo recibí con una inflación del 13,8%, las estadísticas del Dane lo dicen, y con el 25% de crecimiento anual del (precio) de los alimentos. Lo que es peor aún, porque significa el crecimiento del hambre”, afirmó, al valorar que el índice ha sido bajado al 4,82%.

Y reconoció que se ha insistido en que la caída de la inflación se produjo porque se retuvo, a través de la tasa de interés real, la liquidez, en una clara pulla a la junta directiva del Banco de la República. “Y lo ponemos como debate, no como si somos tiranos, como si quisiéramos cerrar el Banco, el Congreso o las Cortés. Están abiertos. Pero no significa que silencien nuestra posición, por la que votó la mayoría del pueblo”, refirió.

Destacó las negociaciones que adelantó con la multinacional venezolana Monómeros para negociar mejores tarifas en los fertilizantes, al mismo punto de que resaltó que no subió el precio de los combustibles; no sin lanzar duras acusaciones a los medios. “Nunca se dijo en la prensa, porque en la prensa del capital, no habla del Gobierno sino calumnias sobre mi persona, y no sobre los éxitos del Gobierno. Y es libre: porque acá no se ha cerrado canales ni periódicos”, acotó.

Durante la instalación del Congreso, el presidente se refirió al proyecto de ley de justicia restaurativa que ha causado fuerte polémica - crédito Presidencia

Según Petro, se reactivó la economía sin bajar los salarios, al calificar la postura como un dogma de negociantes o crematísticos. “Populista, dirán: por encima del año presente, que es como los economistas miden el salario real (...) En este escenario, ministros de Hacienda, unos tras otros, decían mentiras”, dijo Petro, que indicó cómo según ha sumado importantes apoyos en la base popular.

Y agrego que si se crece la demanda agregada, la economía crece, con un 2,7% de incremento en la vigencia del 2024. “Aún insuficiente, pero va a crecer más, y de qué manera. La posibilidad de crecer no está en las ventas, ni en las tasas de interés, porque ahí lo que hay es una renta. Ahí no hay riqueza, vivimos de la renta que se distribuye muy mal en Colombia”, relató Petro, que dijo cómo se exporta carbón para crear bombas.

“La historia reciente nos enseña que los países ricos son los que producen, a partir del intelecto (...) Hay que volver a la tierra, ensangrentada, abandonada. Y hay que volver a la universidad para tener una economía productiva. Y en estos tres años las cifras dicen que lo estamos consiguiendo”, recapituló Petro en su discurso, que mencionó como los reveses en las cortes han impedido un mejor desempeño.

Y expresó por qué no podía comprar tierras como el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lo hizo, según él, para el sistema Transmilenio. ”Sin embargo, así nos metimos a hacer una política agraria. Desde el 2005, la agricultura no tenía un peso tal en el Producto Interno Bruto (PIB) como hoy lo tiene. La cocaína es renta, no es producción de la riqueza; y de esto resultó que, hoy por hoy, la agricultura creció 7,1% real”, añadió.

Petro habló de cifras récord en exportaciones, de 11.478 millones de dólares, 13,2% más que en 2023, además de un 40% en el ámbito agrario. Según Petro, es un balance superior a las administraciones de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, que quedaron en deuda en la materia, con mínimos registros. “Hoy el que está cumpliendo a medias, porque hay que decirlo así es el de Petro”, precisó el mandatario.

Y señaló que uno de los puntos del Acuerdo de Paz con las Farc, firmado por el expresidente Santos, obliga a cumplir este aspecto. Como las 401.345 hectáreas que se han comprado, de las más de 600.000 hectáreas que se tienen previstas entregar, que han costado más de 6 billones de pesos. “Sacamos del hoyo negro a la agricultura de Colombia y aún hay mucho que hacer”, destacó el gobernante en su extensa declaración.

Eso sí, aceptó que no ha logrado la Paz Total, como lo prometió y avizoró un examen profundo para determinar en qué aspectos están fallando y en cuáles están acertando; en medio de un contexto violento que, reseñó, ha disminuido. Habló del presupuesto destinado a la Policía (22% más) y el Ejército; aunque también se defendió de los señalamientos de corrupción. “No me he robado ni un peso, no soy un ladrón”, insistió.

“Qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año del gobierno y no está el 30% de los senadores presos", recordó el presidente durante la instalación del Congreso - crédito Presidencia

Y recordó que ni el arma ni la máquina se pueden manejar sin seres humanos. “Podemos decir con orgullo, a la Policía se le ha incrementado su salario 10% anual, siendo el mayor incremento en los últimos 15 años; se han otorgado 4.083 becas de pregrado y posgrado. Y si quiero ir a las Fuerzas Militares, a 100.000 jóvenes les pagaban $300.000 mensuales, que no les alcanzaba para comer, solo arroz como Vietnam”, denunció.

En su postura, un soldado con hambre no apunta bien, por lo que incrementó su salario a $1.000.000 mensual y garantizó su alimentación en los casinos. Todo esto para decir que 662 municipios de Colombia no tienen homicidios, y siendo este un éxito que también se adjudicó. “En Colombia ha disminuido la violencia intrafamiliar, el homicidio por riñas, el hurto a residencias, a motos y vehículos”, expuso Petro.

Para Petro, la tasa de homicidios se incrementa cerca a los puertos fronterizos, y por cuenta del negocio ilícito de la droga. Pese a que cada vez se registran más capturas de ciudadanos internacionales. “Quienes controlan los territorios de hoja de coca son extranjeros y así se está poniendo en peligro la seguridad de esas zonas. Hoy son las multinacionales del crimen, de algo que llamaré el crimen cuántico”, afirmó.

Un total de 2.633 toneladas del alucinógeno han sido incautada según Petro, un 62% que los gobiernos pasados. “Lo que hacían antes era quemar los ranchos del campesino (...) Nosotros hicimos lo contrario, mientras los cultivos de coca se mantiene relativamente constante, solo porque Europa decidió consumir cocaína como antes no lo hacía”, insinuó Petro, en un discurso en el que habló de alias Iván Mordisco.

Así fue la defensa de Gustavo Petro de la lucha contra el cambio climático y las pullas al Banco de la República

También habló de industrialización, según su parecer, retrasada porque no se ha puesto a producir la tierra. “Dije en campaña: nuestra industria no será la petroquímica, porque se deriva del carbón y el gas, y termina siendo CO₂ por oxidación y calienta el planeta y produce la crisis climática. Que se vuelve muerte y extinción de la vida en el planeta”, aseveró Petro, que habló de cómo lo llamaban mentiroso en el mundo.

En ese mismo sentido, habló de cómo el planeta está sumido en la tarea de descarbonizar las economías, como en Colombia, que pasó de crecer 7,21% en 2021, en 2022 solo logró 0,8% y cayó en -13% en 2023, y en -7% en 2024. “Le pueden echar la culpa a Petro, pero no he prohibido que compren carbón. Si no nos están comprando y las cifras siguen así, seríamos suicidas si seguimos construyendo alrededor del carbón.

En cuanto a la industria petrolera, recordó cómo ha caído 0,3% en la vigencia del 2025, cuando la economía nacional depende, en un 60%, de la comercialización del crudo. “Es un petróleo pesado... ¿Qué hace un gobierno irresponsable? Maldito, no digas que se acaba el carbón y el petróleo...“, precisó el mandatario, que pasó al sector manufacturero, que creció 3,7%, aunque insistió en que hay que bajar las tasas de interés.

“Si la tasa real de interés crece más o es mayor, la deuda es impagable. Lo verán ustedes cuando traigamos el presupuesto”, advirtió Petro, en relación con uno de los aspectos de los que necesita al Congreso: el margen de deuda para el 2026. “Se está enriqueciendo con la economía nacional a los propietarios de la deuda interna de Colombia, ¿Quiénes son? Solo por decisión del Banco de la República", agregó.

Afirmó en su discurso que la economía que más crece en el país es la antioqueña, que podría ser la más alta de su historia, debido a las confecciones, y fue entonces cuando hizo alusión, de forma indirecta, a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. “Porque yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia, que tenía nexos con un político antioqueño muy famoso”, adelantó el presidente en su polémico discurso.

Se han hecho, de acuerdo con Petro, desembolsos de 33 billones de pesos en créditos agrarios, creciendo 68% en comparación con el Gobierno Duque. Y, de la misma manera, habló de cómo se ha subsidiado la tasa de interés, y $15 billones para el crédito urbano; lo anterior con el Banco Agrario. En la antesala a los señalamientos al Congreso por no aprobarle la ley de financiamiento, una nueva reforma tributaria.

“Les propongo que creemos un banco y que podamos subir estas cifras. Puedo equivocarme, pero debajo del crédito agrario que estamos entregando (...) no estamos afectando la estructura de la economía, porque la mayor parte del crédito se va a sectores rentísticos o al petróleo o al carbón que no tiene futuro”, alegó. Y habló del fracaso del pacto que hizo con el sector financiero, y favorecer a la pequeña y mediana empresa.

“Un Congreso valiente” que aprueba las reformas del Gobierno, según Petro

Aplaudió a los que respaldaron sus reformas, como la pensional y laboral, porque habla de un Congreso valiente, magnifico, en contraste con “otros tipos de Congresos, que la memoria no quiere recordar”. Así pues, habló de otros esquemas económicos, al reconocer que no está preparado el país hacia el socialismo, pero sí hacia el crédito asociativo, que beneficie a los productores de café, maíz y leche, entre otros.

Su defensa fue que ese concepto de crédito aumentó en un 263% con respecto al anterior mandato. “El gran secreto de la humanidad para hacer la especie, para bien o para mal, es que juntamos los corazones y los cerebros en la creación mutua”, agregó Petro, y habló de “créditos para el amor”, como cooperar y ayudarse entre sí. “Este presidente le puede decir a Antioquia que le recuperó su industria y creció el turismo”, añadió.

¿Saben por qué crece la industria antioqueña como en ninguna otra parte del país? Porque yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia", dijo Petro durante la instalación del Congreso - crédito Presidencia

En ese aspecto, el turístico, habló de 10.000 millones de dólares por ese rubro, lo que ratifica su economía de la vida, y no la “raquítica economía fósil de la muerte”. Y la necesidad de construir pistas cerca a los puntos de mayor flujo de visitantes, como Aerocafé, en uno de los proyectos que quiere salir adelante; al igual que al parque nacional Chiribiquete como centro turístico nacional por excelencia.

No dejó pasar la jornada para denunciar lo que para él es el genocidio en Gaza al pueblo palestino y cómo este tipo de aseveraciones podrían poner en riesgo su vida. “Y que las Naciones Unidas determinaron que ese genocidio existía, y hacemos parte de las principales discusiones de la humanidad. Por eso tenemos turismo; y no se puede exportar carbón a Israel, está prohibido por la ONU”, reseñó Petro en su discurso.

Incluso, habló del caso de Drummond y el asesinato de líderes sindicales, y acusó a la multinacional Glencore de llevar el mineral a territorio israelí, proveniente desde La Guajira. “Veremos, cuando a cada cuál le toque tomar su decisión, cómo será su posición como ser humano y cómo se tenía que responder. Veremos si el alma de quienes derrotaron a Hitler está en nuestra institucionalidad”, advirtió el gobernante.

Sector salud y la deuda de las EPS a los prestadores del sistema

En su declaración, Petro se sacudió de los señalamientos de que estaba loco, borracho o con consumo de sustancias psicoactivas por su alocución del 15 de julio, en el que habló de la histórica deuda de las entidades prestadoras de salud (EPS). Y remarcó que sobn 157 entidades que dejaron una deuda, a valor presente, pese a que son obligaciones desde 1993, por cerca de $100 billones. “Tal cual lo haría el banquero”, afirmó.

“No voy a repetir esas cifras, las transmitiremos en las redes, las de la Contraloría, las nuestras”, comentó Petro, antes de presentar lo que serían los éxitos de su administración en este campo. Y dijo que habría que admitir que el sistema de la Ley 100 bajó los índices de morbilidad y mortalidad en Colombia, como una especie de reforma positiva, sin que esto impida que se tenga que reformar en la actualidad.

“En esa ley hubo un mejoramiento en la primera década, pero hace un año dejó de mejorar”, recordó Petro, que cuestionó, entre otras, el manejo del gobierno Duque sobre el COVID-19, al estar entre los seis países de la región con mayor índice de muertes. Habló de los “pobres viejos” que murieron que los “viejos ricos” que fallecieron, en la antesala de los gráficos con los que buscó sustentar el mejoramiento del sistema.

Habló del sistema preventivo de salud, que está en la tercera parte de Colombia. “Y este año, estudiando el presupuesto, planeo llevarla hasta la mitad y si ustedes aprueban la reforma será del 100%”, previó el jefe de Estado en su análisis, en relación con su postura frente a la modificación del régimen que venía funcionando; al hablar de los tres años de experiencia que ya tiene su gestión en ese sentido.

Durante su discurso salió en respaldo de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al decir que fue señalado por un magistrado de la Corte Constitucional de provocar las muertes con el avance de la reforma a la salud; en medio del bullicio de la plenaria de la corporación, que vio cómo la intervención del primer mandatario se extendió más de lo que estaba previsto inicialmente, lo que dejó caras largas.

En cuanto a la mortalidad infantil, lamentó que hayan partido 2.504 menores, pese a que al inicio de su Gobierno la cifra era superior, debido a lo que consideró malas decisiones de sus contradictores en las regiones. “No soy como anteriores presidentes que se llenaban de lujos. No me gusta el lujo ni me interesa. No pienso como el codicioso y tengo una filosofía: la codicia lleva al muerte”, dijo el jefe de Estado.

Uno de los énfasis del presidente fue en la economía, destacando la baja en la inflación y la recuperación de sectores como el agropecuario - crédito @infopresidencia/X

Y que como jefe de Estado, según indicó, pudo salvar la vida de miles de bebés, gracias a su política de transformación y de prosperidad, “en el centro del planeta”; al destacar que 6.689 morían por desnutrición, comparándola con Gaza, también resaltó cómo logró reducir este índice a 4.615. “Ansío que termine rápido este año para que el pueblo decida si estas caídas están funcionando”, expresó el presidente.

Reiteró la necesidad de implementar la política preventiva en salud para seguir, en su concepto, salvando vidas. “Solo estoy comparando unas reformas parciales, porque no se ha aprobado la reforma de salud, y que las EPS dejen de ser aseguradoras financieras y por eso se llevaron sus propietarios decenas de billones del erario”, señaló Petro, que también compartió tasas de mortalidad materna y perinatal en sus datos.

“Todos los indicadores nos van mostrando resultados positivos en el sistema de salud”, señaló el gobernante, que habló de pacientes de cáncer, diabéticos y enfermedades huérfanas. “Se llama esto, amigos congresistas, un Gobierno y una política de la vida”, reafirmó Petro, mientras respondía a señalamientos desde el legislativo de los que están en contra de sus políticas, como la falta de suministro de medicametos.

Por último, en educación, habló de cómo puso ministros que eran desde su posición de derecha, y que no le ayudaron en su política de gratuitad. “Hoy darle una beca a un estudiante en la universidad privada, implica quitarle la oportunidad a 100 jóvenes de la universidad pública”, dijo Petro, que habló de la ampliación de 155.000 cupos nuevos a establecimientos del Estado durante su gestión.

Y habló de cómo se pasó de 597.000 estudiantes de educación superior a 902.000, estudiando, como dijo, “lo que se le da la gana, cuando antes era imposible entrar a estudiar medicina”. Y reiteró que la política de su Gobierno es incrementar el intelecto de la sociedad, y así subir la productividad y la riqueza: en síntesis, construir la paz, que según sus señalamientos, ha sido excluida y los ha llevado a “matarse”.

Por último, adelantó que presentará una ley para que en Colombia exista una soberanía sobre la información de los ciudadanos, no solo en los temas de pasaportes y elecciones, sino en la información genética; un asunto que parece preocuparlo, frente a las fuertes críticas que ha recibido su postura. “Ojalá las sesiones que inician sean las del Congreso honorable de Colombia”, concluyó el presidente en su discurso.