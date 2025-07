Esta es la edad mínima y máxima para solicitar una tarjeta de crédito en Colombia: conozca sus ventajas y requisitos

El 23,25 % de los adultos en Colombia posee tarjeta de crédito, según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, reflejando su importancia en la economía personal - crédito Freepik

El acceso a una tarjeta de crédito joven en Colombia puede comenzar desde los 14 años, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se realice la solicitud en una sucursal física, como ocurre con la Tarjeta de Crédito Joven de Bancolombia.

Sin embargo, si la solicitud se realiza por canales telefónicos, la edad mínima asciende a 18 años y se exige un ingreso mínimo de $200.000. Este producto financiero, disponible para personas de hasta 25 años, representa el punto de partida para muchos jóvenes en su vida crediticia, permitiéndoles construir un historial financiero desde etapas tempranas.

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, el alcance de las tarjetas de crédito en el país alcanza al 23,25% de los adultos, este dato refleja la relevancia de estos instrumentos en la economía personal y la importancia de comprender sus condiciones de acceso.

A diferencia del producto de Tarjeta de Crédito Joven de Bancolombia, en las mayorías de las entidades financieras del país se establece que como requisito fundamental para el acceso a este producto es ser mayor de 18 años y menor de 84 años, aunque estos límites pueden variar según la institución. Además, para productos estándar, se solicita un ingreso mínimo de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), equivalentes a $2.847.000.

El acceso a una tarjeta de crédito, permite ir construyendo un antecedente crediticio, que coloquialmente se conoce como ‘vida crediticia’. De acuerdo con Datacrédito, este momento inicia desde la primera vez que una persona adquiere una deuda, ya sea mediante un préstamo, la contratación de un servicio de telefonía móvil o la obtención de una tarjeta de crédito.

Incluso obligaciones pequeñas, como el pago puntual de servicios públicos o productos de telefonía, contribuyen a generar un historial crediticio. En Colombia, el 93% de quienes adquieren deuda mantienen comportamientos positivos en su historia de crédito, lo que evidencia una tendencia favorable en la gestión de obligaciones financieras.

Para quienes desean iniciar su vida crediticia, se recomienda comenzar con deudas pequeñas, siempre dentro de la capacidad de pago. Abrir una cuenta de ahorros y fomentar el hábito del ahorro también resulta fundamental. Solicitar una tarjeta de crédito con un cupo reducido, entre $500.000 y $1.000.000, permite administrar el dinero de acuerdo con el flujo de caja personal.

Llevar un control mensual de las deudas adquiridas y priorizar el pago puntual son prácticas que fortalecen el historial crediticio. Además, es esencial revisar las tasas de interés aplicadas por los bancos y evitar el uso excesivo de avances en efectivo.

Requisitos para acceder a una tarjeta de crédito en Colombia

Las entidades financieras ofrecen productos adaptados a las necesidades de los jóvenes. BBVA, por ejemplo, destaca que muchas tarjetas de crédito para este segmento no cobran comisiones por emisión o mantenimiento, ofrecen descuentos en viajes, entretenimiento y compras en línea, y cuentan con programas de fidelización como la acumulación de Puntos BBVA.

Los límites de crédito suelen ser más bajos, lo que ayuda a controlar los gastos y previene el sobreendeudamiento. Entre los consejos para el uso responsable de la tarjeta de crédito, BBVA enfatiza la importancia de elegir el producto adecuado, gastar solo lo que se puede pagar y mantener un historial de pagos puntual para acceder a mejores productos financieros en el futuro.

En el caso de Davivienda, las tarjetas de crédito funcionan como un cupo de crédito rotativo, brindando poder adquisitivo en establecimientos nacionales y liquidez a través de avances en oficinas, cajeros automáticos y canales virtuales.

Para acceder a este producto, se requiere ser mayor de edad, contar con ingresos iguales o superiores a 1 smmlv, diligenciar el formato de solicitud, proporcionar un correo electrónico y un número de celular, y presentar documentación como el pagaré firmado, fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%, carta laboral para empleados o declaración de renta y extractos bancarios para independientes.

Existen condiciones específicas para ciertos productos. Por ejemplo, la Tarjeta de Crédito Life Miles de Bancolombia está reservada para clientes del segmento preferencial o con ingresos iguales o superiores a $8.000.000.

Los no residentes en Colombia solo pueden acceder a créditos hipotecarios, y los extranjeros deben haber permanecido en el país al menos 6 meses consecutivos o períodos que sumen ese tiempo en el último año. Asimismo, todos los productos se aperturan exclusivamente en pesos colombianos y, para quienes no poseen productos previos con Bancolombia, no se admiten documentos de identificación provisionales.