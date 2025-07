Mientras realizaba una consignación, joven por poco cae en estafa del “paquete chileno” en Bogotá

Joven casi cae en estafa del paquete chileno mientras hacía una consignación en el Éxito - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Mientras realizaba una consignación en un supermercado Éxito bajo indicación de su madre, una joven en Bogotá experimentó una de las estrategias de robo más frecuentes en Colombia: la llamada estafa del paquete chileno.

De acuerdo con el relato de Vanessa Galindo, conocida como @vanessagalindogr en TikTok, el engaño inició cuando dos personas la abordaron dentro del establecimiento, fingiendo haber encontrado un fajo de billetes y solicitando su ayuda para hallar al supuesto dueño.

Tal como explicó Vanessa en su video, todo comenzó cuando su madre le pidió consignar dinero en el supermercado Éxito. En medio de la gestión, se le acercó un hombre que fingió buscar ayuda para realizar un pago. “Él llegó y como que me miró el bolso”, relató.

Al no poder completar la transacción en ese punto, intentó en otra caja, momento en que intervino una mujer que, de acuerdo con Vanessa, se mostró con gran amabilidad y portando un fajo de billetes. “Me dijo: ‘¿Tú sabes de quién son? ¿Viste algo?’ Yo dije que no”, recordó. Esta interacción despertó su atención, pero inicialmente no sospechó nada irregular.

Según el testimonio, poco después, el mismo hombre reapareció y la joven se convenció de que el dinero le pertenecía. “Yo lo perseguí… Le toqué el hombro y le dije: ‘Señor, a usted se le cayó algo’, y el señor se fue, se salió del Éxito.” En ese momento, la mujer, quien seguía aparentando querer ayudar, le insistió en salir juntas del local para buscar al presunto dueño del dinero.

En las palabras de Vanessa, esa decisión fue el “grave error. No lo hagan”. Ya fuera del establecimiento, identificaron al hombre cruzando la calle, lo que motivó a la mujer a sugerir seguirlo por una cuadra. “Ella me dice: ‘Deberíamos meternos por esa cuadra porque ese man tenía pinta de militar’. Y yo: ‘Cero pinta de militar’, pero no caché.”

El desarrollo del engaño quedó plasmado en su relato. El hombre aseguró finalmente que no había perdido un solo fajo de billetes, sino dos. “A mí se me cayeron dos fajos de billetes de 100.000, eran dos millones por cada fajo”, explicó. Luego complicó la situación añadiendo: “Mis billetes están marcados”, e instó a Vanessa y a la mujer a abrir sus bolsos para comprobar si llevaban los supuestos fajos.

La presión aumentó cuando ambos la rodearon e insistieron en que no se marchara. “Yo le muestro el bolso así como que yo no tengo nada de él, y ellos pensaron que yo iba a llegar a abrirles el bolso”, detalló en su video. Percatarse de la insistencia fue decisivo: “Ahí entendí que debía irme cuanto antes y no seguir el juego”.

Aprovechando un momento de distracción de los acompañantes, Vanessa decidió abandonar la escena: “Estoy muy contenta de que haya encontrado su plata, pero yo me tengo que ir.” Hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes de los desconocidos para que permaneciera y optó por alejarse rápidamente. “¡Paticas, para qué las tengo! Empecé a correr”, narró.

El incidente, que por fortuna no pasó a mayores, dejó a Vanessa ilesa pero no indiferente. Reconoció que haber salido del supermercado fue un error. La viralización de su historia tuvo un efecto multiplicador, ya que muchos espectadores reconocieron la descripción de la estafa del paquete chileno y compartieron experiencias análogas. “No confíen en nadie, así sea la señora más buena”, advirtió la joven al publicar su video.

Este tipo de estafa, consiste en simular el hallazgo de dinero frente a la víctima, y luego integrar el engaño a través del falso dueño, quien reclama la pérdida y, mediante presión o amenazas, busca registrar las pertenencias o distraer para robar. Los responsables se aprovechan de la disposición de la víctima a colaborar y del rápido despliegue emocional en situaciones inesperadas.