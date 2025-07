Isabella Ladera, expareja de Beéle, habría destapado la razón de su ruptura con el cantante: “Cara siempre tuvo la razón”

Isabella Ladera fue criticada en redes sociales por su relación con Beéle, en medio de presuntos engaños a Cara - crédito @isalavenezolanaa/TikTok

Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, tuvo un cambio abrupto en su reconocimiento como cantante, al verse involucrado en un triángulo amoroso, revelado por su expareja y madre de sus dos hijos, Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara, a mediados de 2024.

Quien completó la polémica fue Isabella Ladera, que fue señalada como la persona por la que el cantante barranquillero dejó atrás su relación con Rodríguez, en medio de presuntos engaños, desplantes y mentiras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la relación entre Beéle y Ladera no prosperó, y ambos decidieron hacer su camino de forma independiente, de hecho, han sido vistos saliendo con figuras públicas y especulado nuevos romances.

A Isabella Ladera se le ha relacionado con figuras del mundo del fútbol - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Instagram)

Pese a que la ruptura se conoció desde hace varios meses, recientemente la exnovia del cantante colombiano decidió, presuntamente, referirse a los motivos que llevaron al ponerle fin a la relación.

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana publicó una historia con un mensaje en el que expondría los motivos que habrían llevado al término de su relación con el artista.

El texto, escrito en una libreta y compartido meses después de su creación, contiene una serie de preguntas y reflexiones personales donde cuestiona actitudes y comportamientos en la relación con el barranquillero.

“Me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me siento estúpida, me odio x amarte. ¿Qué extrañas? ¿cómo nunca te defendió? ¿cómo permitió que hicieran y deshicieran contigo? ¿cómo podía estar horas y (...) días sin saber de ti? ¿Cómo nunca te ayudaba a resolver algo? ¿Cómo nunca habló con tus papás? ¿Cómo nunca se preocupó en tener una relación con Mía? ¿Cómo nunca le gustaba entrenar contigo? ¿Cómo nunca mostraba entusiasmo cuando le contabas tus sueños/metas? (sic)“, se leía en la foto que revelaba el escrito.

Isabella Ladera habría revelado los motivos detrás de su ruptuta con Beéle - crédito Isabella.Ladera/Instagram

Y agregó: “Cómo nunca te quería acompañar a algo tuyo, pero tú hasta con sueño ibas horas a los estudios? Qué extrañas? ¿Sus mentiras? ¿Su ego? ¿Su desorden? ¿Su inestabilidad? ¿Su falta de consciencia y madurez? ¿Qué extrañas? ¿Que esté con otra? ¿Que sus vicios reinen en su vida? ¿Cómo vas a montar un imperio y crear una familia con alguien así? Te salvaste Isa”, completa la fotografía del cuaderno compartida por Ladera.

La publicación estuvo acompañada de la frase: “Y justo abro mi libreta y cae aquí… lo escribí hace meses, pero recuerdo cómo me sentía”. La confesión generó numerosos comentarios en redes sociales, entre seguidores y críticos de la creadora de contenido venezolana.

“Como nunca se preocupó por tener una relación con Mia, WEYY!! REACCIONA!!!’ Estamos hablando del tipo al que no le importan sus propios hijos, estás esperando que haga por la tuya ? Es que también a veces nosotras las mujeres somos bieeen ilusas”; “El tiempo solo le dio la razón a Cara y muchas de las fans de Isa incluso Isa se burlaron de Cara y no le creyeron…🙃 Ahí lo tienen"; “Solamente confirmamos q cara siempre tuvo la razón”; “Esa mujer es bella no necesita a beele en su vida no tiene que andar sufriendo por ese duende Que para mi ni lindo es”; “El hombre wue es mal padre nunca Sera un buen esposo 🔥❤️“; ”No tenía una relación con sus propios hijos y ella esperaba que la tuviera con su hija?(sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Pocos minutos después de la publicación de Ladera, Beéle difundió en sus historias de Instagram el fragmento de una canción donde entona: “Hablan de bronca y no van a aguantar, si quieren guerra que se forme, salud”. Varios usuarios interpretaron este mensaje como una posible respuesta indirecta a los señalamientos de su expareja.