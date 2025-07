“Ahora si quiere que se hagan pasito”: Ingrid Betancourt cuestionó la incoherencia de Petro en sus discursos contra las cortes

Petro denunció un intento de frenar la entrada en vigencia de la reforma pensional. Según él, ya se cumplieron las observaciones hechas por la Corte - crédito @infopresidencia/X

El 11 de julio de 2025, desde el suroccidente del país, mientras el presidente Gustavo Petro encabezaba un acto público en Pasto para presentar el primer proyecto de Geotermia para la Vida, sus declaraciones respecto al trámite de la reforma pensional y su llamado a la Corte Constitucional generaron una rápida y directa reacción por parte de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

A través de su cuenta en la red social X, la lideresa política cuestionó abiertamente el tono que asumió el mandatario frente a las altas cortes, particularmente ante la figura del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.

Durante su intervención en Nariño, Petro expresó su inconformidad a lo que calificó como un intento de frenar la entrada en vigencia de la reforma pensional, a pesar de que fue aprobada por el Congreso y corregida conforme a las observaciones que surgieron.

Ingrid Betancourt respondió con contundencia a las palabras de Petro contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez - crédito Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

De acuerdo con el mandatario, “ya se hizo ley, ya el pueblo lo quiere, ya subsanamos como nos dijeron”. En su visión, las trabas actuales provienen de un procedimiento que, en su opinión, pretende dilatar la ejecución del proyecto bajo argumentos que él considera infundados. “Entonces, ¿por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional?”, aseveró el jefe de Estado, al tiempo que cuestionó el papel del alto tribunal en la revisión de la iniciativa.

La alusión directa al magistrado Ibáñez no pasó inadvertida, puesto que Petro afirmó que “volvieron a discutir el proyecto (...) tratando de hundir el proyecto aprobado como ley”, lo que a su juicio representa una interferencia que no se justifica. Además, el mandatario insinuó que podría existir una maniobra para aplazar la entrada del nuevo magistrado de la Corte, con la intención de que no participe en la decisión.

“Entonces ustedes quieren que se queme unos días para que el magistrado último que se eligió se posicione intentando inhabilitarlo. Mire cómo es. Yo no entiendo la verdad de ese mundo”, declaró.

Gustavo Petro afirmó que la reforma pensional ya fue aprobada y subsanada, y criticó lo que considera una maniobra para dilatar su implementación - crédito Joel González/Presidencia

La excongresista cuestionó el cambio de actitud del presidente con las cortes

Ante este pronunciamiento, Ingrid Betancourt respondió con una crítica dirigida no solo a las palabras de Petro, sino al viraje que ella percibe en su manera de relacionarse con las instituciones judiciales.

En su mensaje, la excongresista puntualizó: “El cambio de tono de Petro con las Cortes: ahora sí quiere que se hagan pasito. El presidente de la Corte Constitucional ha demostrado cómo defender la Constitución sin violencia. Las críticas a Ibáñez son la mejor condecoración a las Cortes (sic)”.

La declaración de Betancourt tuvo eco entre diversos sectores políticos, especialmente por el momento en que se produce. Durante años, desde el inicio del Gobierno, Petro mantiene una relación fluctuante con los órganos judiciales, expresando reparos y preocupaciones sobre la autonomía y decisiones de estos.

Ingrid Betancourt cuestionó el cambio de tono del mandatario hacia el alto tribunal - crédito @IBetancourtCol/X

Petro reveló que llegó a acuerdos que no fueron de su agrado para avanzar con el proyecto

En sus declaraciones públicas, Petro aseguró que la reforma pensional es necesaria para garantizar el acceso de millones de colombianos a una vejez digna, y que no representa una amenaza para los actores del sistema financiero.

Incluso señaló que se logró un trato con los banqueros para preservar el equilibrio entre lo público y lo privado: “Llegamos a un acuerdo con ellos. No todo me gustó, pero llegamos a un acuerdo”, afirmó. Según el mandatario, esta convergencia permite que tanto los fondos privados como Colpensiones sigan operando bajo una estructura que, en teoría, beneficia al ciudadano.

El punto de fricción se sitúa entonces en la revisión constitucional del procedimiento legislativo, que la Corte está evaluando para determinar si la ley fue aprobada de manera adecuada y conforme al reglamento del Congreso. Aunque el Gobierno sostiene que los ajustes fueron realizados como se solicitó, el proceso de verificación aún no ha concluido, y de allí deriva la tensión entre el Ejecutivo y el alto tribunal.