Acueducto de Bogotá anunció cambios para el pago de la factura del agua: estos bancos ya no lo permitirán

Acueducto anunció cambios en la forma de pago - crédito Acueducto/Pexels

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), responsable del suministro de agua en la ciudad, comunicó que nueve entidades bancarias dejarán de recibir pagos de la factura del servicio. La decisión fue tomada luego de lanzar una advertencia urgente a los ciudadanos tras la aparición de un anuncio fraudulento en Google que suplanta su plataforma oficial de pagos.

“Desde el acueducto de Bogotá queremos advertirte sobre un riesgo que puede afectar tu economía. Está circulando un anuncio inescrupuloso promocionado en Google que suplanta nuestra plataforma de pago. El verdadero es pagos.acueducto.com.co. Así que, pilas, no te dejes estafar”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La entidad insta a la ciudadanía a no confiar en anuncios pagados en buscadores y a reportar cualquier sitio sospechoso, enfatizando la importancia de utilizar únicamente los portales oficiales para transacciones - crédito captura de pantalla / X

Los usuarios que solían acudir a estas instituciones ya no podrán efectuar el pago ni en oficinas, ni en corresponsales bancarios, aplicaciones, cajeros automáticos ni ningún otro canal habilitado. Los bancos excluidos de este proceso son: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, BAN100, Cooperativo y Bancoldex.

Bancolombia notificó a sus clientes que el no recaudo del servicio de agua se implementará desde el 31 de julio de 2025, fecha a partir de la cual no será posible realizar el pago ni en la aplicación ni en la sucursal virtual personas. Esta medida afecta a quienes utilizaban estos canales para cumplir con sus obligaciones mensuales.

Las entidades financieras fueron ratificadas luego de que circulara en redes sociales un link falso con el que estaban estafando a miles de usuarios - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Ante la inquietud sobre las alternativas disponibles, la Empresa de Acueducto de Bogotá detalló que los usuarios pueden optar por el recaudo virtual a través de la aplicación oficial de la entidad, EAAB-ESP, o mediante el sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE). Para quienes prefieren acudir a entidades bancarias, el pago podrá realizarse en Mi Pago Amigo del Banco Caja Social y en Mis Pagos al Día de Citi Bank.

La empresa también habilitó el pago a través de varias billeteras virtuales, entre ellas: Punto Pay, Daviplata, Claro pay, Tpaga, Nequi, Uala, Dale y Compensar. Estas opciones buscan facilitar el proceso y ofrecer alternativas seguras a los usuarios afectados por la suspensión de convenios con los bancos mencionados.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá para no caer en estafas<b> </b>

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá para no caer en estafas - crédito Empresa de Acueducto de Bogotá

Para evitar percances, estafas y realizar el pago de factura de manera exitosa, la recomendación principal que dio la EAAB es no ingresar a enlaces sospechosos ni efectuar pagos. “Si llegas a verlo, no entres al enlace, no realices pagos desde ese sitio. Denúncialo como engañoso directamente en Google”, insistió el portavoz de la Empresa de Acueducto de Bogotá a los medios oficiales.

Esta instrucción busca frenar la propagación del fraude y proteger tanto los recursos económicos de los usuarios como la integridad de sus datos personales.

También diseñó un procedimiento claro y seguro para realizar el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado en la ciudad, que consta de cinco pasos fundamentales, y así garantizar que los usuarios accedan únicamente a los canales oficiales y eviten caer en trampas digitales.

El primer paso consiste en ingresar a la página web institucional, www.acueducto.com.co. Una vez allí, el usuario debe hacer clic en el botón identificado como “paga aquí”, lo que lo redirigirá al portal de pagos. Es crucial verificar que la dirección web corresponda exactamente a pagos.acueducto.com.co, sin alteraciones ni dominios adicionales.

Después de esto, el usuario debe confirmar que el comprobante de pago emitido lleve el nombre de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, lo que certifica la autenticidad de la transacción.

Al verificar el pago es importante revisar la información del documento e identificar que la siguiente información este presente: datos personales (nombre, y número de identificación), además de comprobar que el valor pagado sea el mismo de su factura.