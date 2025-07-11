Colombia

La exreina Marcela García contó cómo fue su experiencia en el único ‘reality’ en el que participó y por qué no regresaría a uno: “No debimos haber estado ahí nunca”

La exsoberana del Carnaval de Barranquilla relató detalles de su fallido paso en un programa de televisión de tipo competencia, el trabajo emocional y psicológico que implicó su participación y se refirió a ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcela García confesó que estuvo
Marcela García confesó que estuvo en un reality en el que le fue mal - crédito @marcelagarciacp/IG

A propósito del fenómeno televisivo que ha desatado La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido y exreina del Carnaval de Barranquilla Marcela García compartió su experiencia en el mundo de los realities.

Lo hizo sin tapujos, con humor y mucha autocrítica, revelando lo que vivió en 2018, cuando participó en un programa que, según sus propias palabras, “no se quería ver ni mi mamá”.

Marcela recuerda que, tras haber renunciado a su cargo como directora de comunicaciones en una reconocida multinacional latinoamericana, entró en lo que define como su "flop era", como se conoce a una etapa de desorientación personal y profesional, por lo que algunas ofertas sonaron llamativas para ella.

Renuncié porque quería hacer videos, pero en esa época no era como ahora. La gente pensaba que había tirado mi futuro por la borda”, relató García en un video publicado en sus redes sociales.

Marcela García estuvo en un
Marcela García estuvo en un 'reality' en el que no le fue bien - crédito @marcelagarciacp/IG

En medio de esa búsqueda de propósito, recibió la llamada de un productor de una de las grandes cadenas de televisión del país y este le hizo la invitación para participar en el reality Mi familia baila mejor, una adaptación de un formato español con la que esperaban atraer al público colombiano.

El problema en ese momento fue que no tenía equipo; su familia baila y es alegre, pero no para ese tipo de situaciones, así que emprendió la búsqueda para cumplir con el requisito de reunir a dos personas más que supieran bailar y estuvieran tan disponibles como ella, pues debían viajar a Bogotá y permanecer a disposición del programa.

De acuerdo con sus declaraciones, encontró la solución con su cuñada recién graduada, la hermana de su actual esposo, y una amiga del colegio que justo había renunciado a su empleo. Se presentaron y, a pesar de no tener formación en danza, lograron pasar la audición con una coreografía básica.

“Nosotras llegamos a ese concurso y desde que entramos entendimos que nosotras no debimos haber estado ahí nunca, porque las personas que estaban ahí en verdad eran personas que estaban muy preparadas, o sea, eran bailarines de verdad, que tenían dentro de su familia bailarines de verdad, y nosotras tres ahí en el descoordine de tu vida", confesó.

Marcela García estuvo en un
Marcela García estuvo en un reality de competencia de baile - crédito @marcelagarciacp/IG

Entraron al programa con cero expectativas, pero poco a poco la dinámica del reality las absorbió y empezaron a “meterse en la película”, tenían jornadas agotadoras, ensayos largos, poca alimentación, cero control sobre su imagen, y una presión emocional que no anticiparon, según contó “Mache”.

No dormíamos bien, no comíamos bien, y además todo lo decidían otros: el maquillaje, el vestuario, el peinado. Tú estabas metido en esa burbuja”, narró Marcela.

Su participación no fue larga, ya que fueron eliminadas en la tercera semana, algo que en su momento les afectó, porque Marcela recordó que les dieron ganas de llorar, pues estaban inmersas en la situación: “Uno se mete tanto en el cuento que hasta eso duele. Es todo psicológico”. Sin embargo, lo más frustrante vino después porque la transmisión del programa fue un fracaso rotundo y su trabajo no se vio al aire.

“Ese programa fue tan malo que no se veía bien ni la gente que sí sabía bailar. Llegamos a tener un punto de rating nacional. ¡Uno! Nos pasaron al cable y ya no salíamos en televisión abierta. Un día mi mamá me dijo: ‘Mamita, ya no voy a ver esto más’”, recordó entre risas.

Por eso, cuando le hablan hoy del éxito de La casa de los famosos, prefiere mantenerse al margen y aseguró que no tiene intenciones de participar en algo similar, pero entiende los sentimientos que viven las personalidades que se someten a ese tipo de experimentos y se solidarizó.

Esto opina Marcela García de 'La casa de los famosos Colombia' y del manejo de la mente en los realities - crédito @marcelagarciacp/TikTok

“Yo no sé cómo es que eso funciona y cuando nosotras nos sacaron. Oigan, es lo que yo les digo de la vaina psicológica, a nosotras nos dieron ganas de llorar. O sea, uno está metido tanto en la película que uno como que se le sale la lagrimita y en Televisión nacional, que no es lo mismo. (...) Y por eso, ahora que está tan de moda todo el tema de La casa de los famosos, que todo el país se volvió loco, yo no me lo vi, no me he visto ninguna edición de La casa de los famosos y no me creo mejor persona por eso, simplemente no me lo he visto, pero puedo entender el tema de los realities, o sea, de cómo juegan con tu cabeza para que tú estés como metido en el tema y sobre todo este tipo de programas que lo que entiendo es que viven dentro del lugar durante semanas y además están todo el tiempo siendo grabados. La verdad es que creo que este tipo de programas están hechos para que este tipo de cosas pasen, para que la gente vea ese entretenimiento", puntualizó.

