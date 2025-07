⁠ Yana Karpova sorprendió con dedicatoria a Marlon Solórzano: “Él está firme conmigo”

Cris Valencia desató controversia con un comentario interpretado como indirecta hacia la nueva relación de Yana y Marlon - crédito @marlonsolorzanoz - @la_rusayana - @soycrisvalencia/Instagram

Yana Karpova y Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confirmaron recientemente que tomaron la decisión de darse una oportunidad en el amor.

Hace poco la cantante confirmó su ruptura con Cris Valencia, el joven artista urbano que fue descubierto por Westcol.

En redes sociales, se viralizó un video en el que Karpova y Solórzano aparecen en una piscina abrazados y protagonizando una escena bastante romántica con besos y otras demostraciones de cariño.

Pero, debido a los constantes comentarios sobre la relación y el aparente gusto que sentía el modelo por Melissa Gate, la rusa dedicó un amoroso mensaje a su nueva pareja.

De acuerdo con la cantante, en el tiempo que lleva conociendo a su nuevo compañero de vida “me doy cuenta de que él sí está firme conmigo”, lo que habría significado una clara indirecta para su expareja.

Además, Karpova aseguró que al inicio de la relación llegó a tener dudas sobre el futuro que ambos tendrían.

Y agregó: “Yo siento que vamos muy bien y quiero tenerlo en mi presente como en mi futuro”, demostrando que los sentimientos que tiene por el modelo son sinceros.

Sin embargo, hay quienes afirman que se trataría de una estrategia de mercadeo para promover en Colombia aún más la carrera en el género urbano de la rusa.

Las reacciones en redes sociales por este nuevo romance no tardaron en aparecer, por lo que las opiniones están divididas.

“Ah bueno, que Dios los bendiga y salgan adelante juntos”; “creo que cualquiera en este punto quiere a una persona madura, centrada y no un niño que anda gastándose la plata en cirugías plásticas para verse ‘lindo’”; “de lo que se salvó Melissa, ese man es un pato y no me extraña que la rusa haya caído en esas garras2, entre otros.

Las indirectas entre Cris Valencia y Marlon Solórzano

Poco se había conocido hasta el momento sobre el distanciamiento entre Yana Karpova y Cris Valencia, pues aunque la rusa había dado señales acerca de una persona que siempre se ha sentido con poder de manipularla, nunca confirmó si se trató o no del joven cantante.

Sin embargo, meses después de salir de La casa de los famosos en medio de rumores de una supuesta persecución migratoria, la nueva pareja se dejó ver muy cariñosa en público.

Aunque desde el reality nunca se les vinculó, fuera del programa comenzaron a circular imágenes de ambos compartiendo tiempo juntos, lo que encendió las especulaciones en redes.

La noticia fue suficiente para provocar la reacción de Cris Valencia, que publicó una historia en Instagram con un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia la nueva pareja: “No pudo con la más dura y le tocó comerse mis sobras”, acompañado de una fotografía suya.

Poco después, Marlon respondió a la publicación durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram. Un seguidor le preguntó por la indirecta, y el exconcursante expresó: “Un verdadero hombre no trata de sobrado a una mujer que solo habló bien de él y siempre le dio su lugar. Si ella la hubiera cagado, tendría derecho a hablar, pero el que la cagó fue él. Así que debería quedarse calladito, mejor. Mi humilde opinión, nada más”.

Asimismo, en entrevista con el medio digital Le tengo el chisme, Solórzano también habló sobre el vínculo con Yana y la percepción del público sobre sus relaciones dentro y fuera del reality. Allí, dijo que cada persona es libre de elegir a quien amar “toda la gente ha tenido una novia, un novio, terminan, después sigue el otro y así es la vida”, confirmando que el escándalo surgió porque los dos son exparticipantes del reality de Caracol.